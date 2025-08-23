Qué saber sobre las visas para camioneros extranjeros en EEUU tras un choque vial en Florida

El secretario de Estado Marco Rubio anunció esta semana que Estados Unidos pausará la emisión de visas de trabajo para algunos conductores de camiones extranjeros, advirtiendo sombríamente que están "poniendo en peligro vidas estadounidenses y socavando los medios de sustento de los camioneros estadounidenses".

No proporcionó detalles el jueves en su publicación de dos frases en la red social X, ante la cual algunas personas en el sector del transporte se preguntan si muchos conductores se verían afectados.

En pocas palabras la respuesta es no.

Pero el anuncio parecía ser tanto sobre política como sobre seguridad vial, ya que un letal choque vial en Florida que involucró a un conductor de camión extranjero se politizó cada vez más: las oficinas de dos gobernadores se enfrentaron públicamente sobre a quién correspondía la responsabilidad.

Luego de que el choque en Florida ingresó al debate político nacional, esto es lo que conviene saber:

¿Se verán afectados muchos conductores?

Ello depende de cómo defina usted la palabra “muchos”. El número exacto no está claro, pero parece que, a lo mucho, unos pocos miles de los aproximadamente 3,5 millones de conductores de camiones comerciales del país se verían afectados por la nueva directriz.

La pausa está enfocada en los conductores que solicitan una de tres tipos de visas, indicó el Departamento de Estado el viernes, principalmente la visa H-2B para trabajadores temporales.

Solo se emitieron unas 1500 visas para conductores de camiones en el programa durante este año fiscal, y 1400 el año pasado, según Jeff Joseph, presidente de la American Immigration Lawyers Association, un organismo sin fines de lucro que aglutina a abogados de inmigración.

El programa ha ayudado a compensar lo que muchos observadores consideran es una escasez persistente de conductores comerciales.

Pero el número de visas H-2B está limitado a 66.000 la mayoría de los años. Los conductores representan solo un 2% del total.

Las otras dos categorías de visas enumeradas por el Departamento de Estado son la E-2, para personas que realizan inversiones sustanciales en un negocio en Estados Unidos, y la EB-3, que es para trabajadores calificados, incluidos empleados del sector salud, profesionales de tecnologías de la información y electricistas, por ejemplo.

Grupos de camioneros están complacidos... y aliviados

La Owner-Operator Independent Drivers Association, una asociación comercial que representa a conductores de camiones de pequeñas empresas, elogió al gobierno por "detectar la falsedad del mito de la escasez de conductores de camiones y continuar los esfuerzos para restablecer los estándares de seguridad de sentido común en las carreteras de nuestra nación".

La asociación rechaza que se hable de escasez.

Alega que a menudo hay camioneros independientes disponibles, pero las empresas prefieren a conductores que cuestan menos.

Jerry Maldonado de la Laredo Motor Carriers Association, un grupo de 200 empresas de transporte que operan a ambos lados de la frontera sur de Estados Unidos, se sintió aliviado cuando el Departamento de Estado publicó más detalles sobre el anuncio de Rubio.

Los conductores mexicanos y canadienses operan en Estados Unidos con visas B-1, indicó, las cuales permiten a personas que no son ciudadanos estadounidenses ingresar brevemente al país. Algunos temían que esas visas también pudieran ser puestas en pausa.

"El anuncio asustó a algunas personas, pero me alegra la aclaración", manifestó Maldonado.

El letal choque en Florida

Rubio hizo el anuncio después de que tres personas murieran cuando el conductor Harjinder Singh dio una vuelta en U ilegal en una carretera, según la Patrulla de Caminos del estado.

Una minivan que estaba cerca de allí chocó contra el remolque de Singh mientras hacía el giro. Singh y su pasajero no resultaron heridos.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló el lunes que Singh, originario de India, estaba en el país ilegalmente.

Rápidamente el choque tomó un cariz político. Algunos simpatizantes del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, culparon al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom. Se considera que ambos hombres son posibles aspirantes a la presidencia del país.

Seguridad Nacional indicó que Singh obtuvo una licencia de conducir comercial en California, uno de los 19 estados que emiten licencias sin importar cuál sea el estatus migratorio del solicitante, según el National Immigration Law Center, un organismo que promueve los derechos de los inmigrantes.

"Tres vidas perdidas por culpa de Gavin Newsom. Debido a las políticas fallidas de California", expresó el jueves el vicegobernador de Florida, Jay Collins, en una conferencia de prensa en Stockton, California.

Singh, quien voló a California después del choque del 12 de agosto, fue arrestado por el Servicio de Alguaciles Federales en esa ciudad.

DeSantis envió a Collins a California para supervisar el regreso de Singh a Florida, donde está acusado de tres cargos de homicidio vehicular y violaciones a las leyes migratorias. Collins, acompañado por personal de seguridad, escoltó a Singh al avión.

Un portavoz de Newsom dijo que el viaje de Collins había sido una "oportunidad para tomarse la foto", y criticó a los funcionarios de Florida por permitir que un "sospechoso de asesinato camine libre".

¿Seguridad?

¿O política?

El gobierno de Trump y las autoridades de Florida insisten en que sus preocupaciones se centran en la inmigración y la seguridad vial.

En meses recientes, el gobierno ha tomado medidas para hacer cumplir los requisitos de competencia en el idioma inglés para los camioneros, tras incidentes en los que la capacidad de los conductores para leer señalización de tránsito o hablar inglés podría haber contribuido a muertes en el tráfico.

El Departamento de Estado señaló el viernes que el gobierno está iniciando una revisión de cómo examina a los conductores extranjeros, y que se aplicará una "evaluación optimizada" a aquellos que no tengan visas válidas.

Otros ven las cosas de manera diferente.

"Forma parte de este juego para mostrarles a los votantes que pusieron a Trump en el poder que él está haciendo su trabajo diario para hacer cumplir (las leyes) de inmigración", manifestó Joseph, de la American Immigration Lawyers Association. "Creas miedo y pánico en las comunidades de que hay un montón de conductores extranjeros ilegales en las carreteras".

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.