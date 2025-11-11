Queremos demostrar qué es Brasil, dice Matheus Cunha antes de amistosos ante Senegal y Túnez

El delantero Matheus Cunha, concentrado con la selección de Brasil para los amistosos ante Senegal y Túnez, dijo este martes que el plantel espera demostrar que el ciclo del técnico italiano Carlo Ancelotti construye cimientos sólidos rumbo al Mundial de 2026.

"Queremos demostrar qué es Brasil (...). Queremos mostrar que lo que está siendo construido es muy sólido", comentó el atacante de 26 años en una conferencia de prensa en Londres, donde los pentacampeones mundiales enfrentarán el próximo sábado a Senegal.

Tres días después, en Lille, Francia, jugarán frente a Túnez.

"El objetivo final es la Copa del Mundo (...). Somos un grupo con mucha hambre y voluntad de trabajar para demostrarle a todos nuestras capacidades", agregó el futbolista del Manchester United.

En sus amistosos de octubre, la Canarinha goleó 5-0 a Corea del Sur en Seúl y sufrió una inédita derrota 3-2 frente a Japón.

Pieza habitual en las convocatorias de Ancelotti, Cunha piensa que la versatilidad es una baza para él en su búsqueda de ser llamado para el Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, tras haberse quedado fuera de la lista de Tite en Catar 2022.

"La Seleção brasileira, sin duda alguna, es el momento en el que tienes que dar el máximo (...). Ayuda bastante a volver, a estar aquí, que él (Ancelotti) sepa que, independientemente de la forma que vaya a jugar, va a valer la pena y que me puede utilizar en diferentes posiciones", expresó.

"Llego más maduro", subrayó.

El debutante lateral izquierdo Luciano Juba, en tanto, celebró su "primera vez" en la selección de Brasil.

"Todo jugador sueña con la Copa del Mundo. Si continúo destacándome en mi club (el Bahia), si puedo aprovechar esta oportunidad de la mejor manera, con fe en Dios puedo tener chance", manifestó el jugador de 26 años. "Nunca me rendí".

