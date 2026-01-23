"¡Que los liberen!", claman familiares de presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos en Venezuela pierden la paciencia y exigen su libertad, mientras las excarcelaciones prometidas por el gobierno interino desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por Estados Unidos se concretan a cuentagotas.

"¡Que los liberen!", pidió Milagros López, hermana de Juan Iriarte, frente a la temida cárcel del Helicoide, en el centro de Caracas. Su hermano lleva 19 meses detenido. Pasó 15 de ellos en el Helicoide, antes de ser trasladado a otra prisión.

Gestionado por los servicios de inteligencia (Sebin) y denunciado por defensores de derechos humanos como un centro de tortura, el Helicoide alberga a numerosos presos políticos. Una treintena de familiares se manifestó el viernes frente a la sede carcelaria.

Adriana Abreu, de 30 años, luce una camiseta con la imagen de su esposo Guillermo López, jefe de campaña del partido de la opositora María Corina Machado en el estado de Trujillo (oeste), encarcelado desde hace dos años.

Con la voz temblorosa y entre lágrimas explicó que debe recorrer 16 horas en autobús para llegar a Caracas. "Lamentablemente, Guillermo se ha perdido la vida de nuestro hijo, que apenas tiene cuatro años. Al principio le decíamos que su papá estaba en una misión secreta".

"La última vez que vinimos, el niño me dijo: 'Mamá, quiero ver a mi papá, pero estoy cansado de viajar'. Es un agotamiento físico, mental", agregó.

"Somos muchas personas que vivimos esta lamentable situación. Hablan de números como si ellos fueran un dígito más. Y son vidas", dijo.

Abreu pide que cumplan lo que prometieron.

"¡Que cumplan la liberación, no solo de un número importante, que sean todos! Porque todos son inocentes", agregó. "Ellos no son delincuentes, son personas que por lo único que han luchado es por un país libre, democrático y de justicia".

El 8 de enero, bajo presión estadounidense, el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez prometió la liberación de "numerosos presos". Desde entonces, solo unas 150 personas de más de 800 detenidos por razones políticas han sido liberadas, según un balance de las ONG.

"No han cumplido con las excarcelaciones. Sigue la opacidad, ha sido un proceso extremadamente lento, opaco, lleno de arbitrariedades, irregularidades", afirmó Diego Casanova, miembro de la ONG Comité por la Liberación de los Presos Políticos.

Esta demora ha causado "desgaste" entre los familiares, sostiene.

"Ha aumentado la ansiedad, la depresión" y esto equivale a "una nueva forma de violencia de Estado hacia las víctimas", afirma.

Además de liberar a "todos los presos políticos", debe ocurrir el "desmontaje del aparato represivo que los llevó tras las rejas", agregó Casanova.