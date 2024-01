NUEVA YORK (AP) — La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos ha propuesto nuevas reglas que reducirían los cargos por sobregiro, que el presidente Joe Biden llama “abusivos”. Actualmente, la comisión por sobregirar una cuenta bancaria es superior a 26 dólares en promedio.

Si un banco le presta dinero temporalmente a un consumidor cuando su cuenta ha llegado a un saldo de cero, en general el consumidor es responsable de devolver tanto el monto sobregirado como una cuota adicional, que puede ser mayor que el monto original cobrado. En un ejemplo citado a menudo por quienes se oponen a estos cargos, una taza de café de 3 dólares puede terminar por costarle a alguien 30 dólares.

Esto es lo que debe saber:

Cuando no hay suficiente dinero en una cuenta para cubrir una transacción o un retiro, pero el banco lo permite de todos modos, técnicamente el cliente está “sobregirado”, y la mayoría de los bancos le cobran una comisión. Aproximadamente el 91% de las cuentas tienen esta estructura de cuotas, según la investigación más reciente de Bankrate, una empresa en línea de servicios de finanzas personales. Los defensores de los consumidores argumentan que esta es una extensión de crédito y debería ser regulada como tal.

Las cuotas se originaron durante una época en la que los consumidores giraban y cobraban cheques con más frecuencia —de forma que los cheques pudieran cobrarse en lugar de rebotar si había un problema de sincronía—, pero los bancos incrementaron gradualmente esas comisiones en las dos primeras décadas de este siglo. A la larga, estos cargos les proporcionaron a las instituciones financieras miles de millones de dólares en ingresos. Las tarifas, de hasta 39 dólares por sobregiro, afectan desproporcionadamente a los clientes bancarios que padecen más problemas de liquidez. La mayoría de los sobregiros (70%) se cargan a clientes que tienen un saldo de cuenta promedio de entre 237 y 439 dólares, según la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor.

La forma más sencilla de evitar cargos por sobregiro es encontrar una cuenta que no los cobre. Los bancos en línea, en particular, ofrecen ahora muchas cuentas sin estas estructuras de comisiones. Capital One y Ally Bank también ofrecen a los consumidores cuentas que no cobran comisiones por sobregiro.

Lo segunda cosa a hacer es darse de baja del servicio. Al abrir una nueva cuenta bancaria, se le dará la opción de rechazar la “cobertura por sobregiro”. Si decide no aceptar el servicio, su banco no cubrirá los sobregiros y en su lugar dejará sin pagar cualquier pago que no pueda cubrirse, pero a usted no se le cobrará la tarifa por sobregiro.

Otros pasos incluyen configurar una alerta para cuando su saldo caiga por debajo de cierta cantidad, y vincular cuentas de ahorro a cuentas corrientes para que su propio dinero —no el del banco— cubra cualquier déficit. Algunos bancos llaman a esto “protección contra sobregiros” en lugar de “cobertura contra sobregiros”.

Si sobregira su cuenta por primera vez, una llamada a su banco podría eliminar el cargo. Incluso en una segunda o tercera infracción, algunos bancos trabajarán con los clientes para revertir o dispensar los cargos.

Además existen servicios basados en aplicaciones que negociarán con un banco en nombre de usted. En cada caso, el proceso puede llevarse hasta 90 días.

Cada vez más, los bancos ofrecen períodos de gracia a los clientes en caso de sobregiro, según la cuenta. En estos casos, los clientes pueden evitar un cargo por sobregiro siempre y cuando lleven el saldo de su cuenta a un monto positivo dentro de un período de tiempo determinado, como 48 horas.

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para producir reportajes educativos y explicativos que mejoren el conocimiento financiero. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.