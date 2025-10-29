Qué esperar en Nueva York el día de las elecciones

WASHINGTON (AP) — La ciudad más grande del país elegirá a su próximo alcalde el martes en una elección que ha generado debate sobre el futuro del Partido Demócrata.

El candidato demócrata Zohran Mamdani, un miembro de la asamblea estatal de 34 años y socialista democrático que sacudió al partido con su victoria en las primarias de la ciudad de Nueva York en junio, se enfrentará al exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo por segunda vez. Cuomo perdió las primarias demócratas y se presenta como independiente. Curtis Sliwa es el candidato republicano por segunda elección consecutiva.

El actual alcalde Eric Adams inicialmente planeó buscar la reelección como independiente, pero ante índices de aprobación muy bajos, se retiró a finales de septiembre. Sin embargo, permanecerá en la boleta.

Los votantes de la ciudad de Nueva York también votarán en elecciones para el concejo municipal y otros cargos. Entre los candidatos se encuentra el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien supervisó un caso de dinero secreto contra el presidente Donald Trump y busca la reelección.

Mamdani se ha convertido en un símbolo del ala más joven y progresista del Partido Demócrata. Los demócratas moderados, tanto en Nueva York como a nivel nacional, se están distanciando de Mamdani, cuya campaña digital enfatizó soluciones progresistas a las preocupaciones sobre el costo de vida. Algunos congresistas demócratas, incluidos aquellos de Nueva York, fueron lentos en apoyar a Mamdani: el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, lo respaldó el 24 de octubre, un día antes de que comenzara la votación anticipada, mientras que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, aún no se ha pronunciado. Mientras tanto, los miembros más a la izquierda de sus bancadas han apoyado a Mamdani.

Los republicanos no han vacilado en vincular a Mamdani y sus políticas con el Partido Demócrata. Trump, un ex neoyorquino, ha atacado a Mamdani, calificándolo de "comunista" e incluso amenazando con deportarlo.

En una ciudad donde los demócratas registrados superan a los republicanos por casi seis a uno, Mamdani entra en la elección general como el favorito por amplio margen. Hasta el 28 de octubre, ha gastado casi US$12,8 millones este año, con cuatro millones adicionales en el banco, según la junta de finanzas de campaña de la ciudad de Nueva York. Cuomo, en comparación, ha gastado US$12,1 millones con 900.000 en el banco. Sliwa ha gastado casi US$5,1 millones y le quedan 866.000.

Hace cuatro años, Adams fue elegido alcalde con más de dos tercios de los votos, perdiendo solo Staten Island, el distrito más inclinado hacia los republicanos, ante Sliwa.

La campaña de Cuomo se ha centrado en atraer a votantes más moderados, así como a los votantes negros y judíos ortodoxos que anclaron su coalición en las primarias.

Otras contiendas en la boleta del martes

La segunda ciudad más poblada de Nueva York también elegirá a su próximo alcalde el martes, y todo el estado votará sobre una enmienda relacionada con la expansión de un complejo deportivo en las montañas Adirondack.

Buffalo tendrá su tercer alcalde en menos de dos años. La contienda de tres personas incluye al senador estatal Sean Ryan, al exfiscal de distrito del condado de Erie James Gardner y al fundador de una organización sin fines de lucro Michael Gainer. El ganador sucederá al alcalde interino Christopher Scanlon, quien asumió el cargo después de que el alcalde Byron Brown, el alcalde con más tiempo en el cargo de la ciudad, renunciara el año pasado para aceptar ser presidente y director ejecutivo de Western Regional Off-Track Betting.

Ryan derrotó a Scanlon en las primarias demócratas.

Ha gastado significativamente más que sus oponentes. Al entrar en la elección, Ryan ha reportado haber gastado poco más de US$1,5 millones. Gardner, el republicano, ha gastado un poco más de US$9700, y Gainer, un independiente, un poco menos de US$9400, hasta el 28 de octubre.

El último republicano en servir como alcalde de Buffalo fue Chester A. Kowal, quien estuvo en el cargo de 1962 a 1965.

También hay un referéndum sobre si permitir la construcción de un complejo de deportes de invierno alrededor de Lake Placid, que abarcaría 323 acres de tierra en nuevos senderos de esquí nórdico y biatlón. La tierra está actualmente reservada como una reserva forestal estatal.

También hay una consulta sobre si expandir la reserva forestal en aproximadamente 2500 acres. La Legislatura estatal debe aprobar la expansión.

Según la ley electoral del estado de Nueva York, se desencadena un recuento automático en carreras con más de un millón de votos si el margen de victoria es inferior a 5000 votos. Para carreras más pequeñas, el recuento automático se desencadena si el margen de victoria es del 0,5% o menos, o hasta 20 votos. En una elección de votación clasificada, si el margen entre los dos últimos candidatos cumple con el umbral de recuento, entonces todas las boletas en la elección se vuelven a contar ronda por ronda. AP puede declarar un ganador en una carrera que sea elegible para un recuento si puede determinar que la ventaja es demasiado grande para que un recuento o un desafío legal cambie el resultado.

The Associated Press no hace proyecciones y declarará un ganador solo cuando se determine que no hay un escenario que permita a los candidatos rezagados cerrar la brecha. Si una elección no ha sido declarada, AP continuará cubriendo cualquier desarrollo noticioso, como concesiones de candidatos o declaraciones de victoria.

Al hacerlo, la AP dejará claro que aún no ha declarado un ganador y explicará por qué.

Aquí un vistazo a lo que se puede esperar el martes:

Día de las elecciones

Las elecciones para alcalde de la ciudad de Nueva York, concejo municipal y otras oficinas municipales, así como alcalde de Buffalo y una propuesta en la boleta se llevarán a cabo el martes. Las urnas cierran a las 21. ¿Qué hay en la boleta? La AP proporcionará resultados de votación y declarará ganadores en las elecciones municipales de la ciudad de Nueva York y para alcalde de Buffalo, y una propuesta en la boleta estatal.

¿Quién puede votar?

Cualquier votante registrado en el municipio puede participar en su elección para alcalde, y cualquier votante registrado en el estado puede votar en la propuesta de la boleta.

¿Cuántos votantes se han registrado?

Hasta el 20 de febrero, había 5,1 millones de votantes registrados en la ciudad de Nueva York. De esos, el 65% eran demócratas y el 11% eran republicanos. Aproximadamente 1,1 millones de votantes no estaban registrados con ningún partido.

A nivel estatal, había 13,1 millones de votantes registrados en el estado de Nueva York. De esos, el 48% eran demócratas y el 23% eran republicanos. Aproximadamente 3,9 millones de votantes no estaban registrados con ningún partido.

En la última elección para alcalde de la ciudad de Nueva York, poco más de 1,1 millones de votantes emitieron sus votos, aproximadamente el 21% de los votantes registrados.

¿Cuánto tiempo suele tardar el conteo de votos?

En la elección presidencial de 2024, la AP informó por primera vez los resultados de la ciudad de Nueva York a las 21:01, aproximadamente un minuto después de que cerraran las urnas. La tabulación de la noche electoral de la ciudad de Nueva York terminó por la noche en Queens a las 00:25 con aproximadamente el 90% del total de boletas contadas en toda la ciudad.

¿Cuánto tiempo falta?

A partir del martes, faltarán 364 días para las elecciones de mitad de período de 2026 y 1099 días para las elecciones generales de 2028.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.