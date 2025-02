¿Qué es el Ramadán y cómo observan los musulmanes el mes sagrado islámico?

EL CAIRO (AP) — Los musulmanes observantes de todo el mundo pronto estarán unidos en un ritual de ayuno diario desde el amanecer hasta el atardecer con el inicio del mes sagrado islámico de Ramadán. Para los musulmanes, es un tiempo de rezo, reflexión religiosa, caridad y buenas acciones. Socialmente, a menudo reúne a familias y amigos en reuniones festivas alrededor de comidas para romper el ayuno.

Ramadán es seguido por la festividad islámica de Eid al-Fitr.

Los rituales religiosos de Ramadán y su esencia espiritual unen a diversas comunidades musulmanas en todo el mundo. Las dificultades de algunos musulmanes y ciertos problemas que resuenan más allá de las fronteras —incluidos los conflictos y la agitación política— pueden convertirse en parte del enfoque de las oraciones, la donación o la defensa durante el mes.

Este año, Ramadán se acerca mientras un frágil acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás se acerca al final de su primera fase.

Para algunos musulmanes, Ramadán también llega en medio de cambios en sus países. En el Oriente Medio, por ejemplo, este será el primer Ramadán para los sirios desde que cayó el régimen de Bashar Assad, lo que puso fin a una dinastía familiar de varias décadas.

¿CUÁNDO ES RAMADÁN?

Ramadán es el noveno mes del calendario lunar islámico; el mes transcurre a través de las estaciones.

El inicio del mes tradicionalmente depende de la observación de la luna creciente. Este año, se espera que el primer día sea el 1 de marzo o alrededor de esa fecha.

La fecha de inicio real puede variar entre las comunidades musulmanas debido a las declaraciones de múltiples autoridades islámicas en todo el mundo sobre si se ha avistado la luna creciente o a las diferentes metodologías utilizadas para determinar el inicio del mes.

¿POR QUÉ Y CÓMO AYUNAN LOS MUSULMANES?

El ayuno es uno de los Cinco Pilares del Islam, junto con la profesión de fe, la oración, la limosna y la peregrinación.

Los musulmanes ven diversos significados y lecciones en la observancia del ayuno.

Se considera un acto de adoración para alcanzar la piedad consciente de Dios y una forma de sumisión a Él. Los devotos ven beneficios que incluyen practicar la autodisciplina, acercarse a Dios, cultivar la gratitud y solidarizarse con las personas que son pobres y hambrientas.

El ayuno diario en Ramadán incluye abstenerse de toda comida y bebida —ni siquiera se permite un sorbo de agua— desde el amanecer hasta el atardecer, antes de romper el ayuno en una comida conocida como “iftar” en árabe. Los que ayunan también deben abstenerse de malas acciones como chismes, y deben realizar buenas acciones.

Los musulmanes suelen acudir a las mezquitas para las oraciones en congregación y dedican más tiempo a la contemplación religiosa y a la lectura del Corán, el libro sagrado musulmán.

La caridad es un sello distintivo de Ramadán. Entre otras formas de dar, muchos buscan proporcionar iftar a los necesitados, distribuyendo cajas de Ramadán llenas de productos básicos, entregando comidas calientes junto con dátiles y jugo o ayudando a organizar comidas comunitarias gratuitas.

Los musulmanes comen una comida antes del amanecer, llamada “suhoor”, para hidratar y nutrir sus cuerpos antes del ayuno diario.

¿HAY EXCEPCIONES AL AYUNO?

Sí. Hay ciertas excepciones al ayuno, como para aquellos que no pueden hacerlo debido a enfermedad o viaje. Aquellos que no pueden ayunar por estar temporalmente enfermos o viajando deben compensar los días de ayuno perdidos más tarde.

¿CUÁLES SON ALGUNAS TRADICIONES CULTURALES Y SOCIALES ASOCIADAS CON RAMADÁN?

Los musulmanes son étnicamente y racialmente diversos y no todas las tradiciones de Ramadán están arraigadas en la religión. Algunas costumbres pueden trascender fronteras, mientras que otras pueden diferir entre culturas.

Muchos rituales sociales se centran en reunirse y socializar después del ayuno diario. Algunos musulmanes decoran sus hogares, sacan vajillas y centros de mesa con temática de Ramadán o acuden a mercados y bazares de Ramadán.

En Egipto, el país más poblado del mundo árabe, Ramadán es típicamente un tiempo festivo.

Faroles coloridos, en diferentes formas y tamaños, cuelgan de las manos de los niños y adornan hogares o las entradas de edificios y tiendas. Se pueden escuchar canciones de Ramadán para dar la bienvenida al mes.

El paisaje sonoro de Ramadán en Egipto ha incluido tradicionalmente el golpeo de tambores al amanecer por un “mesaharati” que recorre los vecindarios, llamando a los fieles, a veces por su nombre, para despertarlos para la comida de suhoor.

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, COMIDAS COMUNITARIAS

La programación de nuevas series de televisión es otro elemento fijo del mes en algunos países, y los anunciantes compiten por la atención de los espectadores.

Algunos musulmanes temen que el mes está siendo comercializado, y que un énfasis en decoraciones, programas de televisión, salidas o banquetes de iftar lujosos, especialmente en la era de las redes sociales, pueda restar valor a la esencia religiosa de Ramadán. Otros sienten que se puede encontrar un equilibrio y que, hecho con moderación, tales rituales son parte del espíritu festivo del mes.

En Indonesia, algunos rituales de Ramadán varían entre regiones, reflejando la diversidad de las culturas locales.

Las personas en la provincia profundamente conservadora de Aceh en Indonesia sacrifican animales durante las festividades de Meugang. La carne se cocina y se comparte en un banquete comunitario con familiares, amigos, personas pobres y huérfanos.

Cientos de residentes en Tangerang, una ciudad justo afuera de la capital de Yakarta, acuden al río Cisadane para lavarse el cabello con champú de paja de arroz y dar la bienvenida al mes de ayuno con una purificación espiritual simbólica.

A través de la isla de Sumatra, después de las oraciones de la tarde, muchos niños y niñas desfilan por las calles, llevando antorchas y tocando canciones islámicas.

En India, donde la minoría musulmana abarca más de 200 millones de personas, los puestos que bordean muchas calles venden cosas como dátiles, dulces y comida recién cocinada. Por la noche, algunos vecindarios de Nueva Delhi se animan a medida que los musulmanes se dirigen a las mezquitas para asistir a las oraciones.

Algunos musulmanes indios también visitan santuarios sufíes decorados con luces y flores coloridas.

En Estados Unidos, donde los musulmanes constituyen una minoría diversa, reunirse en mezquitas y centros islámicos cuando es posible para las comidas iftar y las oraciones proporciona a muchas familias musulmanas un sentido de comunidad. Algunos musulmanes también organizan o asisten a comidas iftar interreligiosas.

Algunos grandes minoristas en Estados Unidos han comenzado a tratar de atraer compradores de Ramadán, vendiendo cosas como decoraciones con temática del feriado religioso.

