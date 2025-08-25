¿Qué dicen los analistas sobre la economía argentina? Semana del 25 al 29 de agosto

BUENOS AIRES, 25 ago (Reuters) - Tras fuertes tensiones políticas luego de recientes derrotas del oficialismo en el Congreso y en medio de una investigación sobre un supuesto esquema de sobornos que amenaza con involucrar a altos funcionarios del Gobierno, analistas opinan sobre el futuro de la tercera economía de América latina.

La proximidad de elecciones legislativas que se desarrollarán en octubre en el país crea un clima tenso en el seno del Gobierno del libertario Javier Milei, quien busca afianzar su presencia en el Congreso donde cuenta con minorías.

En el mercado financiero las tasas mostraron una fuerte alza en las últimas semanas como consecuencia de la eliminación de las letras fiscales 'Lefis' que regulaban la liquidez del sistema. Recientes medidas del Banco Central (BCRA) no logran calmar al mercado.

* "El impacto político de los escándalos de corrupción no es lineal. Puede gustarnos o no, pero la opinión pública reacciona de forma diferente frente a casos de corrupción.

A veces hay tolerancia cero y otras veces se mira para el otro lado y es 'siga siga'", dijo el politólogo Ignacio Labaqui en X.

* La sobrerreacción y la volatilidad de tasas "aumenta la carga de intereses que paga el Tesoro y acorta peligrosamente los plazos de la deuda en un país que sigue sin acceso al crédito internacional y ya no tiene cepo (restricciones cambiarias)", dijo la consultora EcoGo.

* "El Gobierno mantiene como prioridad atenuar la volatilidad en el mercado de dinero", dijo Wise Capital.

"Bajo el nuevo esquema monetario (que originalmente buscaba fijar la cantidad de pesos y dejar que el mercado determine el precio) la autoridad monetaria dispuso esta semana un cambio normativo: los bancos podrán aprovechar ganancias de arbitraje en cauciones sin necesidad de encajar los fondos, con el fin de suavizar las oscilaciones en la tasa a un día", agregó.

* "Parte del pesimismo para los próximos meses proviene del nuevo esquema monetario, que desde la salida de las Leliqs no termina de convencer", dijo el agente de compensación y liquidación GMA Capital.

"Durante julio, la falta de mecanismos de gestión de liquidez para los bancos llevó a un quiebre de la estabilidad de las tasas en pesos, las cuales no alcanzaron para mantener a raya al tipo de cambio", señaló.

* "A pesar de que las tasas reales siguen en niveles elevados, y además se extienden las fuertes idas y vueltas en el mercado de dinero, el dólar viene amagando con un gradual reacomodamiento en las últimas ruedas, y así es que podría buscar consolidar los $1300 como piso en esta etapa", estimó el economista Gustavo Ber.

"En la medida que se intensifique la habitual búsqueda de cobertura electoral, el dólar continuaría más sostenido, y ante ello prevalece entre los operadores la expectativa que las ¨super tasas¨ sigan vigentes a la espera de un escenario político más despejado post octubre", añadió.

* "Para lo que resta de agosto, vencen 13,7 billones de pesos, de los cuales el 92% corresponde a instrumentos a tasa fija", recordó Invecq Consulting.

"Todo parecería indicar que, en las próximas semanas, el Tesoro continuará convalidando rendimientos elevados. No obstante, la elevada volatilidad y el nivel de las tasas ya empiezan a reflejarse en un impacto negativo sobre la actividad económica", añadió.

* "Los años electorales en general se caracterizan por un fuerte cambio en las expectativas. Los inversores esperan que se posterguen decisiones económicas de alto costo político para las semanas posteriores a la contienda electoral.

Eso hace que se acomoden esperando esos movimientos y maximicen sus decisiones de cobertura", dijo la administradora de fondos MegaQM.

"Un aumento en la cobertura puede implicar un crecimiento significativo de la demanda de dólares y, en un mercado con flotación del tipo de cambio, puede generar un movimiento del precio de equilibrio", agregó.

El índice de producción industrial realizado por la consultora Orlando Ferreres 'IPI-OJF' informó que en julio la producción industrial cayó 2,4% interanual, llevando al acumulado de los primeros siete meses del año a mostrar un avance de 2,9%. La medición desestacionalizada registró una baja mensual de 0,8% respecto de junio.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)