¿Qué dicen los analistas sobre la economía argentina? Semana del 29 de septiembre al 3 de octubre

BUENOS AIRES, 29 sep (Reuters) - Una fuerte liquidación de dólares de exportaciones agrícolas, tras una quita temporal de impuestos que representó unos US$7000 millones, y el apoyo brindado por Estados Unidos con la negociación de un swap de monedas por US$20.000 millones buscan calmar los mercados de Argentina.

Por su parte, el Banco Central (BCRA) volvió a implementar trabas en el mercado de cambios por lo que los compradores de dólar oficial no pueden operar por 90 días con el mercado denominado 'Contado con Liquidación' o 'MEP' y viceversa para evitar negocios especulativos.

Analistas opinan sobre el futuro de la economía del país austral a un mes de elecciones legislativas, donde se renovará parte del Congreso, el gobierno del libertario Javier Milei busca aumentar su presencia en el parlamento donde cuenta con minorías.

* "El Gobierno cerró la semana con un clima más favorable y un mercado cambiario mucho más estable. El principal factor fue el anuncio del Tesoro estadounidense, que logró reanclar expectativas en el corto plazo, en la antesala de las elecciones nacionales", dijo la consultora Invecq.

"Los inversores ya descuentan cambios en el esquema cambiario luego de las elecciones, condicionando la dinámica de precios a la definición del escenario político y económico", estimó.

* "El entusiasmo inicial terminó algo desinflado por las limitaciones de la situación y las perspectivas políticas", estimó VatNet Financial Research.

"Pero se pudo volver a acumular reservas corrientes (lo que) consideramos que es un paso indispensable en un eventual proceso de recuperación", estimó.

* "La combinación de ancla fiscal y monetaria ya produjo un giro de régimen y explica una desinflación significativa", señaló Delphos Investment.

* "La semana pasada el Tesoro habría comprado más de 1000 millones de dólares del agro, recuperando así lo perdido en las intervenciones de la semana previa", recordó Roberto Geretto economista de AdCap.

"Esto parece ser un cambio de paradigma, donde antes el Gobierno priorizaba siempre un dólar más bajo. Así, la nueva postura es priorizar la actividad y sector externo por sobre una inflación menor al 2%", estimó.

* "Si no surgen más novedades y sin correcciones antes de las elecciones todo hace esperar jornadas difíciles", estimó el economista Pablo Moldovan.

"Tras tres ruedas en que se testeo el techo de la banda, el gobierno tuvo que recurrir a un rescate de EEUU y medidas de emergencia.

La inestabilidad del dólar podría golpear de vuelta las cotizaciones financieras y sostener este esquema hasta octubre tiene implícito un tránsito bastante turbulento", añadió.

“La incógnita ahora pasa por la estrategia que adoptará el equipo económico de Luis Caputo. Con un flujo inmediato de dólares frescos, la expectativa es que el BCRA aproveche la oportunidad para recomponer reservas y reforzar la posición frente a los vencimientos de deuda previstos para enero”, señaló Wise Capital.

“Más allá de que se anticipa que en las próximas sesiones continuarían las fuertes ventas por parte de cerealeras, se observan crecientes señales de una mayor búsqueda de cobertura, no sólo de los exportadores sino también de inversores ante la antesala electoral y la baja de tasas del BCRA, por lo cual se especula que el ¨piso¨ a corto plazo ya estaría muy cerca”, estimó el economista Gustavo Ber.

“Hasta las elecciones el riesgo cambiario pareciera haber caído de forma importante, aunque seguimos monitoreando la situación de tasas y cuentas externas para pensar en probabilidades de modificación del esquema de bandas tras las elecciones de octubre”, dijo Juan Manuel Franco del Grupo SBS.

El nivel general de actividad medido por la consultora Orlando Ferreres & Asociados mostró un crecimiento de 5,5% interanual en agosto de 2025, acumulando para los primeros ocho meses del año una suba de 5,8%. Por su parte, la medición desestacionalizada registró una suba de 0,7% respecto a julio. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)