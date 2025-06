¿Qué es el Shavuot? El festival judío que comenzó horas después del ataque en Boulder, Colorado

El ataque del domingo por la tarde en Boulder, Colorado, tuvo lugar horas antes del inicio de un importante festival judío, Shavuot.

Las autoridades dicen que un hombre utilizó un lanzallamas y lanzó un artefacto incendiario a un grupo que realizaba una de sus concentraciones regulares en solidaridad con los rehenes israelíes en Gaza. Ocho personas resultaron heridas, algunas con quemaduras.

¿Qué es Shavuot?

Shavuot, que en hebreo significa "semanas", se observa desde tiempos bíblicos y marca el fin de siete semanas (49 días) desde Pascua. El Shavuot es el día 50.

En tiempos bíblicos, el Shavuot era un festival agrícola, cuando los israelitas llevaban ofrendas de la cosecha al templo.

Hoy en día, se conmemora como la fecha en la que Dios entregó la Torá —el corazón de las Escrituras judías— a Moisés en el monte Sinaí, como se describe en la Biblia.

El período de 50 días le da al festival su nombre en griego, Pentecostés, que también es el nombre de un día sagrado en el calendario cristiano.

¿Cuándo es Shavuot?

El Shavuot cae el 6 de Sivan en el calendario judío, que considera que los días comienzan al atardecer. Este año, el Shavuot comenzó el domingo por la noche y continúa durante uno o dos días, dependiendo de la tradición.

Para los judíos dentro de Israel y para los judíos reformistas, el festival dura un día. Otras tradiciones fuera de Israel observan el Shavuot durante dos días, terminando el martes por la noche este año. (La variación proviene de diferentes tradiciones sobre cuándo observar las festividades lunares, que históricamente se basaban en observaciones de la Luna en el antiguo Israel).

Shavuot casi siempre cae en mayo o junio en el calendario gregoriano.

¿Cómo se observa el Shavuot?

Los judíos celebran con lecturas del libro bíblico del Éxodo, incluidos los Diez Mandamientos. Algunos marcan la ocasión con lecturas nocturnas de la Torá y otros textos religiosos. Los judíos observantes se abstienen de trabajar en Shavuot. El libro bíblico de Rut, sobre una mujer que adopta la fe judía, a menudo se lee y estudia.

Las celebraciones de Shavuot a menudo se marcan con el consumo de productos lácteos, como pastel de queso y blintzes rellenos de queso.

Las explicaciones para esta tradición varían; una es que la Torá es como leche nutritiva para el espíritu. El judaísmo reformista vincula tradicionalmente el Shavuot con el rito de confirmación para adolescentes, en el cual afirman su compromiso con la vida judía.

Conmemoraciones sombrías

Esta no es la primera vez en la memoria reciente que los judíos conmemoran una festividad normalmente festiva en circunstancias sombrías. El ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel, que cobró alrededor de 1200 vidas, tuvo lugar en la Simjat Torá, una fecha en la que los judíos celebran la finalización del ciclo anual de lecturas de la Torá. La reunión del domingo en Boulder fue para llamar la atención sobre los 58 rehenes, de los cuales se cree que alrededor de un tercio están vivos, que aún están siendo retenidos por Hamas. ___ Fuentes: “What is a Jew?” (“¿Qué es un judío?”) por los rabinos Morris N. Kertzer y Lawrence A. Hoffman; Chabad.org; ReformJudaism.org; Agencia Judía para Israel; Asociación JCC de Norteamérica. ___ La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.