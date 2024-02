Los ángeles--(business wire)--feb. 6, 2024--

Durante casi dos años, Jayvon vivió sin un lugar al que llamar hogar y a menudo dormía en un parque. El parque estaba al frente de una escuela secundaria de Learn4Life, que se caracteriza por ayudar a los jóvenes a obtener un diploma y obtener capacitación laboral.

Learn4Life student Jayvon credits the comprehensive support from school counselors for helping him overcome multiple, recurring obstacles to graduate high school (Photo: Business Wire)

“Había oído hablar de las escuelas, así que entré y me inscribí”, recuerda. “Mis consejeros inmediatamente se aseguraron de que estuviera alimentado, vestido, limpio y motivado, y siempre teníamos conversaciones increíbles. Todos en mi escuela me ayudaron cuando los necesité y me brindaron todo tipo de apoyo”.

Los consejeros de la escuela secundaria pueden ser invaluables para los estudiantes mientras atraviesan su trayecto educativo y se preparan para la siguiente fase de sus vidas. En caso de los estudiantes sin hogar o en el sistema de cuidado de crianza, pueden literalmente salvarles la vida.

Mientras crecía, Jayvon iba de casa en casa entre su madre y su padre abusivo, en hogares de acogida y, en ocasiones, sin hogar. Antes de comenzar la escuela secundaria, había asistido a más de 30 escuelas diferentes. No es de extrañar que tuviera dificultades en la escuela y finalmente la abandonara.

Poco antes de llegar a Learn4Life, se enteró de que una “aventura” anterior había quedado embarazada y sabía que estaba en posición de ocuparse de la crianza mejor que la madre. Un asistente social lo ayudó a acudir al tribunal para solicitar la custodia, que exige estar matriculado en la escuela, tomar clases para padres y tener un lugar donde vivir.

Aunque Jayvon tenía 22 años y había superado la edad de la escuela secundaria tradicional, pudo asistir a Learn4Life gracias a sus asociaciones y programas de la Ley de Oportunidades e Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA). Los servicios de WIOA están disponibles para jóvenes de 14 a 24 años que enfrentan barreras para encontrar empleo. Entonces, mientras obtenía su diploma de escuela secundaria, los programas WIOA lo ayudaron a preparar un currículum, afrontar entrevistas, encontrar vivienda y conseguir un trabajo.

Learn4Life crea un programa educativo personalizado para cada estudiante identificando sus fortalezas y áreas que requieren tutoría adicional. Los estudiantes tienen un horario flexible, por lo que no pasan todo el día en clase y pueden compatibilizar la escuela con el trabajo, el cuidado de los más pequeños y, en el caso de Jayvon, las clases para padres requeridas por el tribunal.

En el caso de Jayvon, los consejeros escolares de Learn4Life fueron quienes lo ayudaron a cambiar su vida. La Semana de Consejería Escolar en febrero rinde homenaje a estos trabajadores esenciales de nuestro sistema educativo.

Los consejeros escolares reconocen que la falta de vivienda y el desplazamiento pueden afectar en gran medida al niño en su totalidad, abarcando el desarrollo mental, físico, social/emocional y académico. Actúan como enlaces con la escuela y los socios comunitarios para conectar a los estudiantes y sus familias con servicios integrales.

“Nos esforzamos por eliminar las barreras al éxito académico. Los estudiantes no pueden aprender si tienen hambre y no saben dónde dormirán esa noche”, señaló Jaspreet Kaur, quien coordina a 80 consejeros en Learn4Life. “Desafortunadamente, sólo la mitad de los estados de EE. UU. exigen consejeros escolares, y en California la proporción de consejeros por alumno es superior a 1:500. Nuestras escuelas tienen entre dos y tres veces más consejeros escolares que la escuela secundaria promedio de este Estado”.

Ella lo atribuye al enfoque holístico y de equipo con maestros, consejeros escolares, tutores y otro personal por ayudar a estudiantes como Jayvon a tener la oportunidad de obtener un diploma, conseguir trabajo y ver un futuro más allá de su situación de vida actual. “Le dimos a Jayvon algo que no había tenido durante la mayor parte de su vida: pertenencia, respeto y aceptación”.

Jayvon está agradecido con todos los que lo ayudaron, incluso por Frederick, el guardia de seguridad en el vestíbulo principal. “Él siempre se aseguraba de que yo tuviera transporte y hacía un esfuerzo más. Incluso me ayudó a conseguir un trabajo de seguridad y siempre se aseguraba de que fuera bueno. Él oraba por mí y me hacía saber que me estaban cuidando”, dijo.

En sólo 18 meses, Jayvon pudo ponerse al día con sus créditos y graduarse. Será orador en la ceremonia de graduación de la escuela en mayo. Tiene un trabajo, un apartamento y está haciendo todo lo necesario para ganar la custodia de su bebé.

“Esta escuela realmente se preocupa por los estudiantes. Todos en esta escuela son respetuosos, escuchan y sienten que les importa. Es totalmente diferente... mi escuela es como mi familia”, dijo. “Nunca hablé abiertamente de mi situación, pero ellos se dieron cuenta e inmediatamente empezaron a ayudar. Me dieron comida, chaquetas para el invierno, transporte para ir a la escuela y realmente hicieron todo lo posible. Amo mucho esta escuela. Recomendaría Learn4Life a todo el mundo”.

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de institutos públicos sin ánimo de lucro que ofrece a los estudiantes un aprendizaje personalizado, formación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela está controlada localmente, es gratuita y ofrece a los estudiantes la flexibilidad y la atención personalizada que necesitan para tener éxito. Prestamos servicio a más de 59.000 estudiantes a lo largo de todo el año y les ayudamos a prepararse para un futuro más allá del instituto. Para obtener más información, visite www.learn4life.org.

