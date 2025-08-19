"Quedan horas difíciles" hasta la extinción de los incendios en España, advierte Pedro Sánchez

Aunque haya acabado la ola de calor que alimentó los grandes incendios forestales en España, "quedan horas difíciles" en la lucha contra las llamas, declaró este martes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una visita a Extremadura, una de las regiones más afectadas.

“A los medios de comunicación les pido, y también a los ciudadanos y ciudadanas (...) que extremen las precauciones, que no nos confiemos, que quedan momentos críticos, que quedan horas difíciles”, dijo Sánchez en una comparecencia ante la prensa tras visitar el centro de mando de un operativo contra un incendio.

Se trata de su segunda visita a la zona de incendios y, como en la primera, el domingo, reiteró que buscará “un pacto de Estado frente a la emergencia climática”.

“Cada año se agrava la emergencia climática, cada año es más recurrente y cada año se aceleran los efectos de esta emergencia climática”, en particular “en la península ibérica”, argumentó el dirigente socialista.

Después de 16 días que normalizaron las temperaturas de 40 ºC en muchos puntos del país, este martes bajaron en toda España y aumentó la humedad en muchos lugares, lo que debería facilitar la extinción de los fuegos.

Sin embargo, la total extinción está lejos y tres regiones de la mitad oeste del país -Galicia, Castilla y León y Extremadura- siguen luchando contra incendios enormes y fuera de control que han quemado más de 100.000 hectáreas en menos de dos semanas.