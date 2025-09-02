Qué saber sobre la última crisis política en Francia

El primer ministro francés François Bayrou está luchando por salvar su gobierno y su puesto, manteniendo conversaciones esta semana con líderes de todo el espectro político, incluida la líder de extrema derecha Marine Le Pen, antes de una votación de confianza parlamentaria sobre el plan de su gobierno para reducir el gasto público.

Los partidos de oposición ya han prometido rechazar el presupuesto de austeridad, y se espera ampliamente que Bayrou, un centrista, pierda la votación de confianza el 8 de septiembre, empujando a Francia al borde de otra crisis política.

Si Bayrou es derrotado, eso dejaría al presidente Emmanuel Macron en una posición muy incómoda, obligado a encontrar un primer ministro de consenso, una tarea difícil en una Francia profundamente dividida, o a disolver la Asamblea Nacional una vez más.

Esto es lo que hay que saber sobre la última agitación política en Francia antes de la votación:

¿Por qué la crisis?

El propio Bayrou desencadenó la votación de confianza al anunciar que buscaría la aprobación parlamentaria para sus impopulares planes presupuestarios. Argumentando que se necesitan recortes drásticos para reparar las finanzas públicas, presentó el mes pasado planes para recortar 44.000 millones de euros (US$51.000 millones) en gastos en 2026, después de que el déficit de Francia alcanzara el 5,8% del producto interno bruto el año pasado, muy por encima del objetivo oficial de la UE del 3%.

Francia también enfrenta una crisis de deuda. Al final del primer trimestre de 2025, la deuda pública de Francia se situaba en 3,346 billones de euros, o el 114% del PBI. El servicio de la deuda sigue siendo un elemento importante del presupuesto, representando alrededor del 7% del gasto estatal.

El plan de Bayrou, que incluye la eliminación de dos días festivos, ha sido criticado por sus rivales políticos, quienes ahora tienen una oportunidad de oro para derribarlo.

Negociaciones de última hora

Sin embargo, Bayrou no ha perdido la esperanza de sobrevivir a la votación y ha organizado una serie de reuniones con líderes políticos. Raphaël Glucksmann, un miembro de izquierda del Parlamento Europeo, declaró después de las conversaciones con Bayrou el martes que el primer ministro debería cancelar la votación si realmente quiere negociar y llegar a un acuerdo sobre el presupuesto, que Glucksmann calificó de "inaceptable" en su forma actual.

Le Pen y su protegido del Reagrupamiento Nacional, Jordan Bardella, también se reunieron con Bayrou y repitieron su total oposición a sus soluciones, pidiendo nuevas elecciones legislativas.

Le Pen fue condenada en abril por malversación y se le prohibió postularse para cargos públicos durante cinco años. Está apelando la sentencia, pero sus problemas legales no están frenando a su partido.

Liderando en las encuestas de opinión, los líderes del Reagrupamiento Nacional han insistido repetidamente en que están listos para gobernar si Bayrou cae. "La única manera de que un primer ministro tenga un mandato más largo sería romper con el macronismo", indicó Le Pen. "Es la política de Emmanuel Macron la que es profundamente tóxica". En la extrema izquierda, Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon sostuvo que no apoyará a ningún gobierno que no sea liderado por su partido, y ha instado a Macron a dimitir si Bayrou no logra ganar el voto de confianza. Los legisladores de extrema derecha e izquierda tienen más de 320 escaños en la Asamblea Nacional, mientras que los centristas y los conservadores aliados tienen 210, lo que hace imposible que el gobierno de Bayrou sobreviva si los grupos de oposición se unen.

Macron no se irá

Macron dice que tiene la intención de "cumplir su mandato" y ha instado a las fuerzas políticas a "encontrar caminos de acuerdo" sobre el presupuesto antes de la votación. "El desafío no es insuperable", señaló Macron, cuya decisión el año pasado de convocar elecciones legislativas anticipadas llevó a la situación caótica en el parlamento, dividido entre tres bloques minoritarios que no tienen suficientes escaños para gobernar solos. La política francesa ha estado en desorden desde que Macron convocó las elecciones anticipadas. Con una de las economías más grandes del mundo, el fracaso de Francia para aprobar un presupuesto ha preocupado a los inversores y ha perjudicado a la eurozona de 20 países. El gobierno anterior colapsó por sus planes presupuestarios, que incluían recortar 40.000 millones de euros (US$42.000 millones) en gastos y aumentar los impuestos en 20.000 millones de euros. La versión de Bayrou no ha resultado más popular.

¿Malestar social?

Además de la votación de confianza, el gobierno de Bayrou podría enfrentar un día nacional de protestas el 10 de septiembre. El movimiento "Bloquons Tout" (Bloqueemos Todo), originado en las redes sociales, está organizando grupos en todo el país para llevar a cabo un día coordinado de protesta contra las políticas gubernamentales. El movimiento ganó atención nacional este verano tras el anuncio del presupuesto de 2026 y sus medidas controvertidas, incluidas las propuestas para eliminar dos días festivos.

¿Qué se avecina?

Si Bayrou pierde, Macron podría nombrar a una figura de la izquierda o derecha tradicional para intentar consolidar su alianza centrista. Cualquiera de las opciones, sin embargo, enfrentaría un entorno político precario. Bayrou sucedió al conservador Michel Barnier, quien fue destituido después de solo tres meses en el cargo. Los nombres que circulan como posibles sucesores incluyen a Sébastien Lecornu, el ministro de defensa más joven de Francia con 39 años; Gérald Darmanin, exministro del interior y actual ministro de justicia; y Catherine Vautrin, una experimentada política de centro-derecha que se desempeña como ministra de trabajo. ——- Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.