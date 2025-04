Qué saber sobre el funeral y el entierro del papa Francisco

NUEVA YORK (AP) — El papa Francisco falleció el Lunes de Pascua a la edad de 88 años. Su muerte tiñó de luto a todo el mundo católico y dio inicio a días de rituales en el Vaticano.

Aquí continuación, las claves del funeral del primer pontífice latinoamericano en la historia de la Iglesia:

¿Cuándo y dónde se celebra su funeral?

Su funeral se celebra el sábado en la Plaza de San Pedro. Francisco será enterrado, siguiendo su voluntad, en una sencilla tumba subterránea en la basílica de Santa María la Mayor. La iglesia alberga su imagen favorita de la Virgen María, a quien le tenía una devoción especial.

El sellado del ataúd

La noche antes del funeral, el camarlengo presidió el cierre y sellado del féretro, en presencia de otros cardenales de alto rango. Se colocó un paño blanco sobre el rostro de Francisco.

En el ataúd se introdujo una bolsa que contenía monedas acuñadas durante su papado, así como un relato de una página de su tiempo al frente de la Iglesia, conocido en italiano como un "rogito", una palabra para referirse a un documento oficial. Fue leído en voz alta por el maestro de ceremonias litúrgicas, antes de ser enrollado e introducido en un tubo cilíndrico que se colocó en el féretro. En los archivos vaticanos hay otra copia. Las cubiertas tanto del ataúd de zinc como del de madera llevan una cruz y el escudo papal de Francisco.

¿Por qué no en el Vaticano?

Francisco había expresado su deseo de no ser enterrado ni en la basílica de San Pedro ni en sus grutas, donde descansan la mayoría de sus predecesores, sino en la basílica de Santa María la Mayor, al otro lado de la ciudad. La elección refleja su veneración por la imagen de la Virgen María que se encuentra allí, la Salus Populi Romani (Salvación del pueblo de Roma).

Antes y después de cada viaje al extranjero, Francisco acudía al templo para rezar ante la pintura de estilo bizantino que representa a María, vestida con un manto azul, sosteniendo al niño Jesús, quien a su vez sostiene un libro dorado con joyas.

¿Qué dignatarios se espera que asistan?

Se espera la asistencia de jefes de Estado, incluyendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y el de Francia, Emmanuel Macron. La lista de asistentes de alto perfil incluye al príncipe Guillermo de Inglaterra, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el del Consejo Europeo, António Costa.

¿Cuánto tiempo sirvió el papa?

Francisco estuvo al frente de la Iglesia durante de 12 años, en los que cautivó al mundo con su humildad y preocupación por los pobres. Pero argentino también alienó a los conservadores con sus críticas al capitalismo y al cambio climático.

¿Cómo se elige a un nuevo papa?

La muerte de un papa inicia un ritual centenario para elegir a su sucesor, que incluye juramentos sagrados por parte de los cardenales, la perforación de las papeletas con una aguja e hilo después de su conteo y quemarlas para producir humo blanco o negro, que sirve para indicar si hay un nuevo líder para los 1.400 millones de católicos del mundo.

Con el entierro, la Iglesia católica inicia un periodo de luto oficial de nueve días, llamado "novemdiales". La fecha del cónclave aún no ha sido anunciada.

Durante el cónclave, los cardenales votan en sesiones secretas y las papeletas se destruyen después de cada sesión en una estufa especial. El humo negro indica que no hay un nuevo pontífice y el blanco indica que los cardenales han elegido al próximo líder de la Iglesia católica.

Cualquier hombre católico bautizado podría ocupar el puesto, aunque desde 1378 solo se ha elegido a cardenales.

El ganador debe recibir al menos dos tercios de los votos de los cardenales menores de 80 años que pueden participar en la elección.

Francisco nombró a la gran mayoría de los electores, a menudo eligiendo a religiosos que comparten sus prioridades pastorales, lo que sugiere continuidad en lugar de ruptura.

Aunque es imposible predecir quién será el próximo papa, se considera que algunos cardenales tienen más posibilidades que otros.

¿Es como en la película?

Sí y no. "Conclave", la película de 2024, introdujo a muchas personas laicas al antiguo proceso de selección con sus reglas arcaicas y su pompa, aunque con un giro cinematográfico lleno de intrigas palaciegas y sorpresas.

Los expertos del Vaticano dicen que la película destaca en la recreación del aspecto y la sensación de un cónclave. Pero hay discrepancias, errores y algunas tramas extravagantes en la versión de Hollywood. Y aunque el proceso de votación se representó con precisión, las papeletas no se queman después de cada votación, sino de cada sesión.

El legado de Francisco

Francisco fue conocido por su simplicidad personal: desde la elección de su nombre en honor a San Francisco de Asís, quien renunció a la riqueza para ayudar a los pobres, hasta los símbolos externos y prioridades de su papado.

Eligió vivir en el hotel Domus Santa Marta del Vaticano en lugar del Palacio Apostólico y calzó sus viejos zapatos ortopédicos y no los mocasines rojos del papado.

En sus enseñanzas, se centró en la preocupación por los refugiados y otras personas marginadas. Su primer viaje fuera de Roma como papa, en 2013, fue a la isla siciliana de Lampedusa para reunirse con migrantes. Su llamado a acoger a los recién llegados lo enfrentó con la política estadounidense y europea.

También mostró una postura más amable hacia las personas LGBTQ+, al tiempo que hizo de la lucha contra el cambio climático una prioridad. Fue el primer pontífice en emplear datos científicos en un importante documento doctrinal y convirtió el cuidado de la creación de Dios en un sello distintivo de su papado.

Evitó lo grandioso incluso en su partida, yaciendo en un sencillo ataúd de madera.

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.