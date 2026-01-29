"Que se queden en Washington" quienes pretendan "agresión" contra Venezuela, dice presidenta

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el miércoles a los opositores que pretendan una "agresión" contra el país que "se queden en Washington", semanas después del bombardeo estadounidense que depuso al mandatario Nicolás Maduro.

"Los que pretenden perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela, que se queden en Washington, porque aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la República", indicó Rodríguez en una ceremonia en que la Fuerza Armada le juró lealtad y "subordinación absoluta".

Más temprano, la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunió en la capital de Estados Unidos con el jefe de la diplomacia de Donald Trump.