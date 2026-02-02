Querétaro sigue sin ganar en el Clausura mexicano, que lideran las Chivas

El Querétaro y el Pachuca empataron 0-0 este domingo en el partido que cerró la cuarta fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano, que quedó marcada por el liderato perfecto del Guadalajara de Gabriel Milito y la salida intempestiva del francés Allan Saint-Maximin del América

En el estadio La Corregidora, los Gallos Blancos del Querétaro (16°) del entrenador chileno Esteban "el Chino" González llegaron a dos puntos, pero son junto con el Santos y el Mazatlán los tres equipos que no han podido ganar en el campeonato

Por su lado, los Tuzos del Pachuca (10°) dirigidos por el argentino Esteban Solari tienen ahora cinco unidades

Saint-Maximin deja al América

El sábado, el América (9°) logró sus primeros goles en el campeonato al imponerse 2-0 al Necaxa (15°) en el estadio de la Ciudad de los Deportes

Pero el primer triunfo de las Águilas pasó a segundo plano ya que inmediatamente después del partido el club anunció la baja del extremo francés Allan Saint-Maximin, quien el viernes denunció actos de racismo en contra de sus hijos

Este domingo Saint-Maximin publicó en redes sociales un mensaje en el que dio a conocer que su decisión de rescindir su contrato con el América se debió a su deseo de estar más cerca de su familia

Saint-Maximin llegó a México en agosto pasado para el torneo Apertura 2025, en medio de un jubiloso recibimiento. Jugó 16 partidos de liga para el América y marcó tres goles. Su contrato tenía vigencia hasta junio de 2027

En contraparte, en este partido contra Necaxa, el América tuvo el acompañamiento de su inminente fichaje: el volante brasileño Raphael Veiga, quien observó el partido en un palco del estadio Ciudad de los Deportes

Las Chivas de Milito llevan paso perfecto

También el sábado, las Chivas del Guadalajara ganaron de visita 3-2 al Atlético San Luis (11°) en el estadio Alfonso Lastras

El Rebaño de Milito se afianzó como líder con 12 puntos e igualó su mejor arranque en torneos cortos: los cuatro triunfos al hilo que consiguió en el torneo Bicentenario 2010

Las Chivas buscarán imponer su récord de cinco victorias desde el inicio del torneo el próximo fin de semana, cuando reciban al Mazatlán por la quinta jornada