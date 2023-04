¿Qué hacer si le preocupa que pudiese ser despedido?

NUEVA YORK (AP) — El mercado laboral de Estados Unidos se mantiene sólido en general, pero los recientes despidos en empresas de tecnología y medios de comunicación, así como los pronósticos de que pudiese ocurrir una recesión más adelante en el año, podrían haberlo hecho pensar en su seguridad laboral.

Si le preocupa que pudiesen despedirlo —o se quedó sin trabajo— le presentamos algunas recomendaciones de los expertos:

_______

Si le preocupa que pudiese ser despedido, empiece a ahorrar

Es crucial empezar a armar un fondo de emergencia incluso cuando se sienta seguro en su trabajo, pero en especial si cree que podría perderlo.

Podría no ahorrar lo suficiente para cubrir todo el periodo que esté desempleado, pero incluso una pequeña cantidad puede reducir su estrés.

Cuando empiece a contemplar ahorrar, Jesse Mecham —fundador de la aplicación de administración financiera YNAB— recomienda plantearse esta pregunta: ¿Qué quiero que haga mi dinero?

Tal vez hace un año usted quería ahorrar para un viaje largo al extranjero, pero ahora quiere tener dinero en caso de que esté desempleado seis meses.

La gente “tendría una respuesta muy distinta ahora de la que pudiera haber tenido hace un año, cuando creía que su trabajo era sumamente seguro”, dijo Mecham.

Si usted está pagando una deuda enérgicamente y ello está afectando su capacidad de ahorrar, Mecham recomienda desacelerar los pagos. Sí debería hacer al menos el pago mínimo, pero podría contemplar usar temporalmente cualquier dinero que haya estado destinando a eso para formar un colchón adicional de efectivo de forma que tenga dinero disponible si llegara a necesitarlo. También es fundamental evitar endeudarse más, recomienda Mecham.

_______

Actualice su currículum

Siempre es buena idea mantener actualizado su currículum, pero lo más importante es personalizarlo para varios trabajos, señaló Scott Dobroski, experto en tendencias profesionales para Indeed, un motor de búsqueda de empleo. Puede hacerlo dejando espacio en su currículum con el fin de incluir palabras clave que sean específicas para el trabajo que está solicitando.

Los empleos podrían requerir competencias ligeramente distintas si está pensando permanecer en el mismo sector, o completamente diferentes si se cambia a otro. Si mantiene su currículum al día y personalizable, ello podría facilitarle las cosas cuando necesite buscar otro trabajo.

Anna Gallo, de 33 años, una empleada de tecnología de Middletown, Connecticut, que fue despedida recientemente, descubrió que actualizar su currículum le generó más emociones de lo que esperaba.

“Actualizar mi currículum después de no abrirlo desde que me contrataron fue sorpresivamente triste. Tuve que tomarme el tiempo y respetar esa tristeza y aguardar hasta que me sintiera mejor, de forma que pudiera hacerlo”, indicó Gallo.

Ahora ella recomienda mantener actualizado su currículum incluso si no prevé buscar trabajo en un futuro cercano.

_______

Active su red de contactos

El aprovechar ahora sus contactos en su sector es una buena idea, dice el coach de carreras Marlo Lyons. Hablar con sus amigos sobre posibles vacantes en otras partes podría darle cierta ventaja inicial.

_______

Mejore sus capacidades

Adquirir nuevas habilidades y agregar certificaciones o cursos a su currículum puede ser una buena forma de ascender en su trabajo actual. Si cree que podría tener que acudir a otra parte, procure obtener las habilidades que lo harán un candidato más sólido, recomienda Lyons. Ya sea tomar un curso gratuito en línea o inscribirse para obtener una licencia específica, el mejorar sus capacidades en su currículum tendrá efectos positivos, ya sea que se quede en su empleo actual o tenga que buscar otro.

Entre los sitios web populares en este sentido están Coursera y edX, que ofrecen cursos y certificaciones de universidades de todo el país. Algunos de sus cursos son gratuitos.

_______

Si ha sido despedido dele prioridad a su salud mental

Su salud mental puede resultar fuertemente afectada tras la pérdida de un empleo. Tómese un respiro y permítase sentir las emociones. Dar prioridad a la salud de su mente le permitirá abordar su búsqueda de trabajo de mejor manera, señaló Dobroski.

Para Gallo, poner su salud mental primero implicó que se tomó algunos días para sentirse triste.

“Creo que todo el mundo necesita ese tiempo después de quedarse sin trabajo. Me siento mejor, aunque sigo profundamente decepcionada con el desenlace”, dijo Gallo.

_______

Mantenga una rutina

Mantener cierta estructura en su día le ayudará con su salud mental y con la cadencia adecuada para buscar trabajo, declaró Mecham.

Planificar sus días de forma que incluyan comer en su horario habitual, hacer ejercicio o salir a caminar, y mandar solicitudes de empleo durante cierta cantidad de horas le mantendrá con los pies en la tierra, según hizo notar. Lyons recomienda designar un tiempo durante el día para empezar y terminar de mandar solicitudes.

“No se agote enviando solicitudes de trabajo. Tómese el tiempo para hacer actividades que le hagan sentir bien”, recomienda Lyons.

Para Gallo, esto ha significado levantarse, preparar el desayuno, tomar un duchazo largo y usar su jabón de lujo, y al terminar su horario laboral de siempre, salir a caminar y seguir viendo a sus amigos.

“Estoy procurando no permitir que el hecho de que ya no trabajo de 9 a 5 modifique mucho lo que estoy haciendo el resto de mi día”, comentó.

_______

Revise sus prestaciones

Es fundamental que entienda cómo está estructurado su paquete de liquidación y que guarde cualquier documento que necesite para entender cuáles son sus prestaciones después de haber sido despedido. Algunos aspectos de particular importancia son su seguro de gastos médicos y sus prestaciones dentales, señaló Dobroski.

_______

Red de contactos

Ponerse en contacto con su red profesional y personal puede ayudar, y es útil darle cierta orientación a amigos y colegas que quieran ayudar, dijo Lyons. Algunos ejemplos incluyen pedirles que escriban recomendaciones sobre usted en LinkedIn, que lo recomienden para un trabajo o lo inviten a un congreso gratuitamente.

_______

Comparta su experiencia

Puede ser difícil hablar acerca de quedarse sin trabajo, y sólo debería hacerlo si se siente cómodo. Pero compartir lo que ha ocurrido puede beneficiarlo al permitirle sentir el respaldo de su red de apoyo.

Cuando Gallo compartió en redes sociales que se había quedado sin trabajo, lo hizo sobre todo para que sus conocidos se enteraran al mismo tiempo. No contaba con que cientos de personas, algunas conocidas y otras desconocidas, la contactarían para ofrecerle ayuda.

“Sentí que estaba quitándole el poder al secreto de que me había quedado sin trabajo", indicó. "Me pareció útil divulgarlo en forma masiva y también pedir ayuda en ese momento”.

Gallo dijo que se sintió menos aislada desde que recibió mensajes de aliento y habló con personas que habían pasado por experiencias similares.

_______

Solicite su seguro de desempleo

El solicitar su seguro de desempleo es una alternativa que todo el mundo debería aprovechar, comentó Lyons. Si bien la cantidad que cobra podría no ser la misma que su salario, puede ayudarlo a mantenerse a flote una temporada.

“Lleva toda la vida haciendo aportaciones; obtenga algo de ese dinero de vuelta", agregó. “Sin pena”.

_______

Contemple desempeñar un trabajo temporal

Un trabajo temporal es una buena alternativa si no puede darse el lujo de no trabajar, señaló Dobroski. Lyons también recomienda los trabajos temporales, y dice que hay que incluirlos en su currículum si muestran competencias que correspondan con su empleo de tiempo completo deseado, como aptitudes de liderazgo u organizacionales.

“Ello demuestra que tienes determinación, que estás dispuesto a trabajar duro y a ocuparte de tus responsabilidades”, manifestó.

_______ The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para producir reportajes educativos y explicativos que mejoren el conocimiento financiero. La fundación independiente es autónoma de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.

