¿Qué hay que saber sobre Pete Hegseth, el nuevo secretario de Defensa de Trump?

Al elegir al conductor de Fox News Channel, Pete Hegseth, para dirigir el Departamento de Defensa, el presidente electo Donald Trump ha seleccionado a un veterano militar y a una personalidad mediática conservadora popular con un gran número de sus propios seguidores.

Hegseth, de 44 años, ha desarrollado una estrecha relación con Trump, quien también lo consideró para un puesto en su primer gobierno. Hegseth ha instado a Trump a liberar a miembros del servicio acusados de crímenes de guerra.

Estas son algunas cosas que saber sobre Hegseth:

Hegseth se viralizó y fue demandado después de golpear en el brazo a un sargento maestro del ejército estadounidense con un lanzamiento errático de hacha durante un segmento de “Fox & Friends” en 2015.

El video del incidente muestra el hacha volando sobre un objetivo y golpeando a Jeffrey Prosperie, un baterista de la banda de campo Hellcats de West Point, quien había sido invitado al programa para el 240mo aniversario de la fundación del ejército.

Los registros muestran que la demanda se descontinuó en 2019, y Brandon Cotter, el abogado de Prosperie, señaló en un correo electrónico el miércoles que: “Las partes han resuelto el asunto y no harán más comentarios”. De momento, Prosperie no respondió un mensaje en busca de comentarios.

Fox News, que también fue nombrado en la demanda, calificó el incidente de “desafortunado y completamente involuntario”, dijo que se disculpó inmediatamente con él y le ofreció asistencia médica, la cual él rechazó.

Prosperie ha regresado desde entonces a la cadena para actuar con la banda de West Point.

Hegseth ha presionado para que el ejército estadounidense sea más letal y señaló que permitir que las mujeres ocupen roles de combate perjudica ese esfuerzo.

“Todo sobre hombres y mujeres sirviendo juntos hace que la situación sea más complicada, y la complicación en combate significa que las bajas son peores”, dijo Hegseth durante una entrevista la semana pasada en el podcast “The Shawn Ryan Show” para promocionar su nuevo libro. “Estoy diciendo claramente que no deberíamos tener mujeres en roles de combate; no nos ha hecho más efectivos, no nos ha hecho más letales, ha hecho que luchar sea más complicado”.

Al tiempo que señaló que la diversidad en el ejército es una fortaleza, Hegseth también dijo que era porque los hombres blancos y de grupos étnicos minoritarios pueden desempeñarse de manera similar, algo que dijo no es cierto para las mujeres.

Al abrir puestos de combate a las mujeres, “hemos cambiado los estándares al ponerlas allí, lo que significa que has cambiado la capacidad de esa unidad”, dijo Hegseth en la entrevista del podcast.

Desde que el entonces secretario de Defensa Ash Carter abrió todos los roles de combate a las mujeres en 2016, las mujeres han pasado con éxito las pruebas agotadoras del ejército para convertirse en Boinas Verdes y Rangers del Ejército, y la prueba de la Guerra Naval Especial para servir como tripulante de combate, los operadores de botes que transportan a los SEAL de la Marina y realizan sus propias misiones clasificadas en el mar.

En 2019, Hegseth instó a Trump a indultar a miembros del servicio de Estados Unidos que habían sido acusados de crímenes de guerra. Abogó por los casos de los militares en su programa y en internet, entrevistando a familiares en Fox News. Publicó en redes sociales que los indultos de Trump “serían increíbles” y agregó hashtags con los nombres de los acusados al mencionar su cabildeo privado al entonces presidente.

El esfuerzo tuvo éxito, debido a que Trump indultó ese año a un excomando del ejército que iba a ser juzgado por el asesinato de un presunto fabricante de bombas afgano, así como a un ex teniente del ejército condenado por asesinato por ordenar a sus hombres disparar contra tres afganos, matando a dos. Trump también ordenó un ascenso para un SEAL de la Marina condecorado declarado culpable por posar con un cautivo muerto del grupo Estado Islámico en Irak.

Hegseth ha servido en el ejército, aunque carece de experiencia militar o de seguridad nacional de alto nivel.

Después de graduarse de la Universidad de Princeton en 2003, Hegseth fue comisionado como oficial de infantería en la Guardia Nacional del Ejército, sirviendo en el extranjero en Afganistán e Irak, así como en la Bahía de Guantánamo, en Cuba.

Anteriormente fue jefe de Concerned Veterans for America, una organización sin fines de lucro respaldada por los multimillonarios conservadores Charles y David Koch, y también se postuló sin éxito para un escaño en el Senado de Minnesota en 2012. Según su biografía de Fox News, tiene una maestría en políticas públicas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

Mientras Trump configuraba su primer gabinete tras su victoria en 2016, supuestamente consideró a Hegseth para dirigir el Departamento de Asuntos de Veteranos. Volvió a considerar a Hegseth cuando el secretario David Shulkin enfrentó críticas antes de su destitución en 2018.

Como co-conductor del programa “Fox & Friends Weekend” de Fox News Channel, Hegseth ha sido colaborador de la cadena durante una década. Desarrolló una amistad con Trump a través de las apariciones regulares del presidente electo en el programa. En un comunicado, un portavoz de Fox News elogió el conocimiento militar de Hegseth, diciendo que sus “percepciones y análisis, especialmente sobre el ejército, resonaron profundamente con nuestros espectadores”.

También ha escrito libros, varios para la editorial de la red, incluyendo “The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free”. Al anunciar la nominación de Hegseth, Trump elogió ese libro, señalando sus “nueve semanas en la lista de los más vendidos del New York Times, incluidas dos semanas en el número uno”.

Hegseth dirigirá el Pentágono en momentos en los que hay conflictos crecientes en múltiples frentes, incluida la guerra de Rusia en Ucrania, los ataques en curso en Oriente Medio por parte de aliados de Irán, el impulso por un cese del fuego entre Israel y Hamás y Hezbollah, y las preocupaciones sobre la alianza cada vez más fuerte entre Rusia y Corea del Norte.

Mientras que el Pentágono es considerado un puesto clave en cualquier gobierno, el secretario de Defensa fue un puesto tumultuoso durante el primer mandato de Trump. Cinco hombres ocuparon el cargo durante los cuatro años de su presidencia.

La relación de Trump con sus dirigentes civiles y militares durante esos años estuvo llena de tensiones, confusiones y frustraciones, debido a que lucharon por moderar o incluso simplemente interpretar los tuits y pronunciamientos presidenciales que los tomaban por sorpresa con decisiones políticas abruptas para las cuales no estaban preparados para explicar o defender.

Muchos de los generales que trabajaron en su primer gobierno, tanto en servicio activo como retirados, han señalado que Trump no es apto para servir en la Oficina Oval. A cambio, el presidente electo los ha criticado.

Michael R. Sisak en Nueva York, Lolita C. Baldor y Tara Copp en Washington contribuyeron a este despacho.

