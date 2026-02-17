Qué saber sobre el cierre temporal del estrecho de Ormuz por parte de Irán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán afirma que cerró temporalmente distintas partes del estrecho de Ormuz, la angosta boca del golfo Pérsico. La medida se produjo mientras agencias de noticias iraníes semioficiales informaban sobre ejercicios con fuego real en la importante vía marítima, por la que pasa el 20% del petróleo mundial.

La medida es un cierre poco común, quizá sin precedentes, una señal de Irán sobre las posibles repercusiones para la economía mundial si Estados Unidos cumple con las amenazas de atacarlo, mientras aumentan las tensiones entre ambos países.

En anteriores momentos de tensión y conflicto, Teherán ha hostigado el transporte marítimo a través del angosto paso, y durante la guerra entre Irán e Irak de la década de 1980, ambos bandos atacaron buques petroleros y otras embarcaciones, utilizando minas navales para cerrar por completo el tráfico en ciertos puntos. Pero Irán no ha llevado a cabo las reiteradas amenazas de cerrar la vía marítima por completo desde la década de 1980, ni siquiera durante la guerra de 12 días del año pasado, cuando Israel y Estados Unidos bombardearon los principales sitios nucleares y militares de Irán.

Hasta el momento, se desconoce el alcance y el impacto del cierre realizado el martes. Medios iraníes indicaron que duraría varias horas por “motivos de seguridad y preocupaciones marítimas”.

Hasta el momento, el Comando Central del ejército de Estados Unidos no ha hecho comentarios sobre el cierre ni sobre los ejercicios iraníes con fuego real. Sin embargo, durante las maniobras militares que Irán realizó hace varias semanas en el estrecho y aguas cercanas, Washington advirtió a Teherán que cualquier “comportamiento riesgoso y poco profesional cerca de las fuerzas de Estados Unidos, socios regionales o embarcaciones comerciales incrementa los riesgos de colisión, escalada y desestabilización”.

Esto es lo que hay que saber sobre el estrecho, el ejercicio, qué causó las tensiones y qué podría ocurrir después.

Una vía marítima clave para el transporte global

El estrecho de Ormuz es una vía marítima sinuosa, de unos 33 kilómetros (21 millas) de ancho en su punto más angosto. Conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán. Desde allí, los barcos pueden viajar al resto del mundo. Aunque Irán y Omán tienen sus aguas territoriales en el estrecho, se considera una vía marítima internacional por la que pueden transitar todos los barcos. Los Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra la ciudad de Dubái, llena de rascacielos, también está cerca de la vía marítima.

El estrecho ha sido importante para el comercio desde hace mucho tiempo

A lo largo de la historia, el estrecho de Ormuz ha sido importante para el comercio, y a través de él, la cerámica, el marfil, la seda y los textiles se trasladaban desde China hacia toda la región. En la era moderna, es la ruta de los superpetroleros que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos e Irán. La gran mayoría va a mercados de Asia, incluida China, el único cliente de petróleo que le queda a Irán.

Aunque hay oleoductos en Arabia Saudí y en los Emiratos Árabes Unidos que pueden evitar el paso, la Administración de Información Energética de Estados Unidos afirma que “la mayoría de los volúmenes que transitan por el estrecho no tienen un medio alternativo para salir de la región”.

Las amenazas a la ruta han disparado en el pasado los precios globales de los energéticos, incluso durante la guerra entre Israel e Irán en junio.

El ejercicio iraní incluye fuego real

Mientras Estados Unidos amenazaba con atacar en medio de las multitudinarias protestas antigubernamentales que estallaron en todo el país a finales de diciembre y en enero, Irán realizó a principios de febrero un ejercicio militar con fuego real en el estrecho de Ormuz. En ese momento advirtió a los barcos sobre el ejercicio, pero sí cerró el paso.

Las tensiones entre las armadas iraní y estadounidense aumentaron aún más el 4 de febrero después de que un avión de combate de la Marina de Estados Unidos derribara un dron iraní que se acercaba al portaaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo. Irán también hostigó a un buque mercante con bandera y tripulación de Estados Unidos que navegaba por el estrecho de Ormuz, informó el ejército estadounidense.

Irán anunció el lunes su nuevo ejercicio, denominado ejercicio militar “Control Inteligente del Estrecho de Ormuz”. Se advirtió por radio a los marinos que se encontraban en la región que se planeaba usar “fuego real de superficie”.

La agencia de noticias semioficial Tasnim, cercana al grupo paramilitar Guardia Revolucionaria del país, informó sobre una prueba de misiles con fuego real la mañana del martes, y señaló que misiles lanzados desde el interior de Irán y a lo largo de su costa habían alcanzado sus objetivos en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos ha dicho anteriormente que Irán tiene “derecho a operar de manera profesional en el espacio aéreo y las aguas internacionales”, pero advirtió contra interferir o amenazar a buques de guerra estadounidenses o a embarcaciones comerciales en tránsito. El comando, que supervisa la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos con base en Bahrein, indicó que no toleraría acciones como que aeronaves o embarcaciones iraníes se acerquen demasiado a buques de guerra estadounidenses o apunten armas hacia ellos.

El líder supremo de Irán lanza una dura amenaza a Estados Unidos

Las acciones en torno al estrecho se producen en medio de una creciente tensión entre Estados Unidos e Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicialmente amenazó con lanzar un ataque militar contra Irán tras su sangrienta represión de las protestas del mes pasado. Desde entonces, ha pasado a amenazar con un ataque para presionar a Teherán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear. Ambas partes celebraron el martes en Ginebra una nueva ronda de negociaciones nucleares indirectas.

El portaaviones USS Abraham Lincoln y destructores con misiles guiados de apoyo se han mantenido en el mar Arábigo durante varias semanas, desde donde podrían lanzar un ataque si Trump lo ordena. El mandatario manifestó el viernes que el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, sería enviado desde el Caribe a Oriente Medio para unirse a otros activos militares que Estados Unidos ha acumulado en la región.

Irán ha advertido que podría lanzar su propio ataque preventivo o atacar intereses estadounidenses en todo Oriente Medio e Israel. Aunque la guerra de 12 días, en la que Irán disparó misiles balísticos e Israel atacó su arsenal, Teherán mantiene un arsenal de misiles de corto y mediano alcance que podrían alcanzar a los estados árabes del Golfo circundantes.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, advirtió el martes a Estados Unidos que “el ejército más fuerte del mundo a veces podría recibir una bofetada tan fuerte que no pueda volver a ponerse en pie”.

“Por supuesto, un buque de guerra es un aparato peligroso, pero más peligrosa que la nave de guerra es el arma que puede hundir el buque de guerra en las profundidades del mar”, dijo Jamenei, según informó la televisión estatal iraní.

La periodista de The Associated Press Melanie Lidman contribuyó desde Tel Aviv, Israel.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.