Qué saber sobre gorilas en peligro de extinción y excursiones turísticas para verlos

BWINDI, Uganda (AP) — El 24 de septiembre se celebra el Día Mundial del Gorila. Se instauró en 2017 para coincidir con el 50 aniversario de la creación de un centro de estudio de gorilas en Ruanda, fundado por Dian Fossey, la primatóloga y conservacionista estadounidense que alcanzó fama mundial por su investigación.

Los animales que Fossey estudió y cuidó eran gorilas de montaña que pertenecen a la especie conocida como el gorila oriental y viven principalmente en el macizo de Virunga, una zona montañosa que abarca parte de República Democrática de Congo, Ruanda y Uganda. La segunda especie, conocida como gorila occidental, habita en áreas del oeste y el centro de África.

Los gorilas están perdiendo su hábitat debido a la caza furtiva y a otras amenazas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a ambas especies de gorilas como en peligro de extinción, con tres de las cuatro subespecies en peligro crítico.

A continuación, algunas cosas que hay saber sobre los grandes simios:

Parentesco con los humanos

Los humanos comparten gran parte de su ADN con los gorilas, y los científicos citan cifras que muestran hasta un 98% de similitud. Según la revista científica Nature, “los gorilas son los parientes vivos más cercanos a los humanos después de los chimpancés, y tienen una importancia comparable en el estudio de los orígenes y la evolución humana”.

Este parentesco con los humanos es una de las razones por las cuales son susceptibles a infecciones propagadas por el contacto cercano con turistas, investigadores y otras personas que se acercan a ellos. Los gorilas son especialmente vulnerables al virus de la gripe y las enfermedades respiratorias son una causa frecuente de muerte entre ejemplares adultos.

A los visitantes que observan gorilas en libertad se les suele instar a mantener una distancia de al menos siete metros con los primates, así como a no tocarlos aunque se acerquen, como ocurre a veces. Durante su vida, Fossey se preocupó porque el turismo de gorilas fuera perjudicial para su bienestar porque podría alterar su comportamiento en la naturaleza, pero los proyectos de conservación impulsados por el turismo en países como Uganda han demostrado su eficacia a lo largo de los años.

La familia es la familia

Los gorilas en libertad viven en familias, con el macho dominante —conocido como espalda plateada debido al parche de pelaje plateado en su espalda— como líder del grupo. Puede coexistir con machos más jóvenes, que lo respetan, así como con muchas hembras, jóvenes y crías.

El Parque Nacional del Bosque Impenetrable de Bwindi, en Uganda, que es el hogar de muchos de los gorilas que quedan en el mundo, tiene 27 familias consideradas “habituadas”, o entrenadas para sentirse cómodas en presencia de humanos. Se sabe que la mayoría de los espalda plateada protegen a sus familias.

Uno de los que vive en Bwindi se llama Murinzi, una palabra local que significa “protector”, porque los guardabosques lo han visto ser bastante solícito.

Para afirmar su autoridad, los espalda plateada a veces se ponen de pie sobre sus patas traseras, se golpean el pecho y vocalizan, haciendo que los machos más jóvenes huyan y advirtiendo a los rivales de otros grupos. Las madres son igual de generosas con sus crías, y “el amor que muestran por sus pequeños es innegablemente profundo y evidente para todos los que tienen la suerte de observarlo”, según el Fondo de Gorilas Dian Fossey, una organización benéfica que trabaja para proteger a los primates.

Los gorilas pueden vivir más de 40 años en libertad.

Enfrentando amenazas por la pérdida de hábitat

La poderosa majestuosidad de los gorilas en la naturaleza es una razón por la que fascinan a los turistas, pero aunque son los primates vivos más grandes, también pueden parecer gentiles y dóciles. Un espalda plateada promedio puede pesar hasta 180 kilos (396 libras). Son criaturas herbívoras y se alimentan principalmente de hojas, brotes y tallos de plantas. También pueden comer hormigas y caracoles.

El Programa Internacional de Conservación de Gorilas afirma que su principal amenaza es la pérdida de hábitat debido a la tala de los ecosistemas forestales que habitan. Según el grupo, una coalición de organizaciones conservacionistas sin ánimo de lucro que se centra en la supervivencia de los gorilas de montaña, "la conversión de tierras para la agricultura y la competencia por recursos naturales limitados como la leña conducen a diversos grados de deforestación".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.