Quectel, proveedor global de soluciones IoT, y The Things Industries, referente mundial en soluciones LoRaWAN ® para Internet de las cosas (IoT), anuncian una alianza que asegura que el módulo Quectel KG200Z LoRaWAN viene integrado con las certificaciones "Works with The Things Stack" y "Secured by The Things Stack", que ofrece a los usuarios una solución LoRaWAN robusta y segura.

Quectel and The Things Industries announce partnership to boost module service management through LoRaWAN integration (Graphic: Business Wire)

El módulo Quectel KG200Z aprovecha la potencia del STM32WL de STMicroelectronics y ofrece un rendimiento excepcional para aplicaciones de largo alcance y bajo consumo. Opera dentro de la banda de alta frecuencia LoRa, que abarca de 862 MHz a 928 MHz, e incorpora cifrado avanzado por hardware AES para mejorar la seguridad. Una de las principales características del KG200Z es su perfil compacto, de solo 12,0 mm × 12,0 mm × 1,8 mm, y su encapsulado de matriz de contactos de cuadrícula (LGA). Este diseño garantiza una integración perfecta en aplicaciones con limitaciones de tamaño, al tiempo que mantiene una conectividad confiable.

“Quectel se compromete a ofrecer las soluciones IoT más seguras y confiables a los clientes, y nuestra asociación con The Things Industries es un testimonio de ello", comentó Norbert Muhrer, presidente y director de seguridad de Quectel Wireless Solutions. "Combinando nuestro módulo KG200Z LoRaWAN con el mejor enfoque de seguridad de Quectel con las certificaciones 'Works with The Things Stack' y 'Secured by The Things Stack', no solo ofrecemos un producto, estamos proporcionando una solución integral que cumple con los más altos estándares de conectividad y seguridad. Esta colaboración refleja nuestra dedicación a la innovación y la excelencia y el trabajo con socios clave del ecosistema para ofrecer las mejores soluciones de su clase".

A través de la colaboración con The Things Industries, los clientes de Quectel son ahora pueden utilizar el módulo KG200Z en el diseño y construcción de sus dispositivos, mientras ejecutan servicios adicionales a través de The Things Industries. Gracias a esta asociación, los usuarios pueden controlar completamente el cifrado de extremo a extremo y la gestión de claves, al tiempo que aprovechan la experiencia de décadas de Quectel en capacidades de módulos.

Wienke Giezeman, director ejecutivo de The Things Industries, comentó: "Con esta asociación, los usuarios del módulo LoRaWAN de Quectel tienen la posibilidad de integrar por completo el cifrado de extremo a extremo y la gestión de claves internamente, al tiempo que se benefician de la amplia experiencia y capacidades que ofrecen los módulos de Quectel".

Los módulos IoT de Quectel se desarrollan con la seguridad como elemento central. Desde la arquitectura del producto hasta el desarrollo de firmware/software, Quectel incorpora prácticas y estándares líderes en la industria, mitigando posibles vulnerabilidades con centros de pruebas independientes de terceros y ha incorporado prácticas de seguridad como la generación de listados de materiales de software (SBOM) y archivos VEX, así como la realización de análisis binarios de firmware en todo el ciclo de vida de desarrollo de software.

Junto con el módulo KG200Z, Quectel ofrece una gama de antenas que permite a los desarrolladores y fabricantes de dispositivos comprar el módulo y las antenas al mismo tiempo. De este modo, se agiliza el proceso y se reduce el costo y el tiempo hasta la comercialización.

Acerca de Quectel

La pasión de Quectel por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Somos una organización muy centrada en el cliente y un proveedor global de soluciones IoT respaldado por un soporte y unos servicios excepcionales. Nuestro creciente equipo mundial de 5900 profesionales marca el ritmo de la innovación en módulo celulares , GNSS , Wi-Fi y Bluetooth así como antenas and services.

Con oficinas regionales y soporte en todo el mundo, nuestro liderazgo internacional está dedicado al avance de la IoT y a la construcción de un mundo más inteligente.

Si desea obtener más información, visite: www.quectel.com , LinkedIn , Facebook y X.

Acerca de The Things Industries

The Things Industries es el proveedor líder mundial de servidores de redes LoRaWAN gestionados y en instalaciones, y da soporte a más de 1,5 millones de dispositivos LoRaWAN en todo el mundo. Como referente de producto, ofrece el núcleo de gestión de red LoRaWAN más completo y una plataforma gestionada a escala.

Para obtener más información sobre el módulo Quectel KG200Z LoRaWAN, consulte la hoja de datos disponible aquí.

