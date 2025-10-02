¿Qué pasa en los colegios de Noruega cuando llueve o nieva? La respuesta hace reflexionar a una profesora española

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El "mal" tiempo no es motivo para cancelar el recreo en países como Noruega. Lluvia, nieve o frío intenso forman parte del día a día escolar y los niños salen al patio igualmente, siempre equipados con ropa impermeable y calzado adecuado. Una práctica muy distinta a lo que ocurre habitualmente en España y que llamó la atención de la profesora española Noah Taboada, de 23 años, cuando comenzó a trabajar en el país nórdico.

En un vídeo compartido en redes sociales, la docente explicó que en Noruega nunca se suspende el recreo por mal tiempo. Lo descubrió ya en sus primeros días de Erasmus, cuando asistió a una excursión por el bosque bajo una lluvia constante. "De primeras pensé: qué mala suerte que se ponga a llover. Pero no tardé en darme cuenta de que no había ningún problema, porque iba vestida de arriba a abajo con ropa impermeable", recordó.

Desde entonces, Noah comprendió que se trata de algo más que un hábito escolar: es una manera de educar en el contacto con la naturaleza y en la idea de que el clima, por adverso que sea, no debe impedir disfrutar de la vida cotidiana si se cuenta con la preparación adecuada.

RECREO BAJO CUALQUIER CLIMA

La joven profesora relató que en Noruega salir al patio no depende de la previsión meteorológica, sino de la normalidad con la que se asume el clima. "¿Sabes cuántas veces se suspende el recreo en Noruega por mal tiempo? Pues ninguna", aseguró en su vídeo. Y añadió que, si tuvieran que esperar a que hiciera buen tiempo, los niños pasarían casi todo el curso dentro de clase.

Esta forma de organizar la vida escolar refleja un rasgo profundo de la cultura noruega: vivir en contacto con la naturaleza en cualquier época del año. Incluso en invierno, con temperaturas bajo cero y nieve, los niños salen al exterior con la ropa adecuada, aprendiendo a relacionarse con el entorno sin miedo a las inclemencias.

UNA LECCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA

Para Noah, esta costumbre es también una lección de vida. Lo importante no es si llueve o nieva, sino estar preparado para afrontarlo. Con un buen chubasquero, botas resistentes y ropa térmica, los niños noruegos disfrutan del aire libre a diario. "¿De qué sirve tener un chubasquero o unas botas si no estás dispuesto a hacer una ruta bajo la lluvia o a meterte en la nieve hasta las rodillas?", se preguntó.

De esta forma, salir al recreo no se entiende solo como un descanso, sino como una oportunidad para enseñar a los niños que la vida no siempre ofrece condiciones perfectas y que hay que aprender a adaptarse.