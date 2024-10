Qué esperar el día de las elecciones en Dakota del Norte

WASHINGTON (AP) — La vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump competirán por los tres votos del Colegio Electoral de Dakota del Norte en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Los votantes también elegirán candidatos para una lista completa de cargos federales y estatales.

Dakota del Norte desempeñó brevemente un papel importante en la campaña de 2024 cuando el gobernador republicano Doug Burgum llegó a la lista corta para ser el compañero de fórmula de Trump. Pero históricamente, el estado no ha atraído mucha atención en las elecciones generales y tiene un largo historial de apoyo al candidato republicano. El único candidato presidencial demócrata que ganó Dakota del Norte en los últimos 84 años fue el presidente Lyndon Johnson en 1964.

El senador republicano Kevin Cramer se enfrenta a la demócrata Katrina Christiansen para un segundo periodo, mientras que la republicana Kelly Armstrong, el demócrata Merrill Piepkorn y el independiente Michael Coachman buscan suceder a Burgum como gobernador.

Además, los votantes decidirán sobre la Medida Electoral 4, que aboliría el impuesto estatal a la propiedad, y la Medida Electoral 5, que legalizaría la marihuana recreativa.

Dakota del Norte es el único estado que no tiene registro de votantes estatal. Los residentes deben presentar una identificación válida para votar. Solo la pequeña ciudad turística de Medora tiene registro de votantes.

En 2020, los candidatos republicanos se hicieron de todas las contiendas partidistas nacionales y estatales. Los demócratas ganaron solo dos escaños legislativos, ambos en el área de Fargo.

The Associated Press no hace proyecciones ni declara un ganador hasta que haya determinado que no hay ningún escenario que permita a los candidatos rezagados cerrar la brecha. Si no se ha definido un ganador en una contienda, la AP continuará cubriendo cualquier acontecimiento de interés periodístico, como concesiones de candidatos o declaraciones de victoria. Al hacerlo, la AP dejará en claro que aún no ha declarado un ganador y explicará por qué.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Dakota del Norte:

5 de noviembre.

8 p.m. y 9 p.m. hora del este del país. Dakota del Norte abarca dos zonas horarias, por lo que la mayor parte del estado comenzará a informar los resultados, mientras que algunos votantes en el suroeste todavía estarán emitiendo su voto hasta las 7 p.m. MT (9 p.m. hora del este).

3, otorgados al ganador estatal.

Presidente: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian).

Senado federal: Cramer (R) vs. Christiansen (D).

Gobernador: Armstrong (R) vs. Piepkorn (D) vs. Coachman (independiente).

Medidas electorales: Medida 5 (legalizar la marihuana).

Cámara de Representantes federal, Senado y Cámara de Representantes estatales, auditor, comisionado de seguros, comisión de servicios públicos, superintendente de instrucción pública, tesorero y medidas electorales adicionales.

2020: Trump (R) 65%, Biden (D) 32%, AP anunció el resultado el martes 3 de noviembre de 2020, a las 9 p.m. hora del este.

575,817 (al 1 de septiembre de 2024). Alrededor del 43% demócratas, el 31% republicanos y el 24% otros.

En las elecciones presidenciales de 2020: 62% de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones en 2020: alrededor del 75% del total.

Votos emitidos antes del día de las elecciones en 2022: alrededor del 44% del total.

En 2020, los primeros votos se reportaron el 3 de noviembre a las 8:46 p.m. hora del este.

Para la medianoche hora del este, un 92% de los votos emitidos habían sido reportados.

La periodista de The Associated Press Hannah Fingerhut contribuyó a este despacho.

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

