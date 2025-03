Quectel amplía su cartera de productos para posicionamiento de alta precisión cuatribanda con el nuevo módulo y antena GNSS LG680P

BARCELONA, España--(BUSINESS WIRE)--mar. 4, 2025--

Quectel Wireless Solutions, líder mundial en IoT y tecnología GNSS, ha anunciado el lanzamiento del LG680P, un módulo GNSS cuatribanda multiconstelación diseñado para ofrecer posicionamiento de alta precisión en una amplia gama de aplicaciones como la agricultura de precisión, los robots inteligentes y la topografía.

El módulo GNSS LG680P de Quectel está diseñado para recibir señales de múltiples sistemas globales de navegación por satélite, incluidos GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou (BDS), QZSS y NavIC, asegurando una precisión de posicionamiento y confiabilidad excepcionales. Con soporte GNSS multibanda, recibe simultáneamente las bandas L1, L2 y L5, lo que mejora la calidad y precisión de la señal. El módulo también es compatible con Galileo E6, QZSS L6 y BDS B2b para la tecnología de posicionamiento de precisión (Precise Point Positioning, PPP), lo que proporciona una precisión extraordinaria sin necesidad de conectividad local o de banda ancha.

«El LG680P representa un gran salto en la tecnología GNSS de alta precisión, combina recepción multiconstelación, avanzados algoritmos RTK y robustas capacidades conta las interferencias intencionales (anti-jamming)», explicó Norbert Muhrer, presidente y director de seguridad de Quectel Wireless Solutions. «Este módulo está diseñado para satisfacer las cambiantes demandas de las industrias que requieren un posicionamiento ultra confiable y altamente preciso».

El LG680P puede alcanzar una precisión horizontal de hasta 0,8 cm + 1 ppm, garantizando un rendimiento estable y confiable incluso en entornos urbanos difíciles, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones como cortacéspedes autónomos, robots de reparto, topografía y agricultura de precisión. El módulo también se ha probado con correcciones de doble banda, lo que garantiza la compatibilidad con los sistemas existentes que utilizan tecnología de doble banda. Aunque las correcciones cuatribanda proporcionan el rendimiento más optimizado, esta capacidad permite que el módulo sustituya sin problemas a los antiguos sistemas de doble banda, ofreciendo una mayor precisión y garantía de futuro sin necesidad de cambios inmediatos en la infraestructura.

El módulo GNSS LG680P incorpora algoritmos profesionales de detección de interferencias y anti-jamming que garantizan la integridad de la señal incluso en entornos electromagnéticos complejos. Su tecnología anti-jamming NIC integrada suprime de manera eficaz múltiples interferencias de banda estrecha, mejorando la recepción y la estabilidad de la señal. El módulo también admite actualizaciones rápidas de posicionamiento con una frecuencia de actualización de hasta 20 Hz, lo que permite un seguimiento en tiempo real y una mayor capacidad de respuesta.

Con un tamaño de 22 mm x 17 mm, el módulo adopta un factor de forma ampliamente utilizado en la industria y admite múltiples interfaces, como UART, SPI, I2C y CAN, lo que garantiza una integración perfecta en diversas plataformas. El módulo también está diseñado para optimizar la recepción de señales, con soporte para antenas activas externas que mejoran la precisión del posicionamiento. Además, su bajo consumo energético, con un uso de energía de seguimiento tan bajo como 330 mW, lo convierte en una solución de bajo consumo ideal para dispositivos que funcionan con baterías, garantizando una vida operativa prolongada y un rendimiento confiable.

Quectel ofrece dos antenas GNSS externas de banda completa compatibles con el LG680P: la YEGR001W8AH, una antena GNSS geodésica de alta precisión con múltiples opciones de montaje, y la YEGD006U1A, una antena de parche compacta de alta precisión diseñada para un posicionamiento confiable y de alta precisión.

Quienes asistan al MWC Barcelona y a la feria Embedded World Munich pueden conocer más sobre el LG680P y otros productos de Quectel en el stand de Quectel. En el MWC Barcelona, Quectel estará en el Stand 5A19, mientras que en Embedded World, los asistentes podrán encontrarlo en el Stand 3-318. Para programar una reunión, se invita a los asistentes a reservar una cita aquí.

Acerca de Quectel

En Quectel, la pasión por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Nuestra organización está claramente centrada en el cliente, somos proveedores globales de soluciones de IoT respaldados por un soporte y unos servicios excepcionales. Nuestro equipo mundial en expansión, formado por 5600 profesionales, marca el ritmo de la innovación en módulos celulares, GNSS, Wi-Fi y Bluetooth, así como en antenas y servicios.

Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

Para más información, visite: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook y X.

