Quectel presenta libro blanco sobre la adopción creciente de la IoT por parte de los fabricantes de equipos originales para la transformación digital a nivel mundial

Quectel Wireless Solutions, proveedor global de soluciones IoT, publicó hoy un exhaustivo libro blanco que arroja luz sobre las ventajas de la tecnología IoT para la sociedad y el medio ambiente. Con el título "Por qué la tecnología IoT es una fuerza para hacer el bien" ("Why IoT Technology is a Force for Good"), esta publicación analiza la función transformadora de la IoT a la hora de promover una sociedad más segura, saludable y sostenible.

GSMA Intelligence estima que el número de dispositivos conectados a IoT se duplicará entre 2021 y 2030 hasta tocar los 37.000 millones* y por eso, los fabricantes de equipos originales (FEO) especializados dispositivos están adoptando cada vez más la IoT porque la consideran una herramienta potente para promover la transformación digital y generar beneficios importantes para el mundo. Más de 7000 clientes de Quectel en todo el mundo están revolucionando diversas industrias y mejorando la eficiencia, la seguridad, la sostenibilidad y la calidad de vida en general al integrar las tecnologías IoT en sus dispositivos. Los dispositivos habilitados para la IoT tienen mejor conectividad, lo cual agiliza el intercambio de datos y los análisis en tiempo real. De ese modo, las empresas pueden optimizar sus operaciones, agilizar los procesos y mejorar la seguridad y la gestión de los recursos.

En sectores como la salud, los dispositivos médicos habilitados para la IoT mejoran el seguimiento de los pacientes y permiten prestar servicios sanitarios a distancia, lo cual amplía el acceso a una atención de calidad y les da a las personas las herramientas necesarias para gestionar su salud con más eficacia. Además, la adopción de los dispositivos IoT promueve la sostenibilidad porque mejora la eficiencia energética de los sistemas y permite establecer redes inteligentes para reducir el impacto ambiental. A medida que los fabricantes de dispositivos sigan adoptando las tecnologías de la IoT, el mundo verá un aumento de la productividad, la comodidad y la sostenibilidad para un futuro mejor.

El libro blanco revela que con una metodología optimizada de diseño, desarrollo, distribución y fabricación, los productos de la IoT pueden generar efectos positivos, además de reducir el consumo de energía, el impacto ambiental y los costos para el usuario final. Sobre todo, el desarrollo inteligente implica una reducción del costo de las tecnologías y los componentes, lo cual democratiza el acceso a la innovación y permite que se aplique a diversas aplicaciones que antes habrían sido inviables.

"Estamos encantados de publicar nuestro nuevo libro blanco, en el cual analizamos por qué la tecnología IoT es una fuerza para hacer el bien. Las referencias del documento a una amplia gama de aplicaciones destacan la profunda influencia de la Internet de los objetos (IoT) y la enorme variedad de proyectos que permite emprender", explicó Norbert Muhrer, presidente y director de ventas de Quectel Wireless Solutions. "Esta abundancia de ejemplos subraya tanto el significativo impacto que la IoT está teniendo actualmente como las diversas aplicaciones en las que se puede aplicar. Los resultados experimentados por los ciudadanos, pacientes y estudiantes demuestran cómo la IoT sirve para proteger nuestro medioambiente, cuidar a nuestros niños y ancianos y cumple su promesa de ayudar a construir un mundo más inteligente".

Los avances simultáneos en conectividad inalámbrica, almacenamiento y tecnología informática y de baterías han revolucionado las capacidades de la IoT y han contribuido a posicionar estas tecnologías para apoyar a la sociedad y mejorar la vida de todos. Los ejemplos recorren el mundo y abarcan los más diversos sectores y el documento destaca aquellas aplicaciones con efectos transformadores. Un ejemplo fue la utilización de tecnologías de IoT para impulsar la oferta de la cadena de frío como servicio de Controlant, que fue adoptada por Pfizer para facilitar la entrega de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech. La caja térmica de envío de Controlant utilizó el módulo EG25-G de Quectel, compatible con todas las bandas LTE, UMTS, HSPA+, EDGE, GPRS y GSM y con todos los sistemas globales de navegación por satélite (GNSS).

El documento revela una serie de aplicaciones de la IoT utilizadas para el bien, entre los que se destacan la habilitación de la IoT para la atención de los pacientes en Australia, la optimización del rendimiento de las cosechas en Brasil, la reducción del impacto ambiental en las rutas de recolección de residuos en EMEA y la reducción al mínimo del desperdicio de recursos de baterías en Europa. Otras aplicaciones que estudia el documento y que benefician al ser humano son la seguridad minera, los vehículos eléctricos conectados y las iniciativas para reducir la brecha digital.

El documento subraya que el éxito de las iniciativas de IoT para el bien depende de la existencia de un ecosistema mundial sólido de proveedores que impulse la innovación y garantice que la I+D pueda ofrecer nuevas capacidades a costos accesibles. El documento asegura que el ecosistema de la IoT es cada vez más diverso y está en condiciones de satisfacer las necesidades del mercado a hiperescala a medida que los desarrolladores avanzan hacia la próxima ola de innovación transformadora.

Para consultar el libro blanco, vaya a: https://www.quectel.com/library/iot-for-good-white-paper

*GSMA Intelligence: https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2023/04/IoT-for-Development-Use-cases-delivering-impact.pdf

