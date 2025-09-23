Qué saber del movimiento antifa que Trump califica como organización terrorista nacional

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes un decreto en el que designa a un movimiento descentralizado conocido como antifa como una organización terrorista nacional, aunque no está claro si realmente puede hacer eso. Trump culpa a antifa de violencia política.

Trump afirmó en redes sociales la semana pasada durante una visita de Estado al Reino Unido que haría tal designación. Llamó a antifa un "desastre de la izquierda radical, enferma y peligrosa" y dijo que "recomendará enérgicamente" que se investigue a sus financiadores.

La Casa Blanca publicó la orden ejecutiva de Trump poco después de que partiera hacia Nueva York, donde hablará ante la Asamblea General de la ONU el martes.

Aquí hay algunas cosas que saber sobre Trump y antifa:

¿Qué es antifa?

Antifa, abreviatura de "antifascistas", no es una sola organización, sino más bien un término general para grupos activistas de extrema izquierda que confrontan u oponen resistencia a neonazis y supremacistas blancos en manifestaciones.

¿Puede Trump designarlo como una organización terrorista nacional?

Antifa es una entidad nacional y, como tal, no es candidata para ser incluida en la lista del Departamento de Estado de organizaciones terroristas extranjeras. Docenas de organizaciones, como el grupo Estado Islámico y Al Qaeda, están incluidos en esa lista. La designación es importante en parte porque permite al Departamento de Justicia procesar a aquellos que brindan apoyo material a entidades en esa lista, incluso si ese apoyo no resulta en violencia.

Pero no hay un equivalente nacional a esa lista en parte debido a las amplias protecciones de la Primera Enmienda constitucional de las que disfrutan las organizaciones que operan dentro de Estados Unidos.

Y a pesar de que ha habido llamados periódicos para promulgar una ley de terrorismo nacional, particularmente después de tiroteos masivos perpetrados por supremacistas blancos, no existe actualmente un estatuto singular.

La orden ejecutiva no especifica cómo Trump designaría a Antifa como una organización terrorista nacional.

¿Qué hace exactamente Antifa?

La literatura del movimiento Antifa alienta a los seguidores a realizar actividades de protesta legales, así como actos más beligerantes, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de 2018.

La literatura sugiere que los seguidores monitoreen las actividades de grupos supremacistas blancos, publiquen en línea la información personal de enemigos percibidos, desarrollen regímenes de entrenamiento de autodefensa y obliguen a organizaciones externas a cancelar a cualquier orador o evento con "una inclinación fascista", según el informe.

Personas asociadas con Antifa han estado presentes en manifestaciones y contramanifestaciones significativas en los últimos años, incluyendo la movilización contra una marcha de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, en agosto de 2017. También estuvieron presentes durante enfrentamientos con grupos de extrema derecha en Portland, Oregon.

¿Por qué Trump etiqueta a Antifa como terroristas nacionales?

Trump dice que es un grupo muy malo y "enfermo". La orden ejecutiva dice que Antifa "utiliza medios ilegales para organizar y ejecutar una campaña de violencia y terrorismo a nivel nacional" para lograr su objetivo de derrocar al gobierno de Estados Unidos.

La orden pide a los departamentos y agencias gubernamentales relevantes que utilicen toda autoridad para investigar, interrumpir y desmantelar cualquier operación ilegal, incluidas acciones terroristas realizadas por antifa o cualquier persona que afirme actuar en su nombre.

La historia de Trump con antifa

En el primer mandato de Trump, él y miembros de su administración señalaron a antifa como responsable de la violencia en las protestas desencadenadas por el asesinato de George Floyd, un hombre negro que murió a manos de un policía blanco de Minneapolis que lo mantuvo sometido con la rodilla contra el cuello durante varios minutos, incluso después de que Floyd dejara de moverse y dijera que no podía respirar.

El entonces secretario de Justicia, William Barr, describió "tácticas similares a las de antifa" por parte de agitadores de otros estados y dijo que antifa estaba instigando la violencia y participando en "terrorismo nacional" y que se tomarían al respecto.

En ese momento, Trump culpó a antifa por la violencia, junto con turbas violentas, incendiarios y saqueadores.

Recientemente comenzó a señalar nuevamente a antifa tras el asesinato de hace unos días del activista conservador Charlie Kirk, quien era un gran partidario del presidente.

En una charla con reporteros en el Despacho Oval la semana pasada, Trump dijo que buscaría una designación de terrorismo nacional para antifa si tal medida contara con el apoyo de Pam Bondi, la actual secretaria de Justicia, y de otros miembros del gabinete.

"Es algo que haría, sí", dijo Trump. "Lo haría al 100%. Antifa es terrible".

Anteriormente había pedido que antifa fuera designada como una organización terrorista después de enfrentamientos en Portland, Oregon, durante su primer mandato.

