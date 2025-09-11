¿Qué hacer con todas las fotos que tomaste en tus vacaciones de verano?

LONDRES (AP) — Las vacaciones de verano han terminado, y todos esos grandes momentos que tuviste han quedado inmortalizados en cientos de fotos tomadas con tu teléfono. ¿Y ahora qué?

Seguramente publicaste en Instagram o compartiste en el grupo de chat familiar algunos de los momentos más destacados —la puesta de sol más bonita, las mejores fotos de grupo—. Pero es probable que muchas otras languidezcan en tu galería de fotos.

Dado que los smartphones vienen con cantidades cada vez mayores de almacenamiento de archivos, es muy fácil tomar fotos simplemente porque podemos. Pero revisarlas todas más tarde también es un verdadero trabajo, por lo que es muy fácil olvidarse de ellas.

Estos son algunos métodos rápidos y fáciles que te ayudarán a lidiar con las fotos (y videos) que saturan tu teléfono.

Elegí tus favoritas

Habrá algunas imágenes que serán las más importantes: fotos destacadas que querrás compartir con otros, o que sabés que mirarás años después, o que simplemente guardarás como referencia. Marcá con una estrella o un corazón cualquier foto que entre en esta categoría, lo que las coloca automáticamente en una carpeta o álbum de favoritos.

Eliminá, con ayuda

Después de un reciente viaje familiar a Turquía, terminé con bastantes fotos de menús de restaurantes y cafés. Fueron compartidas en el grupo familiar de WhatsApp para decidir dónde o qué comer. Pero probablemente nunca volveremos a visitar esos establecimientos.

Siempre es una buena práctica eliminar fotos que ya no necesitás, entre las que podrían estar las capturas de pantalla, fotos de recibos o imágenes duplicadas. Pero revisar cientos de imágenes de un viaje podría ser un poco tedioso sin algo de ayuda. Afortunadamente, hay docenas de aplicaciones de eliminación y limpieza de fotos disponibles que buscan acelerar el trabajo.

Muchas de ellas se asemejan a aplicaciones de citas como Tinder, porque te permiten deslizar a la izquierda para eliminar y a la derecha para guardar una foto. Algunas son gratuitas, otras requieren una suscripción.

El asunto comienza a ser más desafiante cuando tenés imágenes que son similares, pero no idénticas. ¿Cuál deberías conservar? Algunas aplicaciones tienen una función de comparación para ayudarte a decidir.

Probé algunas de ellas y descubrí que la función Similars de Clever Cleaner funciona bien, ayudándome a reducir, por ejemplo, muchas de las diversas tomas casi idénticas que tomé del horizonte de Estambul mientras cruzaba el estrecho del Bósforo en ferry al anochecer. Esa aplicación gratuita agrupó fotos similares y luego sugirió la mejor toma para conservar.

Descubrí que generalmente estaba de acuerdo con sus sugerencias.

Consejos para ayudar a organizar tus fotos

Aun si has logrado ordenar tu galería de fotos, probablemente seguirá siendo un revoltijo de imágenes que se extienden en un flujo ininterrumpido.

Así que agrupa las fotos en álbumes organizados por temas. Los usuarios de Android y iPhone pueden hacer esto en las aplicaciones de Fotos de sus respectivos sistemas operativos. Selecciona todas las fotos de un viaje y agrégalas a un nuevo álbum.

Planificar con anticipación hará que este proceso sea más fácil. Crea un álbum al iniciar tu viaje, y luego guarda las fotos allí a medida que las tomas.

También puedes crear un álbum compartido en Android o iPhone, lo que permite que otras personas vean o comenten las fotos o agreguen las suyas propias.

Si no deseas configurar un álbum compartido, Android y Google Photos permiten crear enlaces para que otros puedan ver un álbum o una foto individual. No es tan fácil en iOS, que solo permite exportar las fotos del álbum. Puedes compartir fotos individuales con un enlace de iCloud, pero caduca después de 30 días.

No te olvides de imprimir

Ahora que has editado y organizado tus fotos de vacaciones, considera la posibilidad de emplear un enfoque analógico para mostrarlas.

Imprímelas y colócalas en un álbum que las personas puedan hojear. O amplía la foto más llamativa para enmarcarla y colgarla como una obra artística.

Google Photos ofrece un servicio de impresión de álbumes de fotos que utiliza inteligencia artificial para organizar fotos en temas genéricos, como Primavera de 2025, Recuerdos, o Crecen tan rápido…, y generar diseños básicos sin adornos.

Otros servicios como Mixbook y Shutterstock ofrecen servicios que generan automáticamente álbumes de fotos con un diseño más elaborado. Mixbook incluso puede proporcionar títulos de fotos generados por IA, aunque los resultados podrían ser mixtos.

La periodista de tecnología de la AP, Barbara Ortutay, en San Francisco, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.