¿Qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación y cuál es su futuro sin "El Mencho"

El ejército mexicano abatió el domingo a Nemesio Oseguera "El Mencho", fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el capo más poderoso de México y por quien Estados Unidos ofrecía US$15.000.000

Oseguera, de 59 años, resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco (oeste). Murió poco después cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México.

El CJNG tuvo una violenta reacción con bloqueos de carreteras y quema de vehículos en Jalisco -sede del cártel- y en otros estados del país. Células del cartel incendiaron negocios y provocaron terror entre la población.

La reacción generada tras el operativo puso de relieve el amplio poder que mantiene el cártel en distintas regiones de México, con presencia tanto en negocios legales como ilegales. Evidenció también su amplia estructura y capacidad de movilización.

La respuesta brutal del cartel reavivó incógnitas sobre el futuro de la organización criminal y los posibles escenarios que podrían abrirse tras este episodio.

Aquí algunas respuestas.

1. ¿Qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación y qué tan poderoso es?

El "Mencho" fundó este cartel en 2009 y, según expertos, es una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de México. El capo fallecido era uno de los mayores responsables del tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, según el gobierno de ese país.

"Es ciertamente una de las organizaciones más poderosas en México en términos de capacidad militar, en capacidad de reclutamiento y de armas", dice a la AFP David Mora, experto del centro de análisis Crisis Group.

Los negocios del cártel se extendieron a otras actividades criminales como la extorsión, el robo de gasolina y el tráfico de personas, según la agencia antidrogas estadounidense (DEA), delitos que le dejan un fuerte ingreso y una gran capacidad económica.

El CJNG se ha caracterizado por mostrarse "siempre dispuesto a desafiar al gobierno mexicano", señala.

Muchas veces difundió imágenes de sus sicarios presumiendo armamento y vehículos blindados, además de atentar en 2020 contra el actual secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, cuando este era el zar de la policía en la capital. También estuvo en noviembre detrás del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

"En su narrativa siempre están muy dispuestos a desafiar y a mostrar su capacidad operativa (...). No son tímidos de entrar en ataques muy políticos como el de García Harfuch", dice Mora.

2. ¿Por qué la reacción fue tan violenta en varios estados de México?

La reacción violenta tras el operativo contra Oseguera resaltó el poder del cártel en México. Los bloqueos y la quema de tiendas y negocios se extendieron también al balneario de Puerto Vallarta, al vecino estado de Michoacán y a los estados de Puebla (centro), Sinaloa (noroeste), Guanajuato (centro) y Guerrero (sur).

Es la organización criminal preponderante en varios estados, pero en otros está en conflicto con otras agrupaciones criminales.

"Lo que vimos hoy es justo una demostración de en donde operan y en donde pueden infligir violencia", dice Mora.

Por su parte, el analista en seguridad nacional, Gerardo Rodríguez, señala que las autoridades tenían "medida su reacción"; lo que "no tenían en el radar era que (la reacción) fuera de alcance nacional" y que activaran células afines en todo el país.

Pese a ello, Rodríguez destaca que con sus acciones, el cártel no pudo evitar que Oseguera fuera abatido y su cuerpo trasladado por las autoridades a Ciudad de México.

"En términos tácticos operativos, es una operación muy exitosa del gobierno de la República", dice Rodríguez.

3. ¿Qué sucederá con el cártel sin el "Mencho" al frente?

Nemesio Oseguera, era un líder criminal al estilo al estilo de Joaquín "Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, encarcelados en Estados Unidos. Tenía una presencia omnipresente en el CJNG y no tenía sucesores claros.

Según expertos, el CJNG se había empoderado, tras el debilitamiento del cártel de Sinaloa por sus guerras intestinas.

Su hijo mayor, conocido como "El Menchito", fue condenado el año pasado en Estados Unidos a cadena perpetua.

Los posibles escenarios son que el cártel siga haciendo negocios sin su líder o que entre en una guerra intestina por su liderazgo.

En caso de una guerra interna "tendríamos un incremento de la violencia homicida", dice el experto en seguridad David Saucedo.

"Al no haber una sucesión directa, se crea un vacío de poder que abre la posibilidad de generar reacomodos violentos dentro de la organización", explica el analista de Crisis Group.