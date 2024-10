Qué esperar el día de las elecciones en Mississippi

WASHINGTON (AP) — Los electores de Mississippi votarán el 5 de noviembre por la contienda por la Casa Blanca, y el Senado y la Cámara de Representantes federales.

En la contienda presidencial, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump competirán por los seis votos del Colegio Electoral del estado. Siete candidatos independientes y de terceros partidos también aparecerán en la boleta, incluidos Jill Stein y Robert F. Kennedy Jr., quienes se retiraron de la contienda en agosto y respaldaron a Trump.

El actual senador republicano Roger Wicker, quien ha ocupado el cargo desde 2007, enfrenta un desafío del demócrata Ty Pinkins en su intento por un tercer periodo legislativo. Los cuatro congresistas del estado a la Cámara de Representantes federal —tres republicanos y un demócrata— se presentan a las elecciones en escaños seguros.

Los votantes también emitirán su voto para contiendas al poder judicial.

Mississippi ha sido republicano durante décadas. La última vez que el estado votó por un demócrata fue en 1976, cuando Jimmy Carter derrotó al presidente republicano Gerald Ford.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Mississippi:

5 de noviembre.

8 p.m., hora del este.

6, otorgados al ganador estatal.

Presidente: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Jill Stein (Green) vs. Chase Oliver vs. Robert F. Kennedy Jr. (independiente) (Libertarian) y otros cuatro.

Senado federal: Wicker (R) vs. Pinkins (D).

Cámara de Representantes federal, Corte Suprema estatal y Tribunal de Apelaciones.

2020: Trump (R) 58%, Biden (D) 41%, AP anunció el resultado el martes 3 de noviembre de 2020, a las 8 p.m. hora del este.

2.112.669 (hasta el 2 de octubre de 2024).

En las elecciones presidenciales de 2020: 61% de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones en 2020: alrededor del 18% del total.

Votos emitidos antes del día de las elecciones en 2022: alrededor del 7% del total.

En 2020, los primeros votos se reportaron el 3 de noviembre a las 8:18 p.m. hora del este.

Para la medianoche hora del este, un 60% de los votos emitidos habían sido reportados.

___

La periodista de The Associated Press Maya Sweedler contribuyó a este despacho.

___

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

__

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

AP