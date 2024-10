Qué esperar el día de las elecciones en Illinois

WASHINGTON (AP) — Las elecciones presidenciales encabezan la lista de contiendas federales, estatales y locales en Illinois, donde los votantes han respaldado al candidato presidencial demócrata desde hace décadas, pero las contiendas para cargos menores son más competitivas.

La vicepresidenta demócrata Kamala Harris, el expresidente republicano Donald Trump y Robert Kennedy son los candidatos para presidente. La última vez que un candidato republicano ganó las presidenciales en Illinois fue George H.W. Bush en 1988.

En cuanto a la Cámara de Representantes, los ocupantes actuales por todos los 17 distritos están compitiendo para la reelección. Eso incluye al demócrata Eric Sorensen, cuyo 17mo Distrito Congresional se extiende desde Rockford hasta el centro de Illinois. Se enfrenta al republicano Joe McGraw en la contienda congresional más reñida del estado.

Los votantes también podrán responder a tres preguntas no vinculantes, incluyendo una sobre si los planes de seguro médico que ofrecen beneficios para mujeres embarazadas deben también ofrecer tratamientos reproductivos como la fertilización in vitro.

Chicago también está por primera vez sometiendo a voto popular los integrantes de la junta escolar, un paso clave en el proceso para que la ciudad pase de una junta designada por el alcalde a una elegida por los votantes. Esa transición ha estado llena de conflictos. El alcalde Brandon Johnson designó a una nueva junta escolar entera en octubre, luego que todos los siete miembros renunciaron.

The Associated Press no hace proyecciones y declarará a un ganador solo cuando no hay ningún escenario en que uno de los candidatos rezagados pueda cerrar la brecha. Si una contienda no ha tenido un ganador evidente, la AP seguirá cubriendo acontecimientos noticiosos, como si algún candidato se declara ganador o admite una derrota. En esos casos, la AP dejará claro que no ha declarado un ganador y explicará el porqué.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Illinois:

El 5 de noviembre.

8 p.m., hora del este.

19 votos, asignados al ganador del estado.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Robert F. Kennedy Jr. (Independiente).

17mo Distrito Congresional: Sorensen (D) vs. McGraw (R).

Medidas electorales: Pregunta consultativa 1 (sanciones civiles por cualquier interferencia con las labores de un trabajador electoral), Pregunta consultativa 2 (la creación de un nuevo nivel de impuestos), Pregunta consultativa 3 (sobre si ampliar la cobertura médica reproductiva).

Para la Cámara de Representantes federal, la Cámara de Representantes estatal, la Corte Suprema estatal, la junta escolar de Chicago.

2020: Biden (D) 58%, Trump (R) 41%. Anuncio del ganador por parte de la AP: martes 3 de noviembre de 2020, 8 p.m., hora del este.

8.845.816 (hasta el 25 de septiembre de 2024).

Fue de 67% de los votantes registrados en noviembre 2020.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor de 67% del total de votos

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor de 39% del total de votos

Primeros votos reportados: el 3 de noviembre de 2020 a las 8:09 p.m., hora del este.

Para la medianoche, hora del este: aproximadamente el 74% del total de los votos emitidos se había reportado.

Contribuyeron a esta nota las corresponsales Hannah Fingerhut y Maya Sweedler.

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

