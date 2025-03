Quectel presenta la serie FGM842D de módulos Wi-Fi y BLE para hogares inteligentes e IoT industrial

BARCELONA, España--(BUSINESS WIRE)--mar. 4, 2025--

Quectel Wireless Solutions, proveedor global de soluciones de IoT, presenta hoy los módulos FGM842D y FGM842D-P Wi-Fi 4 y Bluetooth Low Energy 5.2. Estos módulos incorporan procesadores ARM968 de alto rendimiento con 288 KB de memoria RAM integrada y 2 MB de memoria flash para garantizar un rendimiento eficiente. Compatibles con las interfaces UART y GPIO, ofrecen también soporte para funciones SPI, I2C, ADC y PWM en la solución QuecOpen, que incorpora varios modos de bajo consumo y un mecanismo «keep-alive» para ofrecer la máxima flexibilidad a diseñadores y desarrolladores.

Quectel unveils FGM842D series of Wi-Fi and BLE modules for smart homes and industrial IoT (Photo: Business Wire)

Ideales para hogares inteligentes y despliegues industriales de IoT, los módulos cumplen los estándares de seguridad WPA-PSK, WPA2-PSK y WPA3-SAE y admiten True Random Number Generator (TRNG) y el algoritmo de cifrado AES-128. Además, estos módulos incorporan firmware seguro y cifrado flash.

«Estamos muy satisfechos de lanzar los módulos Quectel FGM842D y FGM842D-P», señaló Norbert Muhrer, presidente y director de seguridad de Quectel Wireless Solutions. «Estos módulos compactos de alto rendimiento Wi-Fi 4 y Bluetooth Low Energy 5.2 ofrecen tamaño y costo optimizados y son extremadamente versátiles. Estas características los hace adecuados para una amplia gama de casos de uso en hogares inteligentes, IoT industrial y muchos otros escenarios de despliegue».

Para ampliar aún más su atractivo, los módulos tienen un encapsulado LGA compacto, que mide 12,5 x 13,2 x 1,8 mm para el Quectel FGM842D y 16,6 x 13,2 x 1,8 mm para el FGM842D-P. El FGM842D-P incorpora una antena PCB en lugar del conector coaxial RF de tercera generación del FGM842D o la interfaz de antena de pines. Los módulos, que funcionan en la banda de frecuencia Wi-Fi de 2,4 GHz, funcionan a temperaturas de entre -40 °C y +105 °C.

Quienes asistan al MWC Barcelona y a la feria Embedded World Munich pueden conocer más sobre el FGM842D y otros productos de Quectel en el stand de Quectel. En el MWC Barcelona, Quectel estará en el Stand 5A19, mientras que en Embedded World, los asistentes podrán encontrarlo en el Stand 3-318. Para programar una reunión, se invita a los asistentes a reservar una cita aquí.

En Quectel, la pasión por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Nuestra organización está claramente centrada en el cliente, somos proveedores globales de soluciones de IoT respaldados por un soporte y unos servicios excepcionales. Nuestro equipo mundial en expansión, formado por 5600 profesionales, marca el ritmo de la innovación en módulos celulares, GNSS, Wi-Fi y Bluetooth, así como en antenas y servicios.

Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

Para más información, visite: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook y X.

