¿Qué se sabe del letal incendio en un bar en Suiza durante la celebración de Año Nuevo

CRANS-MONTANA, Suiza (AP) — Los investigadores suizos están tratando de analizar qué causó un incendio en un bar de una estación de esquí alpina que causó alrededor de 40 fallecidos y 115 heridos durante una celebración de Año Nuevo

La mayoría de las lesiones, muchas de ellas graves, se produjeron cuando las llamas arrasaron el abarrotado local menos de dos horas después de la medianoche del jueves en el suroeste de Suiza

La estación de Crans-Montana es conocida por ser un destino internacional para practicar esquí y golf. Durante la noche, el concurrido Le Constellation pasó de ser un lugar de fiesta a la escena de una de las peores tragedias de Suiza

Crans-Montana está a menos de 5 kilómetros (3 millas) de Sierre, Suiza, donde 28 personas, muchas de ellas menores, perdieron la vida cuando un autobús procedente de Bélgica se estrelló en el interior de un túnel en 2012

A continuación, lo que se sabe acerca del letal incendio:

Frenéticos intentos de escapar

El incendio estalló alrededor de la 1:30 de la madrugada del jueves en medio de una celebración multitudinaria en el bar Le Constellation

Dos mujeres contaron a la cadena francesa BFMTV que estaban en el interior cuando vieron a un camarero llevando a hombros a una compañera que sostenía una vela encendida en una botella. Las llamas se propagaron rápidamente y causaron el colapso del techo de madera, agregaron

La gente trató desesperadamente de salir del club nocturno, ubicado en un sótano, subiendo por una angosta escalera y saliendo por una puerta estrecha, lo que provocó una estampida, de acuerdo con una de las dos mujeres

Otro testigo contó que la gente rompía las ventanas para huir del fuego, algunas con heridas graves, reportó BFMTV. Además, dijo que vio a una veintena de personas luchando por salir de entre el humo y las llamas, y comparó la escena con una película de terror

Autoridades descartan posible ataque

Aunque las autoridades dijeron el jueves que era demasiado pronto para determinar la causa del incendio, los investigadores ya descartaron la posibilidad de un ataque

Se está trabajando para identificar a los fallecidos e informar a sus familias, explicó el comandante de la policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler

El fuego provocó una combustión súbita

Los funcionarios suizos describieron el incendio como un “embrasement généralisé”, un término en francés que describe cómo un fuego puede desencadenar la liberación de gases combustibles que luego pueden inflamarse de forma violenta y causar lo que se conoce como una combustión súbita generalizada o backdraft

Los heridos sufrieron quemaduras graves e inhalación de humo. Algunos fueron trasladados por aire a hospitales especializados en otros puntos del país

Las autoridades pidieron a la población que en los próximos días actúe con precaución para evitar cualquier accidente que pudiera requerir los ya abrumados recursos médicos

Franceses e italianos entre los desaparecidos

Trece de los heridos eran italianos, y otros seis ciudadanos del país estaban desaparecidos, declaró el embajador de Italia en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, a la televisora estatal RAI

Uno de los desaparecidos era Giovanni Tamburi, cuya madre, Carla Masielli, hizo un llamado para obtener noticias sobre el paradero de su hijo y pidió a los medios que mostraran su foto con la esperanza de identificarlo

“Hemos llamado a todos los hospitales pero no me dan ninguna noticia. No sabemos si está entre los muertos. No sabemos si está entre los desaparecidos”, lamentó. ”¡No nos dicen nada!”

Tres de los heridos fueron trasladados a un hospital en Milán, informó la agencia de protección civil italiana

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Francia reportó que había ocho ciudadanos desaparecidos y otros nueve heridos. El FC Metz, un club de la primera división francesa, dijo que uno de sus futbolistas, Tahirys Dos Santos, de 19 años, sufrió quemaduras graves y fue llevado en avión a Alemania para recibir tratamiento

Lugar de referencia para los mejores deportistas del mundo

Con pistas de esquí de gran altitud, a unos 3.000 metros (casi 9.850 pies), en el corazón de los picos nevados y bosques de pinos de la región de Valais, Crans-Montana es una de las principales sedes del circuito de la Copa del Mundo

El resort recibirá a los mejores en descenso masculino y femenino, incluida Lindsey Vonn, para las últimas pruebas antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina en febrero

El club de golf Crans-sur-Sierre, ubicado muy cerca del lugar de la tragedia, organiza el European Masters cada agosto en un pintoresco campo

