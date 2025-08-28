Qué hacer si tus plantas se ponen marrones, negras o amarillas tras las vacaciones y cómo salvarlas, según un experto

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

La vuelta de vacaciones no siempre es tan idílica como parece, especialmente cuando al abrir la puerta de casa descubrimos que nuestras plantas no han resistido la ausencia. Hojas secas, tallos sin vida o manchas extrañas son escenas habituales en septiembre. Pero, según explica el experto en plantas Ignacio Guío (@ignacioguio), todavía hay margen para salvar algunas de ellas si se sabe interpretar las señales a tiempo.

El truco está en fijarse en el color de las hojas, ya que es el lenguaje más directo que utilizan las plantas para mostrar cómo se encuentran. Lo que a simple vista puede parecer un mero cambio estético, en realidad esconde una causa distinta: desde falta de agua hasta un exceso de riego o incluso una infección. Identificarlo a tiempo es clave para saber si todavía es posible recuperarlas o si, por el contrario, la planta ya no tiene solución.

HOJAS MARRONES, NEGRAS O AMARILLAS: QUÉ SIGNIFICA CADA CASO

Marrones: la planta se ha secado y esas hojas ya no se recuperan. Conviene retirarlas y retomar el riego normal.

Negras: es el peor escenario, ya que indica que la planta se está pudriendo desde dentro y podría perderse por completo.

Amarillas: suelen ser signo de exceso de riego; en este caso basta con espaciar los riegos y dejar que recupere su ritmo natural.

Otra de las situaciones comunes es la aparición de pequeños puntos marrones en las hojas. El experto señala que suelen deberse a cochinilla, una plaga favorecida por la falta de ventilación. Se puede retirar con el dedo o con una servilleta, eliminando la "cascarita" del insecto.

Además, recuerda que las plantas de interior tienden a acumular polvo en sus hojas, lo que dificulta la fotosíntesis, por lo que conviene limpiarlas con frecuencia.

EL TRUCO DEFINITIVO PARA SABER SI UNA PLANTA SIGUE VIVA

En plantas tipo árbol o arbusto, Ignacio Guío recomienda un método muy sencillo: raspar suavemente la corteza con unas tijeras de cocina. Si debajo aparece color verde, significa que todavía circula savia y la planta está viva. En cambio, si lo que se ve es marrón, esa parte ya no se recuperará y habrá que cortar hasta encontrar un tramo sano.

Aunque no todas las plantas sobreviven al abandono estival, la mayoría pueden recuperarse con unos cuidados básicos: eliminar lo que está seco, ajustar el riego y mantenerlas limpias y aireadas. Como recuerda el experto, observar sus señales es clave para que vuelvan a lucir sanas.