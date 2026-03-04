¿Qué pasó en las primeras elecciones de la campaña para los comicios de mitad de legislatura en EE. UU

WASHINGTON (AP) — Las elecciones de mitad de legislatura ya están aquí

La campaña de 2026 arrancó el martes con unas reñidas primarias en Texas, donde el senador republicano John Cornyn se encamina a un balotaje contra el fiscal general del estado, Ken Paxton. Los demócratas decidían entre el representante estatal James Talarico y la legisladora federal Jasmine Crockett

A pesar de toda la atención puesta en Texas, los comicios en Carolina del Norte podrían tener un mayor impacto en qué partido consigue la mayoría en el Senado en otoño

En la primera elección desde que el presidente Donald Trump se unió a Israel para atacar Irán, también hubo contiendas en Arkansas

A continuación, algunas conclusiones:

Las elecciones no han terminado para los republicanos en Texas

Cornyn y Paxton seguirán peleando por la nominación republicana en el balotaje previsto para el 26 de mayo

Para Cornyn, el resultado mantiene viva su esperanza de continuar en el Senado. Pero también es una muestra de vulnerabilidad que no pudiera ganar la contienda a la primera

Aunque Cornyn ha manifestado en ocasiones su escepticismo hacia Trump, ha sido un aliado fiable del presidente. Paxton, en cambio, afirmó estar más alineado con el movimiento Make America Great Again (Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos) de Trump, lo que le brindó apoyos que de otro modo podrían haber ido a Cornyn

Trump no respaldó a ninguno de los dos en las primarias, pero el resultado podría incrementar la presión para que tome partido. Republicanos en Washington han mostrado su preocupación porque Paxton, que tiene un historial político bien documentado, pueda ser un candidato más débil en las generales

Pase lo que pase, cabe esperar que se inyecten más fondos en la contienda. Desde julio, Cornyn y grupos aliados bien financiados gastaron al menos US$64.000.000 solo en publicidad para televisión

La carrera por la nominación continúa sin una persona: Wesley Hunt. El congresista se incorporó tarde a lo que había sido un enfrentamiento directo entre Cornyn y Paxton. Su presencia en la boleta dividió aún más a los republicanos, haciendo más difícil evitar la segunda vuelta

Las primeras elecciones del año no estuvieron exentas de contratiempos

En dos condados importantes de Texas —Dallas y Williamson— hubo una gran confusión sobre dónde podían votar los electores. Durante años, pudieron hacerlo en cualquier lugar del condado, pero para estas primarias, las formaciones republicanas locales optaron por no permitirlo

Dado que la ley estatal exige que ambos partidos estén de acuerdo en un mismo sistema de votación en todo el condado, los votantes solo pudieron llevar su boleta al distrito electoral asignado, lo que obligó a muchos de ellos a averiguar cuál era exactamente

La situación se complicó rápidamente, con demandas, cambios en los horarios de votación y denuncias de irregularidades por parte de los demócratas. Crockett calificó el cambio normativo como un “esfuerzo por suprimir el voto”. La campaña de Talarico se mostró “profundamente preocupada”

En Texas, los partidos organizan sus propias primarias, lo que significa que es poco probable que la confusión del martes se repita en noviembre

Pero esto no ocurre en un vacío. Texas es una pieza clave en el esfuerzo de redistribución de distritos de Trump para proteger la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes

El partido también ha impulsado una legislación que impondría nuevos y estrictos requisitos para demostrar la ciudadanía. El proyecto de ley tiene pocas probabilidades de salir adelante en el Senado, pero sirve como otro recordatorio de los esfuerzos de la formación para cambiar las reglas electorales de cara a noviembre

Problemas para votar podrían complicar esfuerzos de unidad demócratas

Los demócratas no ganan una contienda estatal en Texas desde 1994. Si Crockett o Talarico quieren romper esa racha, deben obtener cada voto posible en un estado dominado por los republicanos

Por eso es fundamental que la formación salga unida de las primarias del martes. Ambos candidatos se han comprometido a apoyar al ganador, con el objetivo mayor de arrebatar el escaño a los republicanos

Había señales tempranas de que el caos electoral en Dallas podría dificultar esa tarea. Las acusaciones de Crockett sobre supresión del voto son importantes en un estado donde los votantes negros son una pieza clave para el éxito de cualquier candidato demócrata

Si Talarico queda por delante, podría necesitar la ayuda de Crockett para animar a sus decepcionados seguidores a respaldarlo

Contienda clave por el Senado en Carolina del Norte

Una de las carreras por el Senado más destacadas de este año quedó definida el martes

El demócrata Roy Cooper se enfrentará al republicano Michael Whatley en una votación crucial para decidir el control del Senado federal en noviembre

Ambos partidos tienen motivos para sentirse confiados sobre sus posibilidades en los comicios generales de mitad de legislatura

Para los demócratas, Cooper es un candidato ideal en uno de los estados más competitivos. Exgobernador durante dos mandatos, ha demostrado que puede ganar a nivel estatal

Los republicanos, por su parte, entran a la campaña con un candidato respaldado por Trump, un apoyo que podría ayudar a movilizar a los electores en un año por lo demás difícil. Y como expresidente del Comité Nacional Republicano, Whatley conoce los recursos del partido y cómo pueden emplearse durante una campaña complicada

Aun así, ambos candidatos tienen importantes desafíos por delante. Aunque demócratas como Cooper han tenido éxito en comicios a gobernador, en los del Senado se han topado con dificultades. Whatley también necesitará moverse entre votantes moderados o independientes que quizá no vean el respaldo de Trump como un motivo para acudir a las urnas en noviembre. Trump es la razón por la que esta contienda por el Senado está abierta desde el inicio. Sus desacuerdos con el republicano que ocupa el escaño, Thom Tillis, llevaron al senador a decidir no postularse a la reelección tras dos mandatos

Prepárense para lo que podría ser una contienda caótica hasta noviembre, en la que el gasto podría alcanzar US$1.000.000.000

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa