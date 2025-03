Quectel presenta su nuevo módulo inteligente SC200V en el MWC 2025, que abre nuevas posibilidades para dispositivos inteligentes multimedia avanzados y de alto rendimiento

BARCELONA, España--(BUSINESS WIRE)--mar. 4, 2025--

Quectel Wireless Solutions, un proveedor global de soluciones de IoT, anunció hoy el lanzamiento del módulo inteligente SC200V equipado con un procesador Qualcomm Technologies. Diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en todas las capacidades del sistema, funciones multimedia, conectividad de red y desarrollo de terminales, este módulo es ideal para aplicaciones de alta velocidad y con uso intensivo de multimedia, terminales industriales portátiles, dispositivos para vehículos, robots y más, lo que abre nuevas oportunidades para soluciones inteligentes de próxima generación.

El SC200V es compatible con Android a largo plazo, actualmente con Android 13, Android 14 estará disponible próximamente y se prevé que sea compatible con Android 18. Equipado con la GPU de alto rendimiento Qualcomm ® Adreno ™ 610, el módulo ofrece una representación gráfica rápida y de alta calidad. Con capacidades multimedia avanzadas, que incluyen compatibilidad con dos cámaras y grabación y reproducción de video de 1080P a 60 fps, combinadas con 0,9 TOPS de aceleración de hardware dedicada para procesamiento computacional avanzado, el SC200V garantiza una experiencia perfecta para aplicaciones que exigen un alto rendimiento multimedia.

“Quectel se compromete a impulsar la innovación en soluciones inteligentes, y el lanzamiento del SC200V subraya nuestra dedicación a la entrega de módulos de alto rendimiento y preparados para el futuro”, afirmó Norbert Muhrer, presidente y director de estrategia de Quectel Wireless Solutions. “Con sus potentes capacidades multimedia, su sólida conectividad de red y su compatibilidad con aplicaciones informáticas de vanguardia, el SC200V abre nuevas posibilidades para sistemas de pago inteligentes, terminales portátiles industriales, dispositivos para vehículos y mucho más."

El SC200V adopta un diseño de encapsulado LCC+LGA, que mide 40,5 mm × 40,5 mm × 2,85 mm, y es compatible con otros módulos de la serie SC200x, incluido el SC200E. En el futuro, el SC200V compartirá una plataforma de software unificada con el SC200E, lo que permitirá transiciones de hardware sin inconvenientes y compatibilidad total de software entre los dos módulos.

El módulo es compatible con redes LTE Cat 4 y mantiene la compatibilidad con versiones anteriores de 3G y 2G. También cuenta con Wi-Fi, Bluetooth y otros estándares de red, lo que garantiza una conectividad estable y flexible para los terminales. Además, con la tecnología Multiple Input Multiple Output (MIMO), varias antenas receptoras funcionan simultáneamente en la misma frecuencia, lo que minimiza los errores y mejora la calidad de la comunicación. Esto hace que el módulo sea ideal para aplicaciones que requieren una conectividad de red confiable y de alto rendimiento.

El módulo SC200V está equipado con una amplia gama de interfaces, lo que proporciona una flexibilidad y capacidad de expansión excepcionales. Su interfaz LCM permite conexiones directas de pantalla MIPI y admite la adaptación a salidas LVDS/HDMI. La interfaz MIPI CSI se conecta sin problemas a los sensores de la cámara y es compatible con cámaras analógicas y digitales. Para el audio, el módulo admite entrada/salida de voz analógica e integra algoritmos de reducción de ruido de terceros para una mejor calidad de sonido. Además, las interfaces como UART, USB, I2C y SPI satisfacen diversas necesidades de transmisión y comunicación de datos, lo que permite una conectividad perfecta con una amplia gama de periféricos.

Con estas capacidades, el SC200V es perfectamente adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluidas cajas registradoras inteligentes, sistemas POS inteligentes, dispositivos portátiles, máquinas expendedoras, casilleros logísticos, grabadoras de audio/video, intercomunicadores inteligentes, sistemas de vehículos, equipos de adquisición de datos de alta gama, robots inteligentes, soluciones para hogares inteligentes, wearables y más.

Acerca de Quectel

En Quectel, la pasión por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Nuestra organización está claramente centrada en el cliente, somos proveedores globales de soluciones de IoT respaldados por un soporte y unos servicios excepcionales. Nuestro equipo mundial en expansión, formado por 5600 profesionales, marca el ritmo de la innovación en módulos celulares, GNSS, Wi-Fi y Bluetooth, así como en antenas y servicios.

Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

Para más información, visite: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook y X.

Los productos de la marca Qualcomm son productos de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus subsidiarias. Qualcomm y Adreno son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Qualcomm Incorporated.

