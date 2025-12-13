Qué saber sobre la liberación de Kilmar Ábrego García

BALTIMORE, Maryland, EE.UU. (AP) — Kilmar Ábrego García, cuya deportación por error ayudó a catalizar la oposición a la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue puesto en libertad el jueves y una jueza ha impedido temporalmente cualquier intento adicional de arrestarlo.

Ábrego García no puede ser deportado a su país de origen, El Salvador, gracias a una orden de un tribunal de inmigración de 2019 que determinó que tenía un "temor fundado" a estar en una situación de peligro allí. Sin embargo, el gobierno de Trump ha dicho que no puede quedarse en Estados Unidos. En los últimos meses, funcionarios federales han señalado que lo deportarían a Uganda, Esuatini, Ghana y, más recientemente, a Liberia.

Ábrego García está luchando contra su deportación en una corte federal en Maryland, donde sus abogados afirman que la Casa Blanca está manipulando el sistema migratorio para castigarlo por haber recurrido con éxito su anterior expulsión del país.

A continuación, lo que debe saber sobre las últimas novedades en su caso:

¿Quién es Kilmar Ábrego García?

Ábrego García es un ciudadano salvadoreño que tiene una esposa y un hijo estadounidenses y que vive en Maryland desde hace años. Emigró a Estados Unidos sin los permisos pertinentes cuando era un adolescente para reunirse con su hermano, que se había convertido en ciudadano estadounidense. En 2019, un juez de inmigración le concedió protección contra la deportación a su país de origen.

Aunque se le permitió vivir y trabajar en Estados Unidos bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), no se le otorgó la residencia. A principios de año, fue deportado por error a pesar de la sentencia judicial previa.

Detenido desde marzo

Cuando Ábrego García fue deportado en marzo, fue retenido en una prisión salvadoreña conocida por su brutalidad a pesar de no tener antecedentes penales.

En un primer momento, la Casa Blanca se opuso a los esfuerzos para llevarlo de regreso a suelo estadounidense, pero acabó accediendo tras la intervención de la Corte Suprema en el caso. Regresó al país en junio, solo para enfrentar una orden de arresto por cargos presunto de tráfico de personas en Tennessee. Estuvo retenido en una cárcel de Tennessee durante más de dos meses antes de ser puesto en libertad el viernes 22 de agosto, bajo arresto domiciliario y a la espera de juicio en Maryland.

Su libertad duró apenas un fin de semana. El lunes siguiente, se presentó en la oficina de inmigración de Baltimore para un control y fue detenido de inmediato por el ICE. Las autoridades anunciaron planes para deportarlo a una serie de países africanos, que fueron bloqueados por una orden de la jueza del Distrito de Estados Unidos Paula Xinis en Maryland.

Sin orden de deportación

El jueves, después de meses de trámites legales y vistas, Xinis dictaminó que Ábrego García debía quedar en libertad de inmediato. Su fallo se basó en lo que probablemente fue un error procesal por parte del juez de inmigración que vio su caso en 2019.

Normalmente, en un caso como este, un juez de inmigración emite primero una orden de expulsión. Luego, el magistrado suspende esencialmente esa orden con otra de “retención de expulsión”, explicó Andrew Rankin, un abogado de Memphis especializado en asuntos migratorios.

En el caso de Ábrego García, el juez concedió la suspensión de su deportación a El Salvador al considerar que su vida podría correr peligro allí. Sin embargo, el juez nunca dio el primer paso de emitir la orden de expulsión. El gobierno alegó en la corte de Xinis que la orden de expulsión podría inferirse, pero la magistrada no estuvo de acuerdo.

Sin una orden definitiva de expulsión, Ábrego García no puede ser deportado, dictaminó Xinis.

Posibles próximos pasos

La única forma de obtener una orden de expulsión es regresar al tribunal de inmigración y solicitarla, apuntó Rankin. Pero reabrir el proceso migratorio es una apuesta arriesgada porque los abogados de Ábrego García podrían tratar de protegerlo solicitando el asilo u otro tipo de amparo.

Un inconveniente es que los tribunales migratorios forman parte oficialmente del poder ejecutivo, y no suele considerarse que sus jueces sean tan independientes como los federales.

“Puede haber independencia en algunas áreas, pero si el gobierno quiere un cierto resultado, todo parece indicar que va a ejercer presión sobre los individuos para obtenerlo”, dijo Rankin. “Espero que se le trate de forma justa y que dos abogados presenten sus argumentos —alguien gana, alguien pierde— en lugar de entregarlo a un juez de inmigración con una tasa de denegación del 95%, donde todo el mundo sabe cómo va a terminar”.

Por otra parte, el gobierno podría recurrir la orden de Xinis ante el Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito de Estados Unidos e intentar que se revoque su fallo, apuntó Rankin. Si esa corte estuviera de acuerdo con la Casa Blanca en que la orden definitiva de expulsión estaba implícita, no habría necesidad de reabrir el caso de inmigración.

En libertad, por ahora

Cumpliendo con la orden de Xinis, Ábrego García salió de un centro de detención de migrantes en Pensilvania el jueves por la noche y se le permitió regresar a su casa por primera vez en meses. Pero también se le ordenó presentarse ante un oficial de inmigración en Baltimore a primera hora de la mañana del viernes.

Temiendo un nuevo arresto, sus abogados solicitaron a Xinis una orden de restricción temporal. El viernes por la mañana, la magistrada presentó una orden que prohíbe a las autoridades migratorias volver a detener a Ábrego García, al menos por el momento. La vista del caso podría celebrarse ya la próxima semana.

El caso penal continúa

Mientras, en Tennessee, Ábrego García se ha declarado inocente en el caso penal donde se le acusa de tráfico de personas y conspiración para cometer tráfico de personas.

La fiscalía sostiene que aceptó dinero para transportar, dentro de Estados Unidos, a personas que estaban en el país en situación irregular.

Los cargos derivan de una parada de tráfico en 2022 en Tennessee por exceso de velocidad. Las imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Carreteras de Tennessee muestran una interacción tranquila con Ábrego García. En el vehículo había nueve personas y los policías discutieron entre ellos sus sospechas de tráfico de personas. Sin embargo, le permitieron continuar su viaje con solo una advertencia.

Ábrego García ha solicitado al juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Waverly Crenshaw, que desestime los cargos por "enjuiciamiento selectivo o vengativo".

Crenshaw encontró anteriormente "alguna evidencia de que el procesamiento en su contra puede ser vengativo" y dijo que muchas declaraciones de funcionarios del gobierno de Trump "generan preocupación". Crenshaw citó específicamente unas palabras del subsecretario de Justicia, Todd Blanche, en un programa de la televisora Fox News que parecían sugerir que el Departamento de Justicia acusó a Ábrego García porque ganó el caso de deportación errónea.

Las dos partes han estado discutiendo sobre si se puede obligar a altos cargos del Departamento de Justicia, incluido Blanche, a testificar en el caso.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.