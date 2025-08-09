Querétaro de México contrata a centrocampista español Carlo Adriano

CIUDAD DE MÉXICO, 9 ago - El club Querétaro del fútbol mexicano anunció el sábado la incorporación del centrocampista español Carlo Adriano como refuerzo para el torneo Apertura.

El jugador de 24 años llega a los "Gallos Blancos" de Querétaro tras militar con el Villarreal de la Liga de España, donde inició su carrera en 2022.

"¡Esto está muy guay! De España para Querétaro. ¡Bienvenido, Carlo Adriano", publicó el club mexicano en sus redes sociales junto a un video donde se ve al jugador en varios momentos con el Villarreal.

Además del Villarreal, Carlo Adriano militó con el Mirandés de la segunda división de España.

"Espero hacer una gran temporada individualmente y con el equipo hacer grandes cosas. Vengo con muchas ganas de disfrutar, de jugar y de dar muchas alegrías. Un reto muy importante en mi carrera", dijo Carlo Adriano en un video publicado por Querétaro en sus redes sociales.

En el torneo Apertura local, Querétaro se ubica en el último lugar general sin puntos después de tres jornadas. En la cuarta jornada, el equipo visitará más tarde al América. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)