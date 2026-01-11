Querétaro rescata empate en el debut de Esteban González en el fútbol mexicano

En el debut de su entrenador chileno Esteban "El Chino" González en el fútbol mexicano, el Querétaro rescató el empate 1-1 de visita ante los Pumas en el estadio Olímpico Universitario, el domingo por la primera fecha del torneo Clausura 2026.

Los Pumas presentaron a su refuerzo brasileño Juninho Vieira. El exdelantero del Flamengo quedó fatigado por jugar su primer partido en la altitud de la Ciudad de México, a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, y salió de cambio al minuto 60.

El panameño Adalberto Carrasquilla puso en ventaja a los felinos con una volea que conectó desde fuera del área (49); lo curioso de esta jugada es que la pelota fue rozada por Diego Reyes quien, siendo defensa central, jugó con el número 9 en el dorsal.

Atento en su área técnica y dando indicaciones enérgicas, Esteban González vio a sus Gallos Blancos salvarse de la derrota con una reacción comandada en la cancha por el volante senegalés Jean Unjanque.

Luego de pasar tres semestres a nivel del mar con el Cancún FC de la Liga Expansión MX (equivalente a segunda división), el futbolista africano debutó el domingo en la Liga MX.

Unjanque dio la asistencia para el empate queretano que firmó el argentino Mateo Coronel (72), quien ingresó al juego en la segunda mitad. Hasta ese momento, el portero costarricense Keylor Navas había tenido una tarde tranquila en el arco de los Pumas.

El jugador senegalés también acusó los efectos de la altitud cerca del final; tirado sobre el césped se le vio con dificultades para jalar aire y fue relevado al 88.

Terminó el partido y los Pumas fueron despedidos entre abucheos y silbatinas de sus aficionados por haber cedido el empate como locales ante uno de los planteles más modestos del fútbol mexicano.

La primera jornada se cerraba más tarde en el estadio Alfonso Lastras donde el Atlético San Luis recibía a los Tigres.