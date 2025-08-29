¿Qué significa la lucha por la moratoria de la soja en Brasil y qué pasará después?

BOGOTÁ, Colombia (AP) — Un movimiento en Brasil para suspender una moratoria sobre la soya ha hecho que científicos y ambientalistas adviertan que la cancelación del acuerdo podría acabar con años de avances en la reducción de la deforestación de la Amazonía.

Un juez federal suspendió temporalmente la orden de la agencia reguladora mientras se revisa el caso, manteniendo la moratoria en efecto por ahora, mientras la disputa se desarrolla en el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), el organismo regulador de la competencia de Brasil, y en los tribunales.

Qué es la moratoria y cómo funciona

La moratoria es una iniciativa de múltiples partes interesadas lanzada en 2006 tras la presión de grupos ambientalistas y compradores internacionales, y se hizo indefinida en 2016. No es una ley, sino un compromiso de los principales comerciantes de soya —posteriormente respaldado por el gobierno— para evitar comprar soya de tierras de Amazonía deforestadas a partir de julio de 2008. En 2016, se renovó sin una fecha de finalización, para permanecer en vigor hasta que los participantes acuerden que ya no es necesaria.

Es considerada ampliamente como una de las herramientas más efectivas de la cadena de suministro para frenar la deforestación. La aplicación combina la vigilancia satelital con registros gubernamentales de granjas para detectar cualquier deforestación en el bioma amazónico. Los comerciantes deben evitar las compras de granjas que se encuentren en violación del compromiso, y cada año, auditores independientes revisan sus listas de proveedores.

Por qué la moratoria está siendo impugnada y debatida

A principios de este mes, el CADE ordenó una suspensión preventiva del pacto mientras investiga si el acuerdo restringe la competencia. El organismo ha iniciado un proceso administrativo contra los signatarios de la Moratoria de la Soya, entre los que se encuentran Anec, Abiove y unos 30 comerciantes de soya, acusándolos de posible comportamiento similar a un cártel en virtud de la ley antimonopolio.

Los críticos argumentan que, en los hechos, esto hace que las empresas dejen de evitar adquirir soya de tierras de Amazonía recién deforestadas, porque ello podría etiquetar el cumplimiento ambiental como una restricción ilegal a la competencia.

La investigación se produce tras las quejas de varios poderosos organismos agrícolas.

Entre ellos está el comité de agricultura de la cámara baja del Congreso de Brasil, la asociación de productores de soya y maíz en Mato Grosso —el principal estado productor de soya de Brasil— y el principal lobby agrícola nacional del país.

Lo que dicen los ambientalistas y científicos

Ane Alencar, directora de ciencia del Instituto de Investigación Ambiental de Amazonía, dijo que la medida del CADE “no tiene sentido y es peligrosa para las empresas” porque considera el cumplimiento de los comerciantes con la moratoria como un posible delito, castigando a aquellos que siguieron sus reglas.

El pacto, afirmó, fue crucial para reducir drásticamente la deforestación al tiempo que se mantenía el acceso a mercados exigentes, y ayudó a restaurar la reputación del sector de la soya durante años.

Cristiane Mazzetti, coordinadora de campaña forestal de Greenpeace Brasil, dijo que el fallo ofrece un respiro pero que el pacto “sigue bajo ataque de un lobby agroindustrial preocupado solo por eliminar barreras a la producción depredadora”. Su cancelación, afirmó, tendría “consecuencias devastadoras para Amazonía” y podría “poner en riesgo acuerdos que buscan poner fin a la deforestación y la conversión de una vez por todas”.

“Sin la moratoria, la soya podría impulsar nuevamente la deforestación”, dijo Mazzetti, empujando al bosque hacia un punto de inflexión y poniendo en peligro las lluvias “de las que dependen todos los agricultores brasileños”.

“Al desmantelar un acuerdo tan efectivo, con tantas partes interesadas, y construido y fortalecido durante casi dos décadas, nos estaríamos disparando en el pie”, afirmó. Instó al CADE, la autoridad de competencia de Brasil, a sopesar las consecuencias de desmantelar el pacto y a dejar claro que la deforestación no tiene lugar en las cadenas de suministro corporativas.

El climatólogo brasileño Carlos Nobre dijo que los esfuerzos para desmantelar la moratoria se vinculan con impulsos más amplios para debilitar las protecciones forestales en tierras privadas.

“Ya luchan para disminuir (la reserva legal) al 50%”, advirtió, señalando que tales medidas podrían “acelerar exponencialmente la deforestación de Amazonía.

“Gran parte de esta deforestación será para la soya”.

“Deberíamos prohibir la deforestación en Amazonía porque está muy cerca del punto de no retorno”, agregó.

El Fondo Mundial para la Naturaleza de Brasil afirma que el pacto demostró que la producción de soya puede crecer sin una nueva deforestación y advierte que suspenderlo pone en riesgo a Amazonía y al acceso de Brasil a mercados conscientes de la deforestación.

Reacciones del gobierno y la agroindustria

El Ministerio de Medio Ambiente de Brasil ha defendido la moratoria como un instrumento pionero, reconocido internacionalmente, con resultados demostrables, y argumenta que las reglas de competencia no deben aplicarse de formas que ignoren las salvaguardas ambientales.

En un comunicado, la Asociación de Productores de Soya y Maíz de Mato Grosso —que representa a los cultivadores del principal estado productor de soya de Brasil y un importante exportador a los mercados globales— dijo que respeta la decisión del tribunal, pero instó al pleno del tribunal del CADE a mantener la suspensión de la moratoria. El grupo calificó el pacto como un acuerdo privado sin base legal que ha mantenido injustamente fuera de los mercados a pequeños y medianos agricultores, aun cuando operan legalmente, y argumentó que su fin restauraría el acceso justo, dominado ahora por un puñado de grandes comerciantes.

La Asociación Brasileña de la Industria de Aceites Vegetales, que representa a los principales comerciantes de soya que son signatarios del pacto, dijo a la AP que la moratoria ha sido clave para desvincular la soya de la deforestación de Amazonía, al tiempo que permite la expansión de la producción y fortalece el acceso de Brasil a exigentes mercados de Europa y Asia. Advirtió que su cancelación podría afectar la credibilidad del país, crear barreras comerciales y amenazar casi dos décadas de avances en el mantenimiento de las cadenas de suministro de soya libres de deforestación.

El CADE no respondió a una solicitud de comentarios.

Qué ocurrirá después

El tribunal del CADE decidirá sobre la apelación administrativa, y es posible emprender más pasos legales que podrían modificar, reinstaurar o reemplazar elementos del pacto para abordar preocupaciones de competencia mientras se intenta preservar las salvaguardas ambientales.

La Asociación Brasileña de la Industria de Aceites Vegetales dijo que vigilará de cerca los avances, cumplirá con los fallos judiciales y continuará el diálogo con productores, el gobierno y la sociedad civil.

Por ahora, la moratoria se mantiene, pero su supervivencia a largo plazo sigue siendo incierta.

