Querétaro arranca dramático empate al Atlas y suma su primer punto en el Apertura mexicano

Con dos goles en tiempo de compensación, el Querétaro le arrancó un dramático empate 3-3 al Atlas en el estadio La Corregidora el domingo, en partido de la quinta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Al minuto 9, el Atlas cobró un tiro de esquina por izquierda a primer palo y con un segundo cabezazo muy cerca del arco, el delantero argentino Gustavo del Prete marcó el 1-0.

Pablo Barrera igualó 1-1 para los Gallos Blancos al 58 con un penalti que cobró hacia el ángulo inferior izquierdo del portero colombiano Camilo Vargas.

Al 69, Camilo Vargas lanzó desde su área un largo pelotazo que llegó al último cuarto del campo para Uros Djurdjevic. Sin presión, el atacante montenegrino entró al área queretana y firmó el 2-1 para el Atlas con un suave toque frente al guardameta Guillermo Allison.

El 3-1 fue obra de Adrián Mora con un testarazo en el área chica tras el cobro de un tiro de esquina al 76.

En tiempo de compensación, al 90+4, el delantero paraguayo Rodrigo Bogarín hizo el 3-2 con un testarazo. Y cuatro minutos después, el mediocampista argentino Lucas Rodríguez estiró la pierna izquierda frente a Vargas para rematar y sentenciar el 3-3 definitivo.

Con este empate, el Atlas llegó a cinco unidades, mientras que los Gallos Blancos consiguieron su primer punto pero siguen en el fondo de la clasificación.

La jornada comenzó el viernes. En el estadio Cuauhtémoc, el Puebla perdió como local 2-0 ante el Atlético San Luis. Esa derrota devino en la destitución del entrenador español-argentino Pablo Guede.

En el estadio Victoria, en duelo de equipos dirigidos por entrenadores argentinos, el León de Eduardo Berizzo venció con apuros 1-0 al Necaxa de Fernando Gago.

El sábado, el Guadalajara, dirigido por el argentino Gabriel Milito, perdió como local en el estadio Akron 2-1 ante Juárez.

En el estadio Universitario, el América vino de atrás para vencer 3-1 a los Tigres. En el estadio Hidalgo, el Tijuana del DT uruguayo Sebastián Abreu venció de visita 2-0 al líder Pachuca, que llevaba paso perfecto.

La quinta fecha se cerraba más tarde en el estadio BBVA con el partido entre el Monterrey del español Sergio Ramos y el Mazatlán.

-- Resultados de la jornada:

- Viernes

Puebla-Atlético San Luis 0-2

Necaxa-León 0-1

- Sábado

Guadalajara-Juárez 1-2

Pachuca-Tijuana 0-2

Tigres-América 1-3

Cruz Azul-Santos 3-2

Toluca-Pumas 1-1

- Domingo

Querétaro-Atlas 3-3

Monterrey-Mazatlán Más tarde