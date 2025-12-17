¿Qué sigue para el alto el fuego en Gaza, durará la tregua?

17 dic - Más de dos meses después de que Israel y Hamás acordaron un alto el fuego que puso fin a dos años de guerra devastadora en Gaza, la mayoría de los combates han cesado.

Sin embargo, ambas partes se acusan mutuamente de graves incumplimientos del acuerdo y no parecen dispuestas a aceptar las medidas mucho más difíciles previstas para la siguiente fase.

¿QUÉ HAN ACORDADO?

Las medidas de alto el fuego se describen en tres documentos diferentes. El más detallado es un plan de 20 puntos publicado por el presidente estadounidense Donald Trump en septiembre para una tregua inicial seguida de pasos hacia una paz más amplia. En última instancia, exige que Hamás se desarme y no tenga ningún papel de Gobierno en Gaza y que Israel se retire del territorio. Las partes no han llegado a un acuerdo total.

El 9 de octubre, Israel y Hamás firmaron un acuerdo de alto el fuego más limitado que incluía solo las primeras partes del plan de Trump: la liberación de rehenes y prisioneros, el cese de la guerra, la retirada parcial de Israel y un aumento de la ayuda.

A continuación, el plan de Trump fue refrendado por un tercer documento, una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que también autorizaba un órgano de gobierno de transición y una fuerza internacional de estabilización en Gaza.

¿CÓMO HA FUNCIONADO?

Se devolvieron los 20 rehenes vivos que quedaban, así como cientos de prisioneros y detenidos palestinos. La devolución de los rehenes muertos ha llevado más tiempo: queda un cadáver en Gaza y se han devuelto 27. Se han devuelto cadáveres palestinos a cambio de cada cadáver israelí.

Hay una disputa sobre la ayuda. Hamás dice que están entrando en Gaza menos camiones de los acordados. Las agencias de ayuda afirman que hay mucha menos ayuda de la necesaria y que Israel está impidiendo la entrada de muchos artículos necesarios. Israel lo niega y afirma que cumple sus obligaciones en virtud de la tregua.

El paso fronterizo de Ráfah con Egipto debía abrirse en la primera fase del alto el fuego. Sigue cerrado e Israel ha dicho que sólo se abrirá para que los palestinos entren y salgan de Gaza cuando se devuelva el cuerpo del último rehén.

Gaza sigue en ruinas, con los residentes sacando barras de los escombros para construir tiendas.

La agencia de la ONU para la infancia declaró en diciembre que un número "escandalosamente alto" de niños gazatíes seguían gravemente desnutridos, mientras que las fuertes lluvias han inundado miles de tiendas y arrastrado aguas residuales y basura por todo el territorio, agravando la crisis sanitaria.

También ha continuado la violencia. Militantes palestinos han lanzado ataques contra las fuerzas israelíes en Gaza, matando al menos a tres personas. Los disparos israelíes contra personas que se encontraban cerca de la línea de demarcación y durante operaciones que, según Israel, iban dirigidas contra Hamás, han causado la muerte de unos 400 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza.

¿QUÉ CUESTIONES AÚN NO SE HAN ACORDADO?

Se supone que una fuerza internacional de estabilización garantizará la seguridad y la paz en Gaza, pero su composición, función y mandato están en el aire. Indonesia y Pakistán podrían desempeñar un papel. Israel quiere que cualquier fuerza de este tipo desarme a Hamás, una tarea que pocos países estarían dispuestos a confiar a sus tropas.

Se supone que un organismo tecnocrático palestino sin representación de Hamás gobernará durante un periodo transitorio, pero no se ha anunciado públicamente cómo ni cuándo se formará.

Se supone que la Autoridad Palestina, que gobierna partes de Cisjordania ocupada por Israel, llevará a cabo reformas no especificadas antes de asumir en última instancia un papel en Gaza. Pero éstas tampoco se han anunciado.

El gobierno de Gaza debe ser supervisado por una Junta Internacional de Paz presidida por Trump, quien ha dicho que se anunciará a principios de 2026, pero su composición sigue sin estar clara.

Según el plan de Trump, Hamás debe desarmarse, pero el grupo no lo ha aceptado y dice que sólo dejará las armas cuando exista un Estado palestino. Las nuevas retiradas israelíes en Gaza están vinculadas al desarme.

¿DURARÁ EL ALTO EL FUEGO?

Israel ha indicado en repetidas ocasiones que si Hamás no se desarma pacíficamente, reanudará las acciones militares para obligarle a hacerlo, aunque no parece cercana una vuelta a la guerra total.

Sin embargo, muchos israelíes y palestinos sospechan que el plan de Trump nunca se cumplirá del todo y que el actual conflicto congelado continuará indefinidamente.

Los israelíes temen que Hamás pueda rearmarse y amenazar con otro ataque como el del 7 de octubre de 2023.

Los palestinos temen que Israel nunca termine de retirarse de Gaza ni permita la reconstrucción total, dejando el territorio en ruinas y a su población sin futuro.

Los despliegues militares y los planes de construcción apuntan a una posible partición de facto del enclave en una zona controlada directamente por Israel, donde ha estado apoyando a grupos contrarios a Hamás, y una zona controlada por Hamás sin reconstrucción ni servicios.

¿CUÁLES SON LAS POSIBILIDADES DE PAZ A LARGO PLAZO?

Israelíes y palestinos rara vez han confiado menos el uno en el otro y la solución de los dos Estados, considerada por la mayoría de los países como la mejor oportunidad para una paz duradera, nunca ha parecido tan remota, a pesar del creciente reconocimiento internacional de un Estado palestino.

El plan de Trump reconoce la autodeterminación y la condición de Estado como aspiración del pueblo palestino, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo ha descartado en repetidas ocasiones.

Israel celebrará elecciones en 2026, pero no hay indicios de que el nuevo Gobierno acepte la independencia palestina. (Por Angus McDowall; edición de Aidan Lewis. Editado en español por Natalia Ramos)