NUEVA YORK (AP) — Los recientes despidos masivos en empresas de tecnología y de medios, incluidas eBay, Riot Games y Los Angeles Times, podrían hacerle pensar en la seguridad de su empleo.

Si le preocupa que lo puedan despedir —o si ya perdió su trabajo— los profesionales de finanzas personales y los asesores de carrera profesional tienen recomendaciones para afrontar la situación. Van desde preparar un fondo de emergencia hasta comprender qué incluye su paquete de indemnización.

Empiece a ahorrar

Es crucial comenzar a crear un fondo de emergencia incluso si se siente seguro en su empleo, pero especialmente si cree que podría perderlo.

Tal vez no pueda ahorrar lo suficiente para que le alcance durante todo el tiempo que estará sin trabajo, pero incluso una pequeña cantidad puede reducir su estrés.

Cuando empiece a pensar en ahorrar, Jesse Mecham —fundador de la aplicación de administración de dinero YNAB— le recomienda hacerse esta pregunta: ¿Qué quiero que haga mi dinero?

Tal vez hace un año quería ahorrar para un viaje al extranjero, mientras que ahora quiere tener dinero en caso de que se quede sin empleo durante seis meses.

Si está dedicando buena parte de sus ingresos a pagar deudas y eso afecta su capacidad de ahorro, Mecham recomienda reducir la cantidad que paga. De todas formas debería hacer cuando menos el pago mínimo, pero vale la pena considerar usar temporalmente el dinero extra que paga para crear un colchón de efectivo adicional con el fin de tener dinero disponible en caso de que lo necesite. También es crucial evitar endeudarse más, agregó Mecham.

Actualice su currículum

Siempre es una buena idea mantener su currículum actualizado, pero también debería tenerlo adaptado para diversos trabajos, dijo Scott Dobroski, experto en tendencias profesionales de Indeed, una plataforma de búsqueda de empleo. Puede hacerlo si deja espacios en su currículum para incluir palabras clave que sean específicas del trabajo que solicite.

Los empleos pueden requerir habilidades ligeramente diferentes si planea permanecer en el mismo sector, o habilidades completamente distintas si se muda a otro campo. Si mantiene su currículum actualizado y con la posibilidad de adaptarlo, ello podría facilitarle las cosas cuando necesite cambiar a otro empleo.

A Etienne Lupine, de 46 años, ingeniera de software de Keysight, le notificaron recientemente que será despedida a finales de mes. Poco después de enterarse de la noticia, decidió actualizar su currículum y su página de LinkedIn.

Lupine había trabajado en la empresa casi ocho años, y aunque la noticia la afectó, actualizar su currículum le dio una sensación de fortalecimiento.

“No puedo controlar el perder mi empleo, pero puedo tratar de presentarme de la mejor manera posible”, explicó Lupine, residente de Lafayette, Colorado.

Active su red

Aprovechar ahora los contactos que tiene en el sector es una buena idea, dijo la coach de carrera Marlo Lyons. Hablar con sus amigos sobre posibles ofertas de trabajo en otros lugares podría darle una ventaja inicial.

Incremente su conjunto de habilidades

Adquirir nuevas habilidades y agregar certificaciones o cursos a su currículum puede ser una buena manera de ascender en su trabajo actual. Si cree que podría tener que ir a otro lugar, busque qué habilidades lo convertirán en un mejor candidato, dijo Lyons. Ya sea que tome un curso en línea gratuito o se inscriba para obtener una licencia específica, incrementar las habilidades enumeradas en su currículum tendrá beneficios, ya sea que permanezca en su trabajo actual o tenga que buscar otro.

Sitios web como Coursera y edX ofrecen cursos y certificaciones de universidades de todo Estados Unidos, y algunos de los cursos son gratuitos.

Dé prioridad a su salud mental

Su salud mental puede verse muy afectada después de una pérdida de empleo. Dese un respiro y permítase sentir las emociones. Dar prioridad a su salud mental le permitirá abordar de mejor manera la búsqueda de empleo, expuso Dobroski.

Para Lupine, anteponer su salud mental significa centrarse en los aspectos positivos de un nuevo capítulo en su vida en lugar de obsesionarse en lo difícil que será dejar un trabajo que ama.

“He tratado de no concentrarme demasiado en los sentimientos negativos al respecto, porque sé que enojarme no me hará más fácil empezar de nuevo”, dijo Lupine.

Mantenga una rutina

Mantener cierta estructura en su día le ayudará con su salud mental y con el ritmo adecuado para solicitar puestos de trabajo, puntualizó Mecham.

Planificar sus días para que incluyan comer a su hora habitual, hacer ejercicio o salir a caminar, y solicitar empleo durante una cierta cantidad de horas lo mantendrá con los pies en la tierra, agregó. Lyons recomienda designar un momento durante el día para comenzar a enviar las solicitudes de empleo y otro para concluir.

“No se agote postulándose a puestos de trabajo”, dijo Lyons. “Tómese el tiempo para realizar actividades que lo hagan sentir bien”.

Lupine se ha inclinado hacia sus pasatiempos para sentirse mejor. Sus actividades habituales incluyen hornear, cocinar e ir a su club de curling.

“No estoy comiendo para aliviar el estrés. Horneo para aliviar el estrés porque simplemente sigo cocinando cosas como: ‘Oh, ¿en qué consiste esta nueva receta que me hará sentir mejor?’”, refirió Lupine.

Consulte cuál es su paquete de compensación

Es crucial que comprenda su paquete de compensación y guarde cualquier documentación que necesite para entender en qué consiste después de haber sido despedido. Algunas cosas especialmente importantes que debe conocer son su seguro de gastos médicos y sus prestaciones dentales, puntualizó Dobroski.

En las últimas semanas de empleo, Lupine se ha asegurado de tener suficientes medicamentos que requieren receta para un par de meses, ya que padece diabetes tipo 1.

“No quiero ponerme en una situación en la que no tenga suficiente insulina o lentes de contacto o cosas para seguir viviendo de manera saludable mientras estoy en este período de transición”, dijo Lupine.

Sus redes

Comunicarse con su red profesional y su red personal puede ser útil, y es útil dar cierta orientación a los amigos y colegas que quieran ayudar, explicó Lyons.

Los ejemplos incluyen pedirles que escriban en LinkedIn recomendaciones sobre el trabajo de usted, que lo recomienden para un trabajo o que lo inviten a una conferencia de manera gratuita.

Comparta su experiencia

Puede ser difícil hablar sobre la pérdida de su trabajo, y sólo debe compartir lo ocurrido si se siente cómodo haciéndolo. Pero compartirlo puede ayudar al permitirle apoyarse en personas que le den respaldo.

Cuando Lupine se enteró de que la habían despedido, estaba enviando mensajes de texto a una buena amiga suya que rápidamente la hizo sentir mejor al hacerla comprender la forma en que ella afronta las situaciones difíciles: el humor.

Solicite prestaciones por desempleo

Solicitar el seguro de desempleo es una opción que todos deberían utilizar, dijo Lyons. Si bien es posible que la cantidad que reciba por desempleo no sea la misma que su salario, puede ayudarlo a mantenerse a flote durante algún tiempo.

“Las empresas para las que usted trabajó están obligadas a pagar impuestos estatales y federales, los cuales brindan prestaciones por desempleo”, explicó Lyons. “No sienta vergüenza de cobrarlo”.

El Departamento del Trabajo tiene consejos sobre cómo solicitar el seguro de desempleo.

Sopese tomar un trabajo temporal

Un trabajo temporal es una buena opción si no puede permitirse estar sin empleo, dijo Dobroski. Lyons también recomienda tomar trabajos temporales y dice que los incluya en su currículum si muestran habilidades que coincidan con el trabajo de tiempo completo que desea, como liderazgo o habilidades organizacionales.

“Ello demuestra que tiene determinación, que está dispuesto a trabajar duro y cumplir con sus responsabilidades”, puntualizó.

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para producir reportajes educativos y explicativos que mejoren el conocimiento financiero. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.