Quectel presenta el módulo inteligente SG882G con capacidades de computación de borde (Edge computing) en aplicaciones para la IoT de alto rendimiento y de próxima generación

NUREMBERG, Alemania--(BUSINESS WIRE)--mar. 10, 2025--

Quectel Wireless Solutions, proveedor global de soluciones para la internet de las cosas (IoT), tiene el agrado de presentar su último módulo inteligente SG882G para Android/Linux de alta gama diseñado para ofrecer capacidades informáticas excepcionales, capacidades multimedia y conectividad sin interrupciones para aplicaciones industriales y de consumo. Con dimensiones de solo 33.0 × 39.0 × 3.85 mm, el módulo SG882G combina un diseño compacto con un rendimiento potente, que puede ejecutar algoritmos de computación de borde de manera fluida. Su alta capacidad de procesamiento lo hace ideal para aplicaciones con restricciones de espacio que requieren un procesamiento de datos eficiente y en tiempo real.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250310565522/es/

Quectel unveils the SG882G smart module with edge computing capabilities for next-generation high-performance IoT applications (Photo: Business Wire)

Impulsado por el conjunto de chips avanzado para la IoT QCS8550 de Qualcomm Technologies ® y equipado con un procesador Kryo™, el módulo SG882G está diseñado para soportar aplicaciones de alto rendimiento que requieren computación de borde y transmisión multimedia en tiempo real. El módulo SG882G también cuenta con una GPU Adreno™ 740 y una unidad de procesamiento neuronal de 48 TOPS, por lo que proporciona un rendimiento de cómputo excepcional en cargas de trabajo complejas. El módulo también incluye un ISP Spectra™, un VPU Adreno™ 8550 y un DPU Adreno 1295, lo que lo hace ideal para aplicaciones que demandan procesamiento avanzado de imágenes, codificación y decodificación de video, y capacidades de inteligencia artificial en tiempo real.

“El módulo SG882G implica un avance significativo en la computación de la internet de las cosas, ya que ofrece a los desarrolladores una solución sumamente integrada y de alto rendimiento para aplicaciones de computación de borde y multimedia intensiva”, declaró Norbert Muhrer, presidente y CSO de Quectel Wireless Solutions. “Por sus potentes capacidades de procesamiento y su amplio soporte multimedia, este módulo va a impulsar la innovación en muchos sectores”.

Gracias a su motor integral de procesamiento multimedia, el módulo SG882G soporta codificación de 4K@120fps y 8K@30fps, así como decodificación de 4K@240fps y 8K@60fps. Esto implica un rendimiento sin precedentes en aplicaciones para videoconferencias, transmisiones en vivo, juegos y experiencias de realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR).

Como puede operar dentro de un rango de temperaturas de entre -30 °C y +75 °C, garantiza un rendimiento fiable en entornos desafiantes. El módulo es compatible con Android 13 y Linux (Kernel 5.15), lo que permite a los desarrolladores construir soluciones para la internet de las cosas escalables y preparadas para el futuro.

El módulo SG882G-AP está diseñado para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones M2M, por los que cuenta con un conjunto completo de interfaces. Por ejemplo:

Pantalla: 2 × 4 carriles MIPI_DSI, DisplayPort v1.4 sobre Type-C

Cámara: soporte para hasta 8 cámaras a través de múltiples interfaces MIPI_CSI

Audio: micrófono digital, interfaces MI2S, Hi-Fi I2S

Conectividad: USB 3.1/2.0, PCIe (Gen3 and Gen4), UART, SPI, I2C, I2S, ADC y GPIO

Almacenamiento: soporte para tarjetas SD y memoria UFS integrada de hasta 512 GB

Por su robusta potencia de cómputo, procesamiento de borde de alta eficiencia y amplias opciones de conectividad, el módulo SG882G es adecuado para una variedad de aplicaciones industriales y de consumo, como los sistemas de videoconferencia, los dispositivos de transmisión en vivo, las consolas de videojuegos, la robótica y automatización, la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR), las soluciones de venta inteligente y de seguridad inteligente.

Para obtener más información sobre el Módulo Inteligente SG882G de Quectel, visite nuestro sitio web.

Las personas que vayan a Embedded World en Nuremberg podrán obtener más información sobre el módulo inteligente SG882G y otros productos de Quectel en el estand de Quectel: estand 3-318. Los asistentes que quieran programar una reunión pueden hacerlo aquí.

Acerca de Quectel

En Quectel, la pasión por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Nuestra organización está claramente centrada en el cliente, somos proveedores globales de soluciones de IoT respaldados por un soporte y unos servicios excepcionales. Nuestro equipo mundial en expansión, formado por 5600 profesionales, marca el ritmo de la innovación en módulos celulares, GNSS, Wi-Fi y Bluetooth, así como en antenas y servicios.

Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

Para más información, visite: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook y X.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250310565522/es/

Prensa:media@quectel.com

KEYWORD: GERMANY EUROPE

INDUSTRY KEYWORD: MOBILE/WIRELESS TECHNOLOGY SATELLITE TELECOMMUNICATIONS SOFTWARE AUDIO/VIDEO INTERNET HARDWARE DATA MANAGEMENT IOT (INTERNET OF THINGS)

SOURCE: Quectel Wireless Solutions

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 03/10/2025 08:39 AM/DISC: 03/10/2025 08:40 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20250310565522/es