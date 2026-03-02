Qué saber sobre el estrecho de Ormuz, paso clave para el suministro energético mundial

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Los precios del petróleo se dispararon el lunes mientras la guerra en Irán interrumpió el tráfico de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz, lo que puso de relieve la importancia de ese paso para el suministro mundial de crudo

El estrecho de Ormuz es la estrecha boca del golfo Pérsico por la que pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo del mundo. Los buques que transitan por el estrecho, que limita al norte con Irán, transportan petróleo y gas de Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos e Irán. La mayor parte de ese petróleo va a Asia

Cualquier interrupción del tráfico a través del estrecho resulta sumamente perturbadora para el comercio de petróleo

“No se puede exagerar la magnitud de lo que está en juego”, afirmó Hakan Kaya, gestor sénior de carteras de la firma de gestión de inversiones Neuberger Berman

Señaló que una desaceleración parcial de una o dos semanas podría ser absorbida por las compañías petroleras. Pero un cierre total o casi total por un mes o más llevaría los precios del crudo, que el lunes cotizaba en torno a los US$70, “muy por encima de los tres dígitos”, y los precios del gas natural en Europa “hacia o por encima de los niveles de crisis vistos en 2022”

Esto es lo que hay que saber sobre el estrecho y la guerra en expansión en Irán

Una vía marítima clave para el transporte global

El estrecho de Ormuz es una vía marítima sinuosa de unos 33 kilómetros (21 millas) de ancho en su punto más angosto. Conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Desde allí, los barcos pueden viajar al resto del mundo. Aunque Irán y Omán tienen sus aguas territoriales en el estrecho, se considera una vía marítima internacional por la que pueden navegar todos los buques. Los Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra la ciudad de Dubái, también se ubican cerca de esta vía marítima

El estrecho ha sido importante para el comercio desde hace mucho tiempo

A lo largo de la historia, el estrecho de Ormuz ha sido importante para el comercio y por allí pasaban cargamentos de cerámicas, marfil, seda y textiles desde China. En la era moderna, es la ruta de los supertanqueros que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos e Irán. La inmensa mayoría se dirige a mercados de Asia, incluida China, el único cliente de petróleo que le queda a Irán

Aunque existen oleoductos en Arabia Saudí y en los Emiratos Árabes Unidos que pueden evitar el paso, la Administración de Información Energética de Estados Unidos afirma que “la mayoría de los volúmenes que transitan por el estrecho no tienen un medio alternativo para salir de la región”

Las amenazas a la ruta han disparado los precios mundiales de la energía en el pasado, incluso durante la guerra entre Israel e Irán en junio

¿Está cerrado el estrecho?

El estrecho no está oficialmente cerrado, pero el tráfico de petroleros ha caído de forma pronunciada debido a la interrupción de los sistemas de navegación por satélite, informó el domingo en X la firma de datos y análisis Kpler. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido reportó ataques contra varias embarcaciones en la zona a ambos lados del estrecho y advirtió de una mayor interferencia electrónica en los sistemas de geolocalización de barcos

Omán indicó que una embarcación no tripulada cargada con explosivos impactó contra un petrolero con bandera de las Islas Marshall en el Golfo de Omán, que conduce al estrecho desde el este, y mató a un marino

Irán ha estado amenazando a embarcaciones que se aproximan al estrecho de Ormuz y al parecer ha lanzado múltiples ataques

Un anticipo en febrero

Irán cerró temporalmente partes del estrecho a mediados de febrero para lo que, según dijo, era un ejercicio militar. Los precios del petróleo subieron alrededor de un 6% en los días siguientes

La decisión fue un cierre poco común, quizá sin precedentes, del estrecho

En anteriores periodos de tensión y conflicto, Irán en ocasiones ha hostigado la navegación en el paso angosto, y durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, ambos bandos atacaron petroleros y otras embarcaciones, utilizando minas navales para cerrar por completo el tráfico en ciertos momentos. Pero Irán no ha materializado amenazas repetidas de cerrar la vía marítima por completo desde la década de 1980, ni siquiera durante la guerra de 12 días del año pasado, cuando Israel y Estados Unidos bombardearon los principales sitios nucleares y militares de Irán

