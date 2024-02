Mobile World Congress (MWC) vuelve a celebrarse un año más en Barcelona para acoger las últimas novedades del sector tecnológico entre los días 26 y 29 de febrero, además de contar con el espacio inmersivo 'Journey to the Future' y acoger la décima edición del congreso 4 Years From Now (4YFN), dedicado a las empresas emergentes.

El evento de este año se celebrará en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ubicado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Acogerá unos 2.400 expositores y se prevé que alcance una asistencia de entre 95.000 y 96.000 visitantes

Huawei repetirá como uno de los 'stands' más grandes de la feria. También hay nuevas incorporaciones como la compañía operadora China Telecom o la plataforma Alipay, como detallaron en una rueda de prensa el director general de la institución organizadora GSMA, Mats Granryd, y la directora de marketing de GSMA, Lara Dewar.

Asimismo, en esta edición estarán representados alrededor de 200 países e intervendrán cerca de 1.100 conferenciantes, de los cuales un 40 por ciento serán de mujeres. Entre ellos, el director ejecutivo (CEO) de telefónica, José Maria Álvarez-Pallete; el presidente de Microsoft, Brad Smith; y la CEO de Vodafone Group, Margherita Della Valle.

Por otra parte, por segundo año consecutivo, el MWC introducirá un espacio de demostraciones prácticas e inmersivas llamado 'Journey to the Future', en el que se darán a conocer innovaciones relacionadas con áreas como la Inteligencia Artificial (IA), la Realidad Aumentada (RA), la robótica y los vehículos autónomos,

Este espacio se ubicará en el pabellón 6 del recinto y tratará temas relacionados con la sostenibilidad, la salud, la movilidad y el 'retail'. Todo ello con la intención de mostrar cómo las empresas utilizan la tecnología para crear nuevas formas de trabajar e interaccionar.

El pabellón 8, asimismo, tendrá un año más una área dedicada a las 'startups' con 4YFN, un espacio dedicado al desarrollo de estas empresas emergentes dedicadas al sector digital, en el que se presentarán diversos proyectos a lo largo del congreso.

En concreto, 4YFN celebra su décima edición y, desde su incorporación al recinto de la feria en la pasada edición -antes se celebraba en el recinto Montjuïc-, ha expandido su espacio a más de dos pisos. De esta forma, recogerá las ideas y proyectos de miles de fundadores, 'startups' e inversores. Solo el año pasado, participaron alrededor de 800 exhibidores.

Asimismo, la feria acogerá por undécima vez el Pabellón de España (ubicado en el pabellón 4), que contará con la presencia de 45 empresas coexpositoras, un 18 por ciento más que en 2023, de sectores del ámbito tecnológico como la inteligencia artificial, el big data, el Internet de las Cosas o las ciudades inteligentes.

Este espacio está organizado por Red.es, perteneciente al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y será una "representación del alto grado de innovación y potencial del tejido empresarial nacional, en el evento más relevante de la industria digital".

Mobile World Capital Barcelona ha impulsado un espacio de talento digital, llamado Talent Arena, que incluye sesiones con una treintena de expertos, una zona expositiva con una veintena de empresas tecnológicas y un 'hackaton' de 48 horas en el que una docena de equipos multidisciplinares explorarán "el potencial de las API", cuya final y entrega de premios será el miércoles 28 de febrero a las 15 horas.

Novedades de las marcas tecnológicas

Las marcas tecnológicas comenzarán a presentar sus novedades el fin de semana previo a la apertura de puertas oficial de la feria. El domingo 25 de febrero Honor presentará su nueva serie de 'smartphones' Magic 6, así como mostrará la serie de 'smartphones' plegables Magic V2, junto con la edición diseñada con Porche Magic V2 RSR.

También es el turno de Xiaomi, que llevará a cabo un evento global de lanzamiento de su nueva serie de 'smartphones' buque insignia Xiaomi 14 y su dispositivo más destacado, Xiaomi 14 Ultra.

El lunes 26 de febrero, el primer día oficial del MWC, tendrá lugar la presentación de producto y de innovaciones de telecomunicaciones de ZTE, que ya ha anticipado su primer plegable, nubia flip. Asimismo, también se darán a conocer las últimas novedades de OPPO.

También está prevista una presentación de OnePlus dedicada a su nuevo 'smartwatch' OnePlus Watch 2, el primer reloj inteligente de la marca que funcionará con Wear OS y con el que busca ofrecer una experiencia de usuario centrada en el fitness.

El martes 27 es el turno de compañías como SPC, que llevará a la feria su solución digital enfocada al envejecimiento activo y saludable.

También participará Kaspersky, que mostrará su ecosistema integral de ciberseguridad para productos dirigidos a empresas, así como sus soluciones de Ciber Inmunidad. Qualcomm compartirá

Además de las presentaciones programadas, otras compañías como Google, Qualcomm, Samsung, IBM y AWS también estarán presentes durante la feria y tratarán, entre otras cosas, sobre sus últimas innovaciones en IA, además de dar a conocer sus últimas tecnologías en sus 'stands'. Igualmente, han confirmado su asistencia otras tecnológicas como Lenovo, Fujitsu, ESET y TCL, entre otras.

Telecomunicaciones

Las empresas de telecomunicaciones también tiene protagonismo en la feria. Telefónica, Orange y Vodafone anunciadon a principios de febrero dos nuevos servicios diseñados para ayudar a los desarrolladores a combatir el fraude 'online' y a proteger las identidades digitales de los clientes de telefonía móvil, que estarán disponibles a partir del MWC.

Por su parte, Vodafone presentará su nueva solución para dispositivos de realidad extendida (XR) HyperRealityHub, unas gafas ligeras que admiten experiencias inmersivas compartidas para empresas y consumidores.

También mostrará la versión 2.0 de su solución Network in a Box con el concepto de miniaturización de la red, o las nuevas APIs de red para clientes empresariales. Y compartirá cómo las tecnologías digitales ayudan a crear una sociedad más inclusiva.

Mientras que Orange contará con distintas ponencias sobre innovación y "ciberdefensa naranja", ofrecerá en su stand una experiencia inmersiva que permitirá a los asistente medir sus fuerzas con Martín Fiz

Telefónica acogerá en su 'stand' el Ágora, diversos eventos abiertos con expertos y ponentes de la industria tecnológica, y una demostración de una experiencia de computación espacial para reuniones holográficas desarrollada en colaboración con Nvidia.