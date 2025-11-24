Qué saber sobre las presiones aumentadas sobre Zelenskyy

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy enfrenta una semana crucial de diplomacia, poniendo a prueba su capacidad para mantenerse firme mientras demuestra a Estados Unidos que está dispuesto a hacer concesiones.

Desde que el borrador de un plan de paz de 28 puntos mediado por Estados Unidos y Rusia se filtró a la prensa el jueves, Ucrania y sus aliados europeos han estado tratando de ganar tiempo y asegurar que sus intereses estén representados en cualquier acuerdo.

El borrador ha generado alarma en Kiev y en las capitales europeas por favorecer las demandas y objetivos rusos. Incluye puntos sobre la limitación del tamaño del ejército de Ucrania, así como la entrega de territorio ucraniano que Rusia ha ocupado, y que Kiev renuncie a cualquier justicia por los miles de presuntos crímenes de guerra cometidos por Moscú.

La situación pareció inclinarse algo más favorablemente para Ucrania después de que se reunieran delegaciones norteamericanas y ucranianas en Ginebra el domingo. Ambas partes dijeron que las discusiones fueron "productivas" y continuarían. Zelenskyy expresó que sentía que Trump estaba "escuchando" a Ucrania en un comunicado el domingo por la noche después de que terminaran las conversaciones en Ginebra.

Todo esto se desarrolla mientras Zelenskyy intenta frenar la ira pública por un gran escándalo de corrupción y Rusia avanza lenta pero constantemente a lo largo de partes de la línea del frente de 1.000 kilómetros (620 millas) y bombardea sin descanso las plantas de energía de Ucrania, causando graves escaseces de electricidad a medida que llega el invierno.

Aquí algunas cosas que saber sobre las crecientes presiones que enfrenta Zelenskyy.

Ucrania y Europa resisten al plan estadounidense

Después de que se filtrara el plan, el presidente estadounidense Donald Trump estableció un plazo para que Kiev lo firmara, estremeciendo a Ucrania y Europa.

Ucrania y los líderes europeos emitieron una serie de declaraciones, enfatizando lo agradecidos que están con Trump por sus esfuerzos para poner fin a la guerra mientras afirman la necesidad de asegurar que Kiev tenga voz en cualquier acuerdo.

En una declaración conjunta el viernes, los líderes europeos, junto con el primer ministro británico Keir Starmer, dijeron que daban la bienvenida al plan, afirmando que contenía "elementos importantes" y podría usarse como "una base que requerirá trabajo adicional".

Estados Unidos y Ucrania enviaron delegaciones a Ginebra con el objetivo de llegar a un acuerdo el domingo.

Hablando después de las conversaciones en Ginebra, el secretario de Estado Marco Rubio pareció retractarse del plazo fijado para Thanksgiving (Día de Acción de Gracias) diciendo que "se necesita más tiempo".

Estados Unidos y Ucrania dijeron que las conversaciones fueron "productivas", pero ninguna de las partes compartió detalles de los temas aún no resueltos.

"Es importante que los socios europeos apoyen nuestras posiciones y a nuestra gente", manifestó Zelenskyy el lunes, enfatizando su dependencia del apoyo europeo frente a la presión de Estados Unidos y a veces la hostilidad abierta de Trump, quien afirmó el domingo que Zelenskyy mostró "cero gratitud" por el apoyo de Estados Unidos.

Las conversaciones de paz distraen de los problemas internos de Zelenskyy

Zelenskyy envió a su asediado jefe de gabinete presidencial, Andrii Yermak, a Ginebra para conversaciones con Rubio el domingo, pasando por alto la intensa presión para despedirlo.

Zelenskyy enfrentó una rebelión sin precedentes de sus propios legisladores la semana pasada después de que los investigadores revelaran un escándalo de corrupción de $100 millones que involucraba a altos funcionarios ucranianos.

Aunque Yermak no fue acusado de ilegalidad alguna, varios legisladores del partido de Zelenskyy indicaron que Yermak debería asumir la responsabilidad del desastre para restaurar la confianza pública. Algunos señalando que si Zelenskyy no lo despedía, el partido podría dividirse, amenazando la mayoría parlamentaria del presidente.

Pero Zelenskyy se resistió, diciendo que Yermak era clave para el proceso de negociación, según un legislador principal del partido, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para discutir el tema públicamente. El viernes, Zelenskyy instó a los ucranianos a unirse y "detener los juegos políticos" a la luz de la presión de Estados Unidos.

"Nadie debe olvidar ni confundir quién es exactamente el enemigo de Ucrania hoy", sostuvo Zelenskyy en un discurso a la nación.

Zelenskyy no está bajo amenaza inminente

A pesar de las críticas sin precedentes, incluida la rebelión dentro de su propio partido, la posición de Zelenskyy no ha sido cuestionada.

Incluso si el control de Zelenskyy sobre el parlamento se debilita y su popularidad cae en picado, sería casi imposible destituirlo legalmente mientras la guerra continúe, a menos que renuncie voluntariamente. La invasión de Rusia desencadenó la ley marcial en Ucrania, posponiendo indefinidamente las elecciones presidenciales y parlamentarias.

El mandato presidencial de Ucrania es normalmente de cinco años y antes de la guerra las próximas elecciones estaban programadas para la primavera de 2024.

Pero Zelenskyy necesitará el apoyo del parlamento para impulsar cualquier acuerdo de paz y las preguntas sobre Yermak podrían resurgir. Y si buscara la reelección después de la guerra, sus posibilidades podrían verse afectadas si Yermak sigue en el panorama, dicen analistas políticos.

Presión en el frente y en todo el país

En este contexto, el ejército mejor equipado de Rusia ha intensificado los ataques a lo largo de la línea del frente y contra las instalaciones energéticas en la retaguardia, poniendo más presión sobre Ucrania.

El ejército ruso continúa avanzando de manera constante en múltiples áreas. Las fuerzas rusas están avanzando hacia las ciudades de Kupiansk y Pokrovsk, donde se libran las batallas más feroces.

Los ataques rusos a las plantas de energía de Ucrania en noviembre han resultado en algunas de las peores escaseces de electricidad desde que comenzó la guerra. Mientras tanto, después de que Rusia destruyera gran parte de las capacidades de extracción de gas de Ucrania en dos ataques masivos este año, su empresa estatal de gas, Naftogaz, ha tenido que recaudar fondos de emergencia para importar gas costoso.

