¿Qué significa que la economía de EE. UU. esté en forma de K?

WASHINGTON (AP) — De ejecutivos corporativos a analistas de Wall Street y funcionarios de la Reserva Federal, las referencias a la "economía en forma de K" están proliferando rápidamente.

Entonces, ¿qué significa? En pocas palabras, la parte superior de la K se refiere a los estadounidenses de mayores ingresos que ven aumentar sus ingresos y riqueza, mientras que la parte inferior apunta a los hogares de menores ingresos que luchan con ganancias de ingresos más débiles y precios elevados.

Una gran razón por la que el término está apareciendo con tanta frecuencia es que ayuda a explicar un período inusualmente confuso y complicado para la economía de Estados Unidos. El crecimiento parece sólido, pero la contratación es lenta y la tasa de desempleo ha aumentado. El gasto del consumidor en general sigue aumentando, pero los estadounidenses están menos confiados. La construcción de centros de datos relacionados con la IA está en auge mientras las fábricas despiden trabajadores y las ventas de viviendas son débiles. Y el mercado de valores sigue rondando cerca de máximos históricos incluso cuando el crecimiento salarial se está desacelerando.

También captura preocupaciones continuas sobre la asequibilidad, que es una preocupación mucho mayor para los hogares de ingresos medios y bajos. La inflación persistente ha recibido una renovada atención política después de que la ira de los votantes por los costosos alquileres, comestibles y bienes importados ayudara a los demócratas a ganar varias elecciones de alto perfil el mes pasado.

"Aquellos en la parte inferior están viviendo con los impactos acumulativos de la inflación de precios", explicó Peter Atwater, profesor de economía en la Universidad William & Mary en Virginia.

"Al mismo tiempo, aquellos en la parte superior se benefician del impacto acumulativo de la inflación de activos", agregó.

Aquí algunas cosas que saber sobre la economía en forma de K:

No es una L, U o V

Atwater popularizó la etiqueta "economía en forma de K" durante la pandemia después de verla aparecer en las redes sociales. Otros economistas estaban discutiendo diferentes letras para describir cómo podría desarrollarse la recesión por COVID en 2020: ¿Sería una recuperación en forma de V, es decir, una caída brusca y luego un rápido repunte? ¿O sería en forma de U, es decir, un rebote más gradual? O, peor aún, en forma de L: una recesión seguida de un estancamiento prolongado.

"Hubo una especie de carrera por las letras", comentó Atwater. "Para mí, la letra que tenía más sentido era la K".

En ese entonces, capturaba las diferentes fortunas entre los profesionales de cuello blanco que aún estaban empleados y trabajando desde casa mientras los precios de las acciones subían, incluso cuando los despidos masivos en fábricas, restaurantes y lugares de entretenimiento empujaron el desempleo a casi el 15%.

La desigualdad persiste

La desigualdad se revirtió un poco después de la pandemia, cuando las empresas ofrecieron grandes aumentos a los trabajadores de servicio a medida que la economía se reabrió y la demanda aumentó. Muchas empresas —restaurantes, hoteles, lugares de entretenimiento— se encontraron con escasez de personal y buscaron aumentar rápidamente la contratación. Los trabajadores de menores ingresos vieron mayores aumentos salariales que los de mayores ingresos.

En 2023 y 2024, los salarios ajustados por inflación para el cuarto inferior de los trabajadores aumentaron a una tasa anual del 3,9%, superando las ganancias del 3,1% para el cuarto superior, según una investigación del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis.

"Tuvimos un período de dos años donde la parte inferior estaba subiendo y esa conversación sobre la forma de K desapareció", declaró Dario Perkins, economista de TSLombard. "Y desde entonces, la economía se ha enfriado nuevamente", agregó, trayendo de vuelta las referencias a la forma de K.

Este año, sin embargo, el crecimiento salarial ajustado por inflación se ha debilitado a medida que la contratación ha caído, con la caída más pronunciada para los estadounidenses de menores ingresos. Su crecimiento salarial se ha desplomado a una tasa anual de solo el 1,5%, encontró la Fed de Minneapolis, por debajo del cuarto de trabajadores con mayores ingresos, que es del 2,4%.

El crecimiento más lento de los ingresos ha dejado a muchos trabajadores de menores ingresos menos capaces de gastar. Basado en datos de sus clientes de tarjetas de crédito y débito, Bank of America encontró que el gasto entre los hogares de mayores ingresos aumentó un 2,7% en octubre en comparación con el año anterior, mientras que los grupos de menores ingresos se quedaron atrás con solo un 0,7%.

Y un estudio del Banco de la Reserva Federal de Boston en agosto encontró que el gasto del consumidor en los últimos años ha sido impulsado por los hogares más ricos, mientras que los estadounidenses de ingresos bajos y medios han acumulado más deuda de tarjetas de crédito incluso cuando han gastado menos.

Las empresas toman nota

Los ejecutivos corporativos están prestando atención y, en algunos casos, ajustando explícitamente sus negocios para tenerlo en cuenta. Están buscando formas de vender más artículos de alto precio a los ricos mientras también reducen los tamaños de los paquetes y toman otras medidas para dirigirse a los consumidores en dificultades.

Henrique Braun, director de operaciones de Coca-Cola, por ejemplo, dijo a finales de octubre que la compañía está persiguiendo tanto la "asequibilidad" como la "premiumización". Está generando más de sus ganancias a partir de productos de gama alta como sus marcas de agua filtrada Smartwater y leche filtrada Fairlife, mientras al mismo tiempo introduce mini latas para aquellos que buscan gastar menos.

"Seguimos viendo divergencia en el gasto entre los grupos de ingresos", indicó Braun en una llamada con analistas el mes pasado. "La presión sobre los consumidores de ingresos medios y bajos sigue ahí".

Las ventas de boletos de primera clase y clase ejecutiva han estado impulsando los ingresos y las ganancias de Delta Air Lines, apuntó su CEO Ed Bastian en octubre, mientras que los consumidores de menor nivel han estado "claramente luchando".

Y la CEO de Best Buy, Corie Barry, el martes señaló que el 40% superior de todos los consumidores está impulsando dos tercios de todo el consumo.

El 60% restante se enfoca en obtener las mejores ofertas y depende más de un mercado laboral saludable, dijo.

"Una de las cosas que estamos observando de cerca es cómo continúa evolucionando el empleo, particularmente para ese grupo de personas que viven más de cheque en cheque", agregó.

El papel de la IA

La inversión masiva en centros de datos y poder de cómputo también ha contribuido a la economía en forma de K, al elevar los precios de las acciones de las llamadas "Siete Grandes" empresas que compiten por construir infraestructura de IA. Sin embargo, hasta ahora no está creando muchos empleos ni elevando los ingresos para aquellos que no poseen acciones.

"Lo que vemos en la parte superior es una economía que es en cierto modo autosuficiente... entre la IA, el mercado de valores, las experiencias de los ricos", sostuvo Peter Atwater. "Y está en gran medida contenida. No fluye hacia la parte inferior".

Impulsado por grandes ganancias para empresas como Google, Amazon, Nvidia y Microsoft, el mercado de valores ha subido casi un 15% este año. Pero el 10% más rico posee aproximadamente el 87% del mercado de valores, según datos de la Reserva Federal. El 50% más pobre posee solo el 1,1%.

La forma de K implica problemas

Muchos economistas temen que una economía impulsada principalmente por los más ricos no sea sostenible. Perkins señala que si los despidos empeoran y el desempleo aumenta, los estadounidenses de ingresos medios y bajos podrían reducir drásticamente el gasto. Los ingresos de empresas como Apple y Amazon caerían. Los ingresos por publicidad, que están impulsando a empresas como Google y Meta, la matriz de Facebook, típicamente se desploman en las recesiones.

Tal ciclo podría incluso obligar a "Las Siete Grandes" a reducir sus inversiones en IA y hundir a la economía en una recesión.

"Entonces la parte inferior de la K esencialmente arrastra hacia abajo a la parte superior", agregó.

Sin embargo, Perkins ve un camino diferente como más probable: muchos hogares recibirán reembolsos de impuestos más grandes a principios del próximo año bajo la ley presupuestaria de la administración Trump. Y Trump probablemente nombrará un nuevo presidente de la Reserva Federal para mayo próximo que estará más inclinado a reducir las tasas de interés. Los costos de endeudamiento más bajos podrían acelerar el crecimiento y los salarios, aunque también podría empeorar la inflación.

La corresponsal Anne D’Innocenzio en Nueva York contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.