Qué hacer y qué evitar en el Carnaval de Brasil: recomendaciones para novatos y expertos

RÍO DE JANEIRO (AP) — El Carnaval de Río de Janeiro es, para los no iniciados, un espectáculo enérgico de alegría, belleza y de soltarse. Pero para los fiesteros con años de experiencia también es una prueba de resistencia, de cultura callejera y de saber dosificar el ritmo que les permite seguir en pie después de cuatro días de festejos.

También se necesita un equilibrio entre lo que se debe y lo que no se debe hacer, aseguran expertos asistentes brasileños al Carnaval. Beber agua bajo el abrasador calor del verano en Río es imprescindible. Pero beber demasiada obliga a los fiesteros a encontrar un baño, y eso puede ser una experiencia extenuante.

Tomar un buen desayuno es clave para tener energía, pero un poco de más podría significar una caminata muy lenta por las calles empedradas cuando otros fiesteros aceleran el paso.

El domingo marca el segundo día oficial de la fiesta, que termina el Miércoles de Ceniza.

Helena Lemos, de 67 años, profesora de Geografía e Historia, también es conocida por su nombre Hare Krishna, Kunti Devi Dasi, ha sido fiestera del Carnaval de Río desde la adolescencia. Este año toca distintos instrumentos de percusión en cinco fiestas callejeras, y su kit de supervivencia siempre la acompaña.

Lemos, que llevaba una camisa blanca ligera y gafas de sol, le dijo a The Associated Press antes de su primera fiesta callejera el viernes en la bohemia zona de Santa Teresa, en el centro de Rio: “soy vegetariana, así que mi kit de comida es muy ligero: sólo fruta deshidratada, almendras, pasas. Esto te dará energía, no te hará subir de peso y te mantendrá fresco”.

“Antes, desayuné té de limón para tener una digestión más fácil, comí unas tortitas de tapioca y tomé un poco de café para aguantar”, comentó. “Me tomé un batido de frutas para tener un poco más de energía y luego algo de creatina. Cuando regrese, tomaré bebidas isotónicas porque no podemos tomarlas antes de las fiestas callejeras”.

La farmacéutica Ana Rodrigues Andrade, de 44 años, toca en nueve fiestas callejeras durante esta edición del Carnaval. Años atrás hizo 15 y aun así se presentó en el reluciente sambódromo de la ciudad para desfilar con tres escuelas de samba. Sus principales consejos se refieren a descansar entre fiestas y llevar artículos de higiene.

Andrade señaló, al tiempo que cargaba un gran set de tambores a la altura del vientre: “con este sol, obviamente necesitas protector solar; sales de casa ya con él puesto. Hay que prepararse en casa y también llevar un poco. Las mujeres sí necesitan llevar papel higiénico y desinfectante de manos porque la situación de los baños durante una fiesta callejera no es buena en absoluto. Llévenlo en un bolsito. También vale la pena llevar mucha cinta adhesiva si estás tocando un instrumento, para no lastimarte las manos”.

El profesor de educación física Diego Tiriba, de 49 años, ha sido fiestero del Carnaval de Río desde la infancia. Su estrategia consiste en ser más austero cuando está en la calle y hacer la mayor parte de la preparación en casa. También le preocupa la seguridad en una ciudad donde la actividad delictiva es considerable.

Tiriba, que estaba sin camisa, explicó cuando sacaba la riñonera de dinero de debajo de sus pantalones cortos: “llevo una riñonera con algo de efectivo, una tarjeta de crédito, una tarjeta de autobús, mi tarjeta del seguro médico y las llaves de mi casa, mi celular y nada más”. Muchas mujeres esconden sus celulares y su dinero debajo de la camiseta.

La mayoría de los expertos fiesteros en Río no recomienda comprar comida durante las fiestas callejeras. Cualquier indigestión podría convertirse en un gran problema en un momento en que millones están en la calle y los baños públicos pueden quedar lejos. También advierten que la cerveza y las fiestas callejeras de ritmo acelerado no se llevan bien en días muy calurosos, porque esa combinación podría terminar en mareos.

Pero incluso los fiesteros de toda la vida cometen errores.

“Una vez me puse protector solar sólo en la cara; el resto del cuerpo se me puso todo rojo”, contó la farmacéutica Andrade. “Hoy volveré a tener problemas: olvidé mis rodilleras para protegerme del tambor”.

___

Siga la cobertura de AP sobre América Latina y el Caribe en https://apnews.com/hub/latin-america

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.