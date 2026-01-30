Qué se sabe de la concesión anulada a la hongkonesa CK Hutchison en el canal de Panamá

La concesión por la que la compañía hongkonesa CK Hutchison operaba dos puertos en el canal de Panamá fue anulada el jueves por la Corte Suprema del país centroamericano, en momentos en que Estados Unidos presiona por reducir la presencia china en esa estratégica vía interoceánica

Esto es lo que se sabe de ese operador portuario y su contrato

- Operador portuario -

Desde 1997, Hutchison Ports PPC, también conocida como Panama Ports Company SA (PPC), gestionaba los puertos situados a ambos extremos del Canal de Panamá mediante una concesión otorgada por el gobierno panameño: el de Cristóbal, en el lado atlántico, y el de Balboa, en la costa pacífica

La concesión se había prorrogado automáticamente por 25 años en 2021

PPC afirmó el año pasado que es "el único operador portuario del país en el que el Estado es accionista" y que pagó al gobierno panameño $59 millones en los últimos tres años

La empresa matriz de PPC es CK Hutchison, uno de los mayores conglomerados de Hong Kong, que abarca los sectores de las finanzas, el comercio minorista, las infraestructuras, las telecomunicaciones y la logística

La empresa fue creada por Li Ka-shing, el hombre más rico del centro financiero chino

Actualmente, participa en la gestión de 53 puertos en 24 países, entre ellos Reino Unido, España y Australia

Los cinco principales puertos de Panamá están situados cerca del canal y son explotados por concesionarios de Estados Unidos, Hong Kong, Taiwán y Singapur

El canal es utilizado principalmente por Estados Unidos y China y por él transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial

- La amenaza de Trump -

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha obsesionado desde que regresó a la Casa Blanca con la cuestión de quién controla el tráfico marítimo en el canal de Panamá, que Washington construyó hace más de un siglo y cedió al país centroamericano

El republicano ha amenazado en repetidas ocasiones con utilizar la fuerza para retomar la vía interoceánica, al alegar que el contrato de CK Hutchison para manejar los dos puertos ha dado a China el control de esa ruta estratégica

Panamá ha rechazado la afirmación de que Pekín controle de facto del canal, que gestiona el 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos, y tomó diversas medidas para apaciguar a Trump

CK Hutchison anunció en marzo del año pasado que vendería el 90% de su participación en PPC, así como una serie de otros muelles no chinos, a un grupo liderado por la gestora de activos estadounidense BlackRock por unos US$19.000 millones

Las autoridades locales también comenzaron a ejercer presión sobre Hutchison, que gestionaba el 39% de los contenedores que pasaban por los muelles del país latinoamericano en 2024, según la Autoridad Marítima de Panamá

El jueves, la Corte Suprema panameña declaró "inconstitucionales" las leyes por las que Hutchison operaba los puertos en el canal panameño

PPC consideró a primera hora del viernes que la decisión "carece de base jurídica y pone en peligro" no solo su contrato, "sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas" que dependen de su actividad

- Advertencia de China -

La prensa estatal china criticó anteriormente la propuesta de venta de los puertos a BlackRock por parte de CK Hutchison, mientras que los funcionarios de Pekín han instado a las partes implicadas a actuar con "cautela" y les han advertido de consecuencias legales si procedían sin su autorización

El acuerdo no puede considerarse puramente comercial, ya que las operaciones en el canal son fundamentales para la iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda, el programa de infraestructura del gigante asiático, según los medios oficiales chinos

CK Hutchison no ha respondido públicamente a las críticas al acuerdo

Analistas dijeron a la AFP que la furia de China por la venta de la participación en los puertos panameños a un consorcio liderado por Estados Unidos refleja cómo esos centros se han convertido en una moneda de cambio en la lucha por la influencia global entre Pekín y Washington

Las próximas medidas de China para examinar a CK Hutchison también pueden tener implicaciones de gran alcance para Hong Kong y su papel como puerta de entrada comercial de China al mundo, según los expertos

El administrador del canal de Panamá afirmó en noviembre que China es una de las partes interesadas en licitar para construir dos nuevos muelles en la vía, a pesar de que Estados Unidos habla de recuperar su control

CK Hutchison declaró el año pasado que busca invitar a un "importante inversionista estratégico" chino a participar en las negociaciones

La empresa de Hong Kong también está estudiando vender sus puertos dividiendo la operación en partes con nuevas condiciones de propiedad a un consorcio, informó Bloomberg este mes