¿Qué dicen los analistas sobre la economía argentina? Semana del 9 al 13 de febrero

BUENOS AIRES, 9 feb (Reuters) - La firma de un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos, que debe ser ratificado por el Congreso, y los coletazos de la postergación de una nueva medición del índice de inflación, son temas que se mantienen en la mira de los inversores.

El contexto externo, las compras de dólares del banco central (BCRA) para reforzar reservas, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra en el país, y en lo político el tratamiento de una reforma laboral y fiscal en el Congreso, marcarán el ritmo del mercado.

En este entorno, especialistas del mercado opinan sobre el futuro de la tercera economía de América latina.

* "El Acuerdo de Comercio e Inversiones con los Estados Unidos es una excelente noticia para una economía relativamente cerrada como la Argentina. En principio, de acuerdo al texto del acuerdo, la mayoría de los compromisos parecerían estar del lado argentino, cuando hoy por hoy los aranceles son más altos del lado americano que del argentino", dijo el equipo de research de Puente.

"El sector que parecería más beneficiado es el de la carne, donde la cuota preferencial se amplía significativamente. En principio, podrían beneficiarse los sectores del acero y el aluminio, pero no hay ningún compromiso concreto del lado americano", señaló.

* "La noticia del acuerdo con EEUU es positiva pero no creemos que tenga un impacto inmediato relevante en los precios de los activos locales. El entendimiento estaba en buena medida descontado y todavía restan conocerse detalles de su implementación para determinar su alcance", dijo Mariano Ortiz Villafañe, economista de Aldazabal y Cía.

"Pensamos que el mercado seguirá enfocado en el ritmo de acumulación de reservas, los avances de las reformas en el Congreso y cualquier indicio sobre la estrategia del gobierno para retornar a los mercados de deuda", añadió.

* "Se destaca que el tipo de cambio no sufrió presión alcista en el inicio del sendero de acumulación (de reservas), cuestión que vemos vinculada a factores exógenos y a la estacionalidad en la demanda de pesos. Hacia adelante, la dinámica de los flujos, del mercado monetario, financiero y de la actividad económica determinarán a qué velocidad puede continuar la acumulación de reservas internacionales contra remonetización de la economía", dijo el Grupo SBS.

* "Creemos que Argentina buscará volver a los mercados (internacionales) más cerca de mayo, una vez que la acumulación de reservas alcance aproximadamente los 4.000 millones de dólares en el año y se traduzca en condiciones de emisión más favorables", estimó Adcap.

* "El ruido sobre el INDEC no tuvo impacto en el mercado. Los bonos CER (ajustados por inflación) no solo terminaron la semana en alza, sino que en los últimos meses con una u otra metodología la diferencia era de 0,1 o 0,2 puntos al mes. Así, el ruido fue más político que económico", dijo el economista Roberto Geretto.

* "La caída en la recaudación no se ha logrado revertir y es un indicador de problemas de liquidez general y del estancamiento recesivo de la economía", dijo VatNet Financial Research.

* "El S&P Merval se vio impactado por esta dinámica global de rotación. En este contexto, el sell-off observado en el sector financiero responde a la liquidez y profundidad que tienen los bancos en un entorno global donde los flujos están reacomodándose hacia activos defensivos", estimó Wise Capital.

"Esta característica genera movimientos de precios más bruscos ya que Argentina aún no es percibida como un espacio seguro de inversiones", agregó.

* "La atención a nivel local está focalizada en las últimas negociaciones políticas camino al tratamiento de la reforma laboral, la continuidad de las compras de reservas del BCRA y conocer detalles sobre la estrategia de financiamiento para atender vencimientos de la deuda en dólares", estimó el economista Gustavo Ber.

* "El nivel de ingresos (tributarios) de enero se ubica un 2,2% real por debajo de enero de 2024, evidenciando que el sistema tributario opera en un escalón de actividad inferior al de hace dos años, sin lograr recuperar los niveles previos de recaudación consolidada", dijo la consultora Qualy.

* "Se sigue alentando el “carry trade” para que el Banco Central logre mantenerse activo en la operatoria de compra de dólares en el mercado, y la “rienda corta” monetaria puede temporalmente estabilizar el precio del dólar en términos nominales", dijo la Fundación Mediterránea.

"Pero, como la suba potencial del tipo de cambio hasta el techo de la banda es del orden del 7,0%, es difícil que las tasas de interés puedan acomodarse a la baja, por lo que la salida del estancamiento del nivel de actividad puede ser lenta", estimó.

* "El acuerdo entre EEUU y Argentina trae nuevas oportunidades para aquellas empresas exportadoras, que ahora podrán vender sus productos en EEUU con mayor facilidad. Sectores vinculados al agro y ganadería se verían favorecidos a la vez que la posibilidad de abrir inversiones norteamericanas en Argentina podría apuntalar la economía real", dijo el economista Juan Manuel Franco del Grupo SBS.

