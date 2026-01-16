¿Qué sigue para el patinaje artístico después del axes cuádruple de Illia Malinin?

Fue en una competencia de cierto prestigio en el norte del estado de Nueva York en septiembre de 2022 cuando Ilia Malinin, el autoproclamado "Dios del Cuádruple Salto" finalmente ejecutó el salto que tantas personas consideraban imposible. Desde entonces se ha convertido en el nombre más destacado del patinaje artístico.

Otros habían intentado axels cuádruples en competencia a lo largo de los años. Todos ellos sin éxito. Son 180 grados adicionales de rotación necesarios en el único salto en patinaje que comienza con una entrada de cara hacia adelante, que parecían una media revolución imposible.

Así que cuando Malinin lo logró dentro de la arena que es más conocida por la sorpresiva victoria del equipo de hockey de Estados Unidos sobre los soviéticos en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid, no solo fue noticia en la comunidad de patinaje, sino que también hizo titulares en todo el mundo.

"Mi mente simplemente explotó", afirmó Jason Brown, quien participó en dos Juegos Olímpicos.

Sin embargo, después de conquistar el salto que desafía la gravedad, Malinin también planteó una pregunta importante: ¿Qué sigue?

Los seis saltos principales en el patinaje artístico han sido estándar desde principios del siglo XX. La única diferencia desde entonces es el número de revoluciones. Dick Button logró el primer doble axel en 1948, y el primer salto triple cuatro años después. Kurt Browning logró el primer cuádruple, un toe loop, en 1988, y pasaron diez años antes de que Timothy Goebel lograra el primer cuádruple salchow.

Al lograr el axel cuádruple, Malinin puede haber alcanzado los límites del rendimiento humano. La mayoría de los científicos deportivos coinciden en que la velocidad y amplitud necesarias para saltos de cinco revoluciones son realmente imposibles, dejando al patinaje artístico en una encrucijada, donde la falta de innovación amenaza con quitarle brillo a un deporte que ya lucha por mantener su popularidad.

“Creo que es algo natural que llegáramos a este punto”, comentó Malinin, el gran favorito para ganar el oro para Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. “Pero no he alcanzado mi máximo, ya sea en lo técnico y cuánto puedo saltar y girar, pero también en la creatividad”.

Riesgo y recompensa

Malinin, de 20 años, señala su característico "giro de frambuesa", un giro acrobático que nadie más hace. Lo creó él mismo, y tiende a levantar al público cada vez que lo realiza cerca del final de sus programas.

Sin embargo, la maniobra también subraya uno de los problemas inherentes al intentar ser creativo: no se recompensa.

La Unión Internacional de Patinaje tiene requisitos rígidos tanto para los programas cortos como para el patinaje libre, y rara vez vale la pena desviarse demasiado del guion. Malinin podría no obtener muchos puntos extra por lograr su giro de frambuesa, por ejemplo, ya que no es uno de los seis saltos estándar del patinaje artístico, pero un fallo al realizarlo podría costarle caro.

"Absolutamente, hay muchas cosas que he querido intentar", dijo Malinin a The Associated Press, "porque creo que sería realmente genial y atractivo. Pero es un riesgo mayor para el programa en sí, y el sistema y la puntuación significan que no tiene sentido".

En otras palabras, ¿cuál es el punto de innovar?

"Hay tantas reglas en tus programas que no tienes mucho margen de maniobra", dijo Alysa Liu, la campeona mundial reinante. "Muchas de estas reglas realmente nos restringen. Por ejemplo, todos nuestros giros se ven iguales ahora, pero podrían verse tan diferentes".

"Una de mis compañeras de entrenamiento, Sonja Himler, hace estos programas increíbles", agregó Amber Glenn, tres veces campeona de Estados Unidos, y junto con Liu una de las favoritas para ganar el oro olímpico para el equipo estadounidense en febrero.

“Por ejemplo, ella gira al otro lado, salta al otro lado, cosas realmente geniales que, ya sabes, alguien que ha visto un poco de patinaje dirá: ‘Oh, nunca he visto eso antes’”, dijo Glenn. “Mientras que si yo voy y hago lo normal, y lo hago bien, en comparación con lo que ella hace, mis puntuaciones serán mejores, aunque lo que ella hace es mucho más impresionante, en mi opinión”.

Justin Dillon, el gerente de alto rendimiento de la federación estadounidense de patinaje artístico, reconoció haber tenido conversaciones difíciles con algunos patinadores sobre sus planes.

"Animo a la individualidad y a llevarla al hielo", dijo Dillon, “pero si hacen algo tan vanguardista que no cumple con esos requisitos, entonces realmente no les sirve. No siempre significa descartarlo, pero ¿qué podemos hacer para que sea un éxito rotundo?”

Relajando las reglas

El organismo rector del patinaje artístico ha relajado algunas restricciones en los últimos años. El salto mortal hacia atrás, que estuvo prohibido durante mucho tiempo en la competencia debido a su peligro inherente, ahora está permitido, aunque tampoco tiene mucho peso en la puntuación.

Parece que es ese elemento de riesgo e incertidumbre que te deja sin aliento será el próximo gran paso en el patinaje.

"Quiero decir, te hace estremecer. Legítimamente me asusta", dijo Glenn sobre el salto mortal hacia atrás. “Si puedes hacerlo, genial. Creo que es muy divertido. Quiero aprenderlo una vez que termine de competir”.

Brown nunca ha podido lograr consistentemente saltos cuádruples en competencia. En cambio, se basa en la ejecución casi perfecta de saltos triples, junto con posiblemente la mejor artisticidad en el patinaje artístico, para desafiar consistentemente por lugares en el podio en competiciones importantes.

Tal vez, reflexionó Brown, la próxima innovación en el patinaje artístico no tenga nada que ver con hazañas extremas de habilidad atlética.

“Tengo mucho respeto por las formas en que las personas están impulsando el deporte técnicamente”, dijo, “pero creo que cuanto más se fijan las personas en ejecutar un elemento, menos riesgo toman artísticamente, porque ya están tomando estos riesgos técnicamente. Y es muy difícil hacer ambas cosas. Así que tal vez el próximo paso para el patinaje artístico sea recompensar la historia que estamos tratando de contar”.

